Se define el 6 Naciones: Irlanda y Francia van por la máxima corona del rugby europeo

Todas las miradas del rugby internacional están puestas en el Mundial de Francia 2023 y todos los equipos apuntan a llegar en su mejor forma a septiembre. Pero el Seis Naciones siempre tiene un atractivo especial en sí mismo, e Irlanda intentará que este sábado sea un día de gloria. A partir de las 14, con transmisión por ESPN 3, chocará con Inglaterra en busca de su cuarto Grand Slam, condición que se alcanza al ganarle a todos los rivales del torneo más antiguo del mundo. Las de 1948, 2009 y 2018 fueron las temporadas en las que superaron a todos, y este sábado tienen una buena oportunidad de seguir haciendo historia. Jugarán en Dublín, en la celebración de San Patricio, frente a un rival que viene de ser vapuleado por Francia.

Todas las entradas para el encuentro que se disputará en el Aviva Stadium están vendidas y no es para menos. Irlanda atraviesa uno de los mejores momentos de su historia: lidera el ranking, ganó 21 de sus últimos 23 tests y es el que mejor juega en este momento. Además, la posible coronación en Dublín tendría un plus: sería la primera vez que sucedería en la capital irlandesa (las anteriores fueron en Belfast, Cardiff y Londres). “La presión no aumenta en absoluto. Nos encanta estar donde estamos, como lo estaría cualquier otro equipo, pero nos enfrentamos a un gran equipo de Inglaterra. No hay dudas al respecto, va a ser un buen partido”, expresó Mike Catt, ex campeón del mundo con la Rosa, hoy a cargo del ataque de Irlanda.

Johnny Sexton, una de las máximas figuras de Irlanda en lo que va del Seis Naciones CLODAGH KILCOYNE - X03756

El último título del Trébol fue en 2018, un año antes de bajar notablemente el rendimiento en la temporada que terminó con la eliminación en los cuartos de final de Japón 2019. No obstante, en este 2023 mundialista dio un salto en su juego, afianzó las bases y encontró nuevas soluciones. Lo del sábado será una prueba de carácter, con el papel de favorito y con todas las expectativas de su gente. “Para mí, la desesperación es una enfermedad. Hay que tratar de mantenerse alejado de eso. No se puede hacer las cosas exactas si estás desesperado. Hay que estar lo suficientemente tranquilo para ser uno mismo y estar lo suficientemente controlado para ser preciso”, sostuvo Andy Farrell, el entrenador.

Andy Farrell, entrenador de Irlanda, y uno de sus nietos como espectador de lujo

Farrell tendrá un partido más que especial. Además de buscar levantar su primera copa como head coach desde que asumió en 2020, enfrentará a su país natal, y su hijo Owen será el capitán de una selección de Inglaterra que es dirigida por su excompañero en Saracens y el seleccionado, Steve Borthwick. En las horas previas, comparó a su hijo con el capitán de Irlanda y también apertura, Johhny Sexton. “Creo que Owen y Johnny son bastante similares en lo que respecta al impulso, la lucha y el deseo. Ambos son súper competidores y se asegurarán de que su equipo también tenga la misma mentalidad. Por eso digo que Inglaterra va a ser extremadamente peligrosa este fin de semana, debido a su mentalidad”.

El festejo de Josh van der Flier; Irlanda quiere afirmarse como potencia de la temporada afp - AFP

Owen Farrell es una de las novedades en el equipo de Inglaterra. Tras la aplastante goleada ante Francia, en la que ingresó como suplente, volverá a ser el apertura en reemplazo de Marcus Smith y acompañado del potente Manu Tuilagi como primer centro. El jugador de Saracens sabe que no es un día más para su familia. “Probablemente sea un poco más extraño para quienes me apoyan, especialmente mi madre. Ella dice que no sabe lo que quiere que suceda. Sé que es difícil para ella. Pero en términos de nosotros, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Él no está en la cancha, no es competencia directa”, explicó Owen sobre el duelo con su papá, que recibió a sus nietos en el estadio en el captains run.

Inglaterra, que jugará su último partido en una competencia oficial antes del encuentro ante los Pumas en el Mundial de Francia, contará con el revulsivo Henry Arundell por primera vez como titular. Después de tocar fondo, siempre se espera una reacción. Irlanda contará con los ingresos de Robbie Henshaw y Ryan Baird para cubrir a los lesionados, mientras que el medioscrum Jamie Gibson-Park reemplazará a Conor Murray.

En el primer turno, a partir de las 9:30, Escocia recibirá a Italia. A las 11:45 Francia intentará superar con punto bonus a Gales para meterle presión a Irlanda. A cuatro puntos del líder, el objetivo del bicampeonato aún está al alcance y Fabién Galthie pone lo mejor que tiene a disposición.

Las formaciones

Irlanda: Hugo Keenan, Mack Hansen, Robbie Henshaw, Bundee Aki y James Lowe; Johnny Sexton (C) y Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O´Mahony; James Ryan y Ryan Baird; Tadgh Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Suplentes: Rob Herring, Cian Healy, Tom O´Toole, Kieran Treadwell, Jack Conan, Conor Murray, Ross Byrne y Jimmy O´Brien.

Entrenador: Andy Farrell

Inglaterra: Freddie Steward, Anthony Watson, Henry Slade, Manu Tuilagi y Henry Arundell; Owen Farrell (c) y Jack van Poortvliet, Alex Dombrandt, Jack Willis y Lewis Ludlam; David Ribbans y Maro Itoje, Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge.

Suplentes: Jack Walker, Mako Vunipola, Dane Cole, Nick Isiekwe, Ben Curry, Alex Mitchell, Marcus Smith y Joe Marchant.

Entrenador: Steve Borthwick

Estadio: Aviva Stadium, Dublín.

Hora: 14 (Argentina)

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)