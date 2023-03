Pampas coronó su mejor actuación en el Super Rugby Americas con una gran victoria sobre el final

escuchar

Un try de Jerónimo Ureta a un minuto del final, luego de 20 minutos de jugar en campo rival y golpear la puerta del in-goal insistentemente, le dio a Pampas una resonante victoria por 20-19 ante Peñarol, en lo que fue por lejos su mejor actuación en el Super Rugby Americas y le permite enderezar el rumbo, luego de un inicio titubeante, de cara a la segunda mitad del certamen.

Buena concurrencia presentó la mítica tribuna de cemento del CASI, si se tiene en cuenta el inusual designio de jugar un miércoles. La lluvia se quedó en amenaza y el público pudo disfrutar de un partido cerrado pero con chispazos de emoción y, en general, una gran actuación de Pampas. Sobre el final, con los argentinos a tiro de try convertido para ganar, por primera vez en los tres partidos aquí bajó un tibio aliento de las tribunas.

El try de Ureta coronó una gran actuación en materia defensiva del equipo argentino y el temple que tuvo para remontar un resultado adverso (19-10), luego de un lapso en el que no hizo pie y sufrió tres tries, fueron el pilar de la victoria.

Deus anota un try para Peñarol, que dejó su invicto en la Catedral LA NACION/Hernan Zenteno

La visita de Peñarol entrañaba un riesgo grande para Pampas, que llegó a esta última fecha de la primera etapa muy lejos de la solidez que pretende su entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe. Los uruguayos, campeones vigentes, llegaban con un invicto de siete encuentros y, aunque con algunos altibajos, el pack más poderoso del certamen y varios jugadores de selección con pasaje asegurado a Francia 2023 y otros que luchan por un lugar. Al mismo tiempo, representaba una inmejorable oportunidad para que el equipo argentino terminara de llevar a los 80 minutos las virtudes que hasta aquí sólo había insinuado intermitentemente.

Este resultado le permite a Dogos XV, la otra franquicia argentina, que tuvo fecha libre, terminar la primera etapa en la cima de las posiciones, con un punto más que Peñarol. Pampas se afianzó en la tercera colocación.

Juan Landó busca escapar en la salida de la formación fija LA NACION/Hernan Zenteno

El local perdió la primera salida, pero recuperó la pelota con una defensa bien agresiva y de esa acción que se produjo al minuto de juego, llegó el primer try, nueve minutos más tarde. La insistencia con los forwards, sin arriesgar la pelota pero con paciencia, le costó al visitante varios penales y una amonestación (al hooker Guillermo Pujadas), hasta que luego de mucho insistir llegó la conquista de Nicolás D’Amorim gracias a un buen maul tras un line-out en cinco yardas.

Los errores de manejo privaron a Pampas de sumar algún punto más en esa primera mitad, ya que cuando los backs encontraban aire para correr generaban desequilibrio. Esto también hizo que el dominio de la pelota y el territorio fuera del equipo manya. La férrea defensa y la disciplina de los argentinos prevaleció y forzó ocho recuperaciones de pelota en esa primera mitad, pero a un minuto del final Peñarol logró un quiebre por la punta izquierda en la única falla en el tackle de Pampas y, luego de un par de fases pegadas a la formación, llegó el descuento obra del segunda línea Carlos Deus. Al descanso, el equipo porteño ganaba 7-5.

Pase de De la Vega para Alfaro; con la victoria sobre Peñarol, Pampas subió al tercer puesto de la tabla del SRA LA NACION/Hernan Zenteno

Pampas comenzó bien la segunda mitad y otra vez la presión generó un penal a favor, que De la Vega utilizó para estirar la ventaja. Sin embargo, tras perder la salida subsiguiente, Pampas cometió un par de penales que Peñarol eligió jugar y tuvo réditos cuando Inciarte quebró fácilmente la línea defensiva de los argentinos para poner a los uruguayos arriba por primera vez (12-10).

A esa altura, Pampas había cambiado tackles agresivos por mera defensa de contención y la buena disciplina del primer tiempo por una seguidilla de penales que hacía que cada ataque de Peñarol se transformara en inminencia de try. La superioridad en el scrum, su arma más poderosa, forzó varias infracciones más y, a la postre, una amarilla (a Medrano) y un try-penal (19-10).

Delguy se escapa al tackle; atrás observa Colidio LA NACION/Hernan Zenteno

En los últimos 20 minutos Pampas recuperó el protagonismo y jugó todo ese tiempo en campo rival. Quebró tres veces la defensa, llegó en cuatro oportunidades adentro de las cinco yardas finales, a centímetros incluso en una de esas chances, tuvo buena obtención en el line-out, recuperó la pelota rápido cuando no la tenía… Tuvo que sufrir hasta el final, pero lo consiguió gracias a la potencia de Ureta.

La última fecha de la primera etapa finaliza entre sábado y domingo, con los partidos Yacaré vs. Selknam y Raptors vs. Cobras, respectivamente (Dogos XV tiene fecha libre). Después de una semana de descanso, el Super Rugby Americas se reanudará el viernes 14 del mes próximo, cuando Dogos reciba a Cobras en Tala. Ese domingo, es decir, tras un hiato de 18 días, Pampas visitará a Raptors en Glendale, Colorado.

Doble tackle para frenar a Storace LA NACION/Hernan Zenteno

Esta es la síntesis:

Pampas: Juan Landó; Iñaki Delguy, Benjamín Elizalde, Manuel Alfaro y Luciano Auad; Joaquín de la Vega y Mateo Albanese; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (c) y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Lorenzo Colidio; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Rodrigo Martínez. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: PT 32m, Valentino Minoyetti por Gurovich; 38, Matías Medrano por Rodríguez. ST 15m, Rafael Iriarte por Albanese; 22, Eliseo Fourcade por Colidio, Eliseo Chiavassa por D’Amorim y Joaquín Lamas por Alfaro; 27, Renzo Zanella por Coronel. Suplentes: Manuel Bernstein,

Peñarol: Rodrigo Silva; Gastón Mieres, Tomás Inciarte, Guillermo Storace y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry (c) y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Manuel Diana y Carlos Deus; Agustín Morales y Felipe Aliaga; Diego Arbelo, Guillemo Pujadas y Edgardo Benítez. Entrenador: Pablo Bouza.

Cambios: PT 10m, Emiliano Santos por Mieres (temporario); 24, Ícaro Amarillo por Mieres. ST 4m, Juan Manuel Rodríguez por Morales; 15, Mateo Perillo por Benítez e Ignacio Péculo por Arbelo; 27, Juan Zuccarino por Storace; 39, Manuel Rosmarino por Deus.

PT: 10m, gol de De la Vega por try de D’Amorim (Pam); 38, try de Deus (Peñ). Amonestado: 8m, Pujadas (Peñ).

ST: 3 y 24m, penales de De la Vega (Pam); 7, gol de Etcheverry por try de Inciarte (Peñ); 14, try-penal (Peñ); 38, gol de De la Vega por try de Ureta (Pam). Amonestado: 14m, Medrano (Pam); 31, Zuccarino (Peñ).

Cancha: CASI

Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina)