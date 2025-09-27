Nueva Zelanda vs. Australia, The Rugby Championship: All Blacks se impuso por 33 a 24 ante Wallabies

All Blacks no es lo que era, pero sigue imbatible en Eden Park: en un gran partido, superó a Wallabies por 33 a 24, estiró su racha de invictos en aquel estadio -donde no pierde desde 1994- y llega a la última fecha como líder de The Rugby Championship y con la posibilidad de ser campeón en Australia.

Los dirigidos por Scott Robertson tenían la necesidad de demostrar que podían dar vuelta la página tras la abultada derrota que sufrieron en la fecha anterior frente a Sudáfrica, el actual campeón del mundo, por 43 a 10 en el Sky Stadium de Wellington.

Nueva Zelanda estiró su invicto en Eden Park, en donde perdió por última vez en 1994 ante Francia. Frente a Australia no pierde allí desde 1986 X: wallabies

Sin embargo, aquel baldazo de agua fría funcionó como un revulsivo para All Blacks, que encararon el partido con amplia superioridad: en menos de 25 minutos consiguieron tres tries y el encuentro parecía encaminarse hacia un resultado histórico.

En esa primera media hora de juego, apoyaron tries Caleb Clarke (4’), Leroy Carter (14’) y Cam Roigard quien lo consiguió en dos oportunidades: el primero a los 24′ y el segundo sobre el final, a los 75′. Con un par de penales, Beauden Barrett (10′ y 25′) ampliaba la ventaja. Damian McKenzie haría lo propio más tarde con otros tres (48’, 55’ y 76’).

Caleb Clarke with the opening try! 🙌 pic.twitter.com/BGbWMhurYo — All Blacks (@AllBlacks) September 27, 2025

No obstante, el equipo de Joe Schmidt respondió a los embates de los locales y, antes del entretiempo, tomó por sorpresa a All Blacks y consiguió dos tries que redujeron la diferencia en el marcador.

Billy Pollard (30’) y Harry Potter (38’) fueron los responsables de poner en partido a Australia, que tampoco desaprovechó sus penales para ponerse a tiro de darlo vuelta: James O’Connor sumó con el pie a través de cuatro penales (8’, 31’, 39’ y 70’). El último try vino de la mano de Carlo Tizzano (69’).

En las estadísticas generales, Nueva Zelanda dominó la posesión con un 59% contra 41% de Australia y también el territorio con un 57% frente al 43% rival. Los neozelandeses completaron 162 carreras y recorrieron 544 metros, mientras que los australianos hicieron 125 carreras para 351 metros. En defensa, Australia terminó con 232 tackles contra 158 de los locales.

Pick and drive 💥



Billy Pollard gets his first Test try 👏#Wallabies pic.twitter.com/eigYGKhL7l — Wallabies (@wallabies) September 27, 2025

Con esta victoria, Nueva Zelanda quedó como líder de un muy parejo torneo, sumando 14 puntos (tres victorias y dos derrotas). Australia cayó al segundo puesto (dos victorias y tres derrotas) y quedaría tercera una vez que finalice el encuentro entre Sudáfrica (10 puntos) y Argentina (9), cada una con un par de victorias y derrotas.

Para cerrar la quinta fecha de The Rugby Championship, Los Pumas visitan a Sudáfrica en el Kings Parkde Durban. El encuentro está programado para las 12.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Así quedó la tabla de posiciones de The Rugby Championship a falta del partido entre Sudáfrica y la Argentina, que cierra la quinta fecha Fuente: Super.rugby

Springboks, últimos campeones del mundo en 2023, que le ganaron a All Blacks 43 a 10 en su anterior presentación y quieren retener la corona que consiguieron en 2024. Así es que afrontarán sus últimos dos encuentros ante la albiceleste con la ilusión de plasmar su superioridad en la cancha, tanto de local como de visitante una semana después en Twickenham.

