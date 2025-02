Pumas 7s goleó a Kenia en su debut en el Seven de Vancouver

Lejos de que el rótulo de tricampeones les generara presión, los Pumas 7s comenzaron acelerando a fondo en el Seven de Vancouver y vencieron a Kenia por 24-0 en el estreno, hat-trick de Marcos Moneta incluido. El seleccionado argentino suscribió la superioridad que ostentaba en los papeles con una sometedora actuación en la cancha. A las 23.35 de este viernes intentará asegurar el pase a cuartos de final cuando se mida con Gran Bretaña, mientras que el sábado a las 17.20 cerrará su participación en el grupo A contra Francia.

En 2022, los Pumas cortaron una racha de 13 años sin títulos de campeón en el Circuito Mundial de Seven conquistando este mismo certamen. Desde entonces, la ciudad canadiense se ha convertido en un reducto absolutamente entrañable para los argentinos, que volvieron a consagrarse en 2023 y 2024. Además, el equipo al que conduce Santiago Gómez Cora viene de consagrarse en el Seven de Perth, donde cortó una racha de seis etapas sin trofeos, alcanzó la cima de las posiciones en la temporada y, sobre todo, recuperó la plena confianza.

Con su velocidad y su agilidad, el escurridizo Marcos Moneta encontró tres veces el camino al try en el estreno en Vancouver. Zach Franzen

En el estreno se advirtió la presencia de tal ímpetu. El dominio sobre Kenia, un seleccionado que volvió a la máxima categoría en la temporada pasada y marcha 9º entre 12 equipos, fue abrumador. Los argentinos controlaron la pelota, la movieron con paciencia, recuperaron el predominio en salidas y formaciones fijas y configuraron una defensa impenetrable para ganar sin inconvenientes. Cuatro conquistas –las primeras tres, obra de su tryman, Moneta– bastaron. Como ya se ha convertido en costumbre, Luciano González resultó el jugador más desequilibrante. Si algo cabe reprocharles es la falta de definición en el epílogo, cuando el triunfo estaba sentenciado.

Al minuto con 20 segundos del segundo tiempo se produjo el esperado regreso de Alejo Lavayén. El hombre del CASI no jugaba desde hacía 15 meses, afectado una rotura de ligamentos cruzados de rodilla, que insumió dos operaciones. Una pieza que adquiere importancia en esta temporada a partir del retiro de Gastón Revol, que oficiaba de jugador de recambio para para el medio-scum titular, Joaquín Pellandini, autor del cuarto try frente a los africanos en una gran acción individual. Con él ingresó el cordobés Germán Schulz, que no había estado en Perth para presenciar el nacimiento de su hijo.

Luciano González suele resultar el mejor de Pumas 7s y volvió a serlo contra Kenia, en un muy buen comienzo de defensa del cetro del seleccionado argentino en Vancouver. Zach Franzen

Quien continúa ausente es el entrenador Gómez Cora, que se recupera de una operación en la espalda. Esta vez no necesitó trasladarse a un hotel, como lo hizo en Australia, sino que se quedó en su casa de Benavídez siguiendo palmo a palmo los movimientos del equipo.

Santiago Álvarez Fourcade gana sin oposición africana un line-out; los argentinos fueron superiores en todas las facetas. Zach Franzen

Antes del partido de Pumas 7s, por el mismo grupo, Gran Bretaña venció por 26-7 a Francia. Así, un eventual éxito sobre los británicos le garantizaría a la Argentina estar en cuartos de final (comenzarán el sábado a las 22.10), ya que se clasificarán los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros. En el resto de los partidos no se registraron sorpresas mayúsculas; la victoria por 12-10 de Sudáfrica sobre Nueva Zelanda fue lo más destacado.

Compacto de Pumas 7s 24 vs. Kenia 0

En este primer compromiso en Vancouver el conjunto argentino formó con Matías Osadczuk, Matteo Graziano y Santiago Álvarez; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Luciano González y Marcos Moneta; ingresaron Alejo Lavayén, Germán Schulz, Tobías Wade, Tomás Elizalde y Santino Zangara.

Alejo Miranda Por