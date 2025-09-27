LA NACION

Nueva Zelanda vs. Australia, The Rugby Championship: All Blacks se impuso por 33 a 24 ante Wallabies

Los dirigidos por Scott Robertson hicieron valer la localía en Eden Park y alcanzaron los 14 puntos en el torneo; con este resultado, lideran la tabla a la espera del duelo entre Pumas y Springboks, que se medirán desde las 12.10

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
All Blacks se impuso ante Wallabies en Eden Park por 33 a 24 y llegan a la última fecha de The Rugby Championship con posibilidades de coronarse
All Blacks se impuso ante Wallabies en Eden Park por 33 a 24 y llegan a la última fecha de The Rugby Championship con posibilidades de coronarseX: All Blacks

All Blacks no es lo que era, pero sigue imbatible en Eden Park: en un gran partido, superó a Wallabies por 33 a 24, estiró su racha de invictos en aquel estadio -donde no pierde desde 1994- y llega a la última fecha como líder de The Rugby Championship y con la posibilidad de ser campeón en Australia.

Los dirigidos por Scott Robertson tenían la necesidad de demostrar que podían dar vuelta la página tras la abultada derrota que sufrieron en la fecha anterior frente a Sudáfrica, el actual campeón del mundo, por 43 a 10 en el Sky Stadium de Wellington.

Nueva Zelanda estiró su invicto en Eden Park, en donde perdió por última vez en 1994 ante Francia. Frente a Australia no pierde allí desde 1986
Nueva Zelanda estiró su invicto en Eden Park, en donde perdió por última vez en 1994 ante Francia. Frente a Australia no pierde allí desde 1986X: wallabies

Sin embargo, aquel baldazo de agua fría funcionó como un revulsivo para All Blacks, que encararon el partido con amplia superioridad: en menos de 25 minutos consiguieron tres tries y el encuentro parecía encaminarse hacia un resultado histórico.

En esa primera media hora de juego, apoyaron tries Caleb Clarke (4’), Leroy Carter (14’) y Cam Roigard quien lo consiguió en dos oportunidades: el primero a los 24′ y el segundo sobre el final, a los 75′. Con un par de penales, Beauden Barrett (10′ y 25′) ampliaba la ventaja. Damian McKenzie haría lo propio más tarde con otros tres (48’, 55’ y 76’).

No obstante, el equipo de Joe Schmidt respondió a los embates de los locales y, antes del entretiempo, tomó por sorpresa a All Blacks y consiguió dos tries que redujeron la diferencia en el marcador.

Billy Pollard (30’) y Harry Potter (38’) fueron los responsables de poner en partido a Australia, que tampoco desaprovechó sus penales para ponerse a tiro de darlo vuelta: James O’Connor sumó con el pie a través de cuatro penales (8’, 31’, 39’ y 70’). El último try vino de la mano de Carlo Tizzano (69’).

En las estadísticas generales, Nueva Zelanda dominó la posesión con un 59% contra 41% de Australia y también el territorio con un 57% frente al 43% rival. Los neozelandeses completaron 162 carreras y recorrieron 544 metros, mientras que los australianos hicieron 125 carreras para 351 metros. En defensa, Australia terminó con 232 tackles contra 158 de los locales.

Con esta victoria, Nueva Zelanda quedó como líder de un muy parejo torneo, sumando 14 puntos (tres victorias y dos derrotas). Australia cayó al segundo puesto (dos victorias y tres derrotas) y quedaría tercera una vez que finalice el encuentro entre Sudáfrica (10 puntos) y Argentina (9), cada una con un par de victorias y derrotas.

Para cerrar la quinta fecha de The Rugby Championship, Los Pumas visitan a Sudáfrica en el Kings Parkde Durban. El encuentro está programado para las 12.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Así quedó la tabla de posiciones de The Rugby Championship a falta del partido entre Sudáfrica y la Argentina, que cierra la quinta fecha
Así quedó la tabla de posiciones de The Rugby Championship a falta del partido entre Sudáfrica y la Argentina, que cierra la quinta fechaFuente: Super.rugby

Springboks, últimos campeones del mundo en 2023, que le ganaron a All Blacks 43 a 10 en su anterior presentación y quieren retener la corona que consiguieron en 2024. Así es que afrontarán sus últimos dos encuentros ante la albiceleste con la ilusión de plasmar su superioridad en la cancha, tanto de local como de visitante una semana después en Twickenham.

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Australia

  • Nueva Zelanda: Will Jordan; Leroy Carter, Billy Proctor, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Beauden Barrett y Ardie Savea; Wallace Sititi, Cam Roigard y Simon Parker; Tupou Vaa’i y Fabian Holland; Tyrel Lomax, Codie Taylor e Ethan de Groot.
  • Australia: Max Jorgensen; Harry Potter, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Corey Toole; James O’Connor y Fraser McReight; Harry Wilson, Tate McDermott y Tom Hooper; Nick Frost y Lukhan Salakaia-Loto; Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper.
  • Árbitro: Andrea Piardi (Italia)
  • Estadio: Eden Park, de Auckland
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Rugby
  1. Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025
    1

    Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025

  2. Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Si quieren ganar el Championship, los Pumas deben ratificar que son el equipo más peligroso... ante el bicampeón mundial
    3

    Los Pumas - Sudáfrica, por el Rugby Championship, una oportunidad donde se hizo historia en 2015

  4. Alquimia, ciencia y la hipótesis para ganarle al campeón del mundo
    4

    ¿Pueden los Pumas vencer a Sudáfrica? Alquimia, ciencia y la hipótesis para ganarle al campeón del mundo

Cargando banners ...