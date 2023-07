Pucará recibió una goleada de Hindú y cumplirá tres meses sin sumar puntos en el Top 12 de URBA

escuchar

Pucará estaba acostumbrado a otra lucha. A la de arriba, en los primeros planos. A competir por un lugar en las definiciones, más allá de que nunca logró quebrar esa larga racha de años sin trofeos, iniciada en 1950. Luego de ganar la reubicación en el 2013, el conjunto de Burzaco alcanzó una vez los cuartos de final y dos las semifinales de la URBA y en cuatro ocasiones quedó entre los mejores ocho del Nacional de Clubes. Hoy su realidad es distinta. Muy distinta: el Rojo aún no suma victorias en 13 fechas y en un Top 12 marcado por la paridad no logra hacer pie. “Muchos jugadores dejaron, otros se fueron afuera y llegaron chicos nuevos, con procesos de juveniles que no tuvieron completos por la pandemia. Y lamentablemente hoy estamos pagándolo un poco”, admitió Germán Klubus, uno de los líderes, después de otra goleada, sufrida a manos de Hindú: 53-18.

Klubus es uno de los tantos jugadores formados en Pucará que nutrieron a distintos seleccionados argentinos. El medio-scrum formó parte de Pumas 7s e integró el plantel de los Pumitas que alcanzó las semifinales del Mundial de 2012. De vasta experiencia en la primera de su club y protagonista de una línea de backs que solía marcar grandes diferencias, a los 31 años le toca remar y ser uno de los referentes de una etapa de transición del club. “Hubo un recambio muy grande, cambios de entrenadores... Estamos probando cosas nuevas y no hacemos pie. Cuando se pierde muchos partidos se vuelve más difícil levantar, pero hay que seguir. A todos nos costó cuando arrancamos en la primera; nunca es fácil, y menos en esta situación. No hay otra forma que poner la cara, poner el cuerpo e ir todos los días a mejorar”, advirtió.

Germán Klubus no lograr frenar un avance de Hindú; el medio-scrum es uno de los pocos líderes que no son parte del brusco recambio del plantel de Pucará. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Leandro Urriza, forward de largo recorrido, sigue batallando con sus 37 años en un pack que sufre frente a rivales como Hindú. El octavo argumentó que Pucará perdió jugadores de alta jerarquía a los que aún no logran sustituir: “Tenemos casi un plantel de primera jugando afuera, y muchos dejaron de jugar jóvenes, con edad como para seguir un poco. Hay que hacer un proceso para volver a estar en el mejor camino”. Del equipo que jugó una semifinal de la URBA en el 2019, Tulio Sosa, Pablo Dimcheff, Lucas Santa Cruz y Pablo Parlatore se desempeñan en el extranjero, y jugadores de renombre, como Manuel Montero, Lucas González Amorosino, Joaquín Paz y Felipe Del Mestre, se retiraron. “Hubo seis o siete jugadores importantes que dejaron y estamos transitando ese camino de recambio. No hay excusas. Tenemos un plantel amplio, pero nos faltan jugadores de experiencia y que se acostumbren a jugar con estos rivales de jerarquía”, añadió Conrado González Bravo, entrenador de forwards.

Pucará es una fábrica de backs brillantes y en la actualidad Bautista Delguy, Lucas Mensa y Julián Domínguez lucen en extranjero. Otro, Iñaki Delguy (hermano de Bautista, integrante de los Pumas), fue el tryman de Pampas en el Super Rugby Americas y regresó hace unas fechas, al igual que Eliseo Fourcade. También se produjo la importante vuelta de Valentín Cruz, Pumita en el 2010 y de largo bagaje por el rugby español. Este sábado, en Don Torcuato, fue titular por primera vez en el año e intentará aportar su jerarquía para levantar al equipo.

Pucará recibió nueve tries de Hindú y las palizas son casi unas constante en su campaña; la pérdida de jugadores de alto nivel, por emigración y retiros, golpea su potencial. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Como local Hindú fue arrollador, aun sin mostrar su mejor versión. Marcó la diferencia con un scrum dominante y un maul avasallante y aprovechó por fuera las ventajas que le brindó su rival. Belisario Agulla abrió la cuenta de nueve tries y lo siguieron Agustín Capurro (dos), Lucas Fernández Miranda, Agustín Arburua, Nicolás Amaya, Torcuato Pulido (dos) y Tomás Amher, para el tercer triunfo seguido. El campeón continúa acercándose a los puestos de semifinales y recupera soldados: volvió Lautaro Bavaro tras su paso por la Major League Rugby (MLR), de Estados Unidos.

Aunque Francisco Jorge logra evitar un try de Belisario Agulla, el wing consiguió uno en la goleada de Hindú, una más de las que padeció Pucará en las 13 fechas del Top 12. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

La realidad de Pucará es otra. En apenas dos de las 13 derrotas logró estar cerca de su adversario en el resultado final y sumó el bonus defensivo (derrota por hasta siete tantos). La última vez que lo consiguió fue el 22 de abril. González Bravo, un histórico del club, no pierde la esperanza de la permanencia, aunque hoy el Rojo se encuentra a 18 puntos del penúltimo, La Plata Rugby: “La semana pasada tuvimos una charla que fue muy positiva. Los jugadores están traccionando junto a los entrenadores y los dirigentes y están unidos. Saben que tienen apoyo. La motivación está en recuperarnos y ya el hecho de jugar con la camiseta de Pucará es una motivación”, sostuvo el entrenador luego de la ronda final con el plantel.

Quedan nueve fechas, un largo camino. Y los de Burzaco ya tienen la cabeza en la semana que viene, cuando se cumplirán tres meses de ese segundo y último punto obtenido en la tabla. “Jugaremos con el CASI, y es la primera vez que usamos la palabra «final», para estar motivados y tener una gran semana y un gran partido”, afirmó el ex primera línea.

Compacto de la goleada de Hindú

Síntesis de Hindú 57 vs. Pucará 18

Hindú: Juan Aranoa; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín De la Vega Mendía y Torcuato Pulido; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Lautaro Bavaro, Nicolás Amaya y Agustín Arburua; Federico Lavanini y Juan Comolli; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Entrenadores: Nicolás, Juan de la Cruz y Francisco Fernández Miranda y Diego Liberato.

Pucará: Tomás Jorge (capitán); Juan Delguy, Francisco Jorge, Mariano Navarro e Iñaqui Delguy; Valentín Cruz y Germán Klubus; Bautista Ballone, Leandro Urriza y Valentín Urcullu; Eliseo Fourcade y Tomás Alda; Guido Romandetto, Tomás Chimenti y Demian Fernández.

4 minutos, Aaron Norro por Romandetto; 16, Jeremías De Sarro por J. Delguy (temporario), y 29, Felipe Barla por F. Jorge. Entrenadores: Nicolás Minasi, Conrado González Bravo y Federico Juárez Grenat.

Primer tiempo: 2 minutos, drop de T. Jorge (P); 4, try de Agulla (H); 16, gol de S. Fernández por try de Capurro (H); 24, gol de S. Fernández por try de Fernández Miranda (H); 26, try de Ballone (P); 31, gol de Klubus por try de Fourcade (P); 34, gol de S. Fernández por try de Arburua (H); 37, penal de Klubus (P), y 41, try de Capurro (H). Resultado parcial: Hindú 31 vs. Pucará 18.

El Rojo se encuentra a 18 puntos de La Plata, el penúltimo del torneo de URBA. HZ - La nacion/Hernan Zenteno