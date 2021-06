Otra preocupación para los Pumas: Pablo Matera salió lesionado en la eliminación de Stade Français

A medida que quedan cerca las fechas de los test matches internacionales, las lesiones generan mucha preocupación en los seleccionados de rugby. Los Pumas ya perdieron a Matías Orlando para los partidos de julio, por una lesión que sufrió el fin de semana pasado en Newcastle Falcons (su lugar será ocupado por Juan Cruz Mallía). Juan Imhoff se desgarró hace 13 días, pero se aguardan su recuperación para los encuentros con Rumania y Gales.

Ahora la preocupación pasa por Pablo Matera: a los 20 minutos del clásico Racing 92 vs. Stade Français fue reemplazado luego de ser tackleado por Ibrahim Diallo. El ex rugbier de Alumni dejó rengueando la cancha, dolorido en la pierna izquierda. No quedó claro cuál es la lesión y hay que esperar los estudios, pero a 22 días del primer compromiso del año la novedad no es una buena para el staff de los Pumas.

La acción en la que se lastimó Matera

La Unión Argentina de Rugby decidió quitarle la capitanía del seleccionado a Matera luego del escándalo de los tuits que salieron a la luz el año pasado. Sin embargo, el tercera línea sigue siendo una pieza fundamental del equipo tanto por su juego y su energía en la cancha como por su liderazgo. Es considerado como uno de los mejores del mundo en su puesto y su eventual ausencia en julio sería una complicación para el entrenador Mario Ledesma.

En caso de ocurrir, la de Matera sería una baja importante para Mario Ledesma en la gira de los Pumas por Rumania y Gales en julio.

No obstante, la mala noticia dio lugar a una buena: fue Marcos Kremer el que sustituyó a Matera, y entonces el entrerriano volvió a jugar después de dos meses y medio, superando una lesión. Kremer es otro jugador vital en la estructura del seleccionado, y este viernes no se notó su inactividad. Aportó su habitual potencia, se mostró muy activo en el ataque y cuando tuvo la pelota puso adelante a su equipo.

Fue una triste despedida de Stade Français para Matera, que partirá hacia Nueva Zelanda para jugar en Crusaders la próxima temporada. Además de su lesión, lamentó que su equipo cayera ante Racing 92 en el derbi parisino y quedara eliminado en los cuartos de final del Top 14. Al mismo tiempo que Novak Djokovic y Rafal Nadal protagonizaban un partidazo en Roland Garros, cerca de allí, el conjunto entrenado por Gonzalo Quesada no hizo pie desde el comienzo, se mostró indisciplinado, cometió fallas defensivas y se fue al descanso abajo por 28-0 en un primer tiempo que no tuvo equivalencias. En el segundo, en cambio, se lanzó a jugar, tomó riesgos y llegó a incomodar a su rival, pero no le alcanzó: el tanteador final fue de 38-21 para el local.

Juan Imhoff se había lesionado a fin de mayo; por eso miró desde fuera a Racing 92 clasificarse para las semifinales del Top 14.

Emiliano Boffelli y el lesionado Imhoff vieron el encuentro desde la tribuna. Su club, Racing 92, acostumbra llegar a las definiciones en las últimas temporadas y tiene un poder ofensivo notable en sus backs, con Finn Russell, Kurtley Beale, Gäel Fickou y Teddy Thomas. El mejor este viernes fue el experimentado Maxime Machenaud, por su conducción, su try y su efectividad para patear a los palos. En una semifinal los espera La Rochelle, finalista por la Copa de Europa y uno de los favoritos para el título de campeón de Francia.

La campaña de Stade Francais fue muy positiva si se tiene en cuenta de qué venía: marchaba último cuando se suspendió la temporada 2019/2020 por el coronavirus. Quesada le dio un salto de calidad grande y en un año lo devolvió a los playoffs. Ahora tiene el desafío de sostenerse en el tiempo y dar un paso más adelante. Hoy Stade Français está lejos del nivel de los mejores clubes de Francia y de Europa y el ex apertura de los Pumas encara un camino de reconstrucción difícil. Por lo pronto, ya sin Pablo Matera, que fue importante en el tramo final del certamen.