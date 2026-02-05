Seis Naciones: Francia empezó con todo y goleó a una Irlanda que no mostró respuestas

El primer partido internacional luego del último Mundial fue Francia vs. Irlanda, en el estreno del Seis Naciones 2024. En el Vélodrome de Marsella, el Trébol se impuso 38-14 camino al segundo título consecutivo. Parecía haber absorbido mejor el cimbronazo que, por partes iguales, habían recibido en Francia 2023. Dos años más tarde, la inauguración de la versión 2026 del certamen internacional con más tradición del planeta ovalado tuvo un desenlace opuesto, más no contradictorio. Francia, el campeón defensor, está decididamente con la proa enfilada hacia Australia 2027. Irlanda, en cambio, parece anclado en su glorioso pasado reciente.

El veredicto no sólo se desprende de la victoria por 36-14 de los galos en el Stade de France, victoria que los ratifica como candidatos a repetir, con Inglaterra como único escollo para impedirles el Grand Slam que le robaron el año pasado. Responde también a la curva de rendimiento que dibujó cada equipo en los últimos dos años y hasta en los nombres que desplegó cada uno en la cancha.

Baptiste Serin intenta escapar al tackle de Jamison Gibson-Park (AP Photo/Thibault Camus) Thibault Camus - AP

Tres tries en el primer tiempo y dos en el segundo, interrumpidos por una breve reacción de Irlanda que, al menos, demostró orgullo. Porque hasta el 29-0 que promediaba la segunda mitad había un solo equipo en la cancha. Francia impuso una superioridad contundente basada en la intensidad y dinámica de sus forwards y el característico juego de manos de sus backs. El rival no tuvo respuestas físicas ni anímicas para contrarrestar el poder galo: tackles errados (demasiados), errores de manejo y de concepto. Cada pelota suelta encontró una camiseta azul arrojándose sobre ella, cada jugada generada a partir de ella terminaba con superioridad numérica de los franceses.

Matthieu Jalibert fue una de las figuras del conjunto galo en una cómoda victoria en el Stade de France (Photo by ALAIN JOCARD / AFP) ALAIN JOCARD - AFP

Un par de acciones resumen el partido. A los 12 minutos, Thomas Ramos buscó un espacio en el fondo de la defensa verde. El joven apertura Sam Prendergast apremiado despejó de volea, sin tomarla. Del contraataque llegó el try del implacable Louis Bielle-Biarrey (marcó por duplicado y llegó a 22 conquistas en 23 partidos) tras quebrar dos tackles, caer, levantarse y vencer en velocidad al último defensor. A los 34, el 10 Matthieu Jalibert, que parece haber encontrado equilibrio emocional y pone en jaque la titularidad del lesionado Romain Ntamak, tiró un sombrerito, recuperó a medias y la pelota recayó en el pilar Dorian Aldegheri. Tomó la marca como un back, asistió al todoterreno Mickaël Guillard (una de las tantas cara nuevas) y éste jugó interno al devenido segunda línea Charles Ollivon para el tercer try. Rugby total.

Charles Ollivon intenta capturar en el line; el segunda línea anotó otro try para Francia (Photo by ALAIN JOCARD / AFP) ALAIN JOCARD - AFP

La fisonomía de ambos cambió mucho desde aquel partido de 2024. Pero, mientras que Irlanda extrañó horrores a Tadgh Furlong, Andrew Porter (los dos pilares titulares, como también sus reservas Jack Boyle y Paddy McCarthy), Hugo Keenan, Mack Hansen, Robbie Henshaw (todos lesionados), Bundee Aki (suspendido) y James Lowe (omitido por Andy Farrell), Galthié se da el lujo de prescindir de baluartes como Damien Penaud, Gaël Fickou o Grégory Aldritt. Jugadores como Guillard, Jégou, Attissogbe, Auradou o Nouchi, todos jóvenes que debutaron en la gira por Argentina de julio de 2024, encarnan el recambio bleu.

Además, Francia contó con el regreso de Antoine Dupont, que no jugaba en el seleccionado precisamente desde el partido ante Irlanda por el Seis Naciones del año pasado, cuando en la cuarta fecha sufrió una lesión en la rodilla. No fue determinante, pero siempre regala un par de acciones con su sello.

El wing Louis Bielle-Biarrey celebra con Antoine Dupont tras señalar un try (Photo by Julie SEBADELHA / AFP) JULIE SEBADELHA - AFP

Irlanda, en cambio, luce como un equipo oxidado, que depende demasiado de sus jugadores consagrados, ya en una curva descendente de su rendimiento (Tadhg Beirne fue el único que sacó la cara por el equipo cuando las cosas no salían), y no encuentra revulsión en los jugadores más jóvenes. En su tercer año con la 10 (debutó ante los Pumas en noviembre de 2024) , Sam Prendergast no termina de consolidarse y a veces parece mayor el riesgo al que expone a su equipo que el que imprime sobre el rival. Mejor no hablar del segundo try, en el que, tras un scrum-5, Jalibert superó la endeble oposición de O’Brien y Prendergast para marcar fácilmente.

La tradición se rindió ante las imposiciones de la cadena televisiva ITV y, por la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno del viernes, el Seis Naciones comenzó un jueves por primera vez desde 1948. Italia vs. Escocia e Inglaterra vs. Gales completarán la fecha inicial el sábado. Jugar entresemana no fue un impedimento para los parisinos, que poblaron el Stade de France y contribuyeron para generar una atmósfera electrizante. La mayor intensidad provino de lo que ocurrió en el campo de juego. Francia dejó un mensaje en el inicio de su defensa del título. Inglaterra tomó nota. Irlanda sigue mirando para atrás.

Lo mejor del partido

La síntesis

Francia: Thomas Ramos; Théo Attissogbe, Nicolas Dèpoortere, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont; Oscar Jégou, Anthony Jelonch y François Cros; Mickaël Guillard y Charles Ollivon; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Jean-Baptiste Gros. Entrenador: Fabien Galthié.

Cambios: ST 9m, Peato Mauvaka por Marchand, Rodrigue Neti por Gros, Régis Montagne por Aldegheri, Hugo Auradou por Ollivon, Emmanuel Meafou por Guillard y Kalvin Gourgues por Moefana; 24, Lenni Nouchi por Cros; 35, Baptiste Serin por Dupont.

Irlanda: Jamie Osborne; Tommy O’Brien, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y Jacob Stockdale; Sam Prendergast y Jamison Gibson‑Park; Josh van der Flier, Caelan Doris y Cian Prendergast; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Thomas Clarkson, Dan Sheehan y Jeremy Loughman, Dan Sheehan. Entrenador: Andry Farrell.

Cambios: 9m, James Ryan por McCarthy, Jack Conan por C. Prendergast, Nick Timoney por Van der Flier y Jack Crowley por O’Brien; 19, Michael Milne por Loughman y Finlay Bealham por Clarkson; 22, Rónan Kelleher por Sheehan; 32, Craig Casey por Osborne.