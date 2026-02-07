Seis Naciones: Inglaterra goleó a Gales en el debut en el torneo y llegó a los 12 éxitos seguidos

Uno llegaba con 11 triunfos consecutivos durante 2025. El otro con 11 derrotas acumuladas en el Seis Naciones. Uno superó con autoridad a los All Blacks en noviembre. El otro sufrió un aplastante 73-0 ante Sudáfrica en su último test del año pasado. La goleada de Inglaterra sobre Gales por 48-7 en la primera fecha del Seis Naciones evidenció la enorme diferencia de jerarquía entre dos selecciones que están en distintas escalas. La Rosa procura afianzarse como un candidato a destronar a los Springboks en el Mundial de Australia mientras que el Dragón no vislumbra luz al final del túnel.

Hubo dos acciones en Londres que graficaron la actualidad de Gales. El tercer try de Henry Arundell, tras un desajuste en el manejo en campo rival. Cuatro minutos más tarde, el capitán Dewi Lake no tocó la pelota en su afán de jugar un penal a cinco metros del ingoal y se fueron al descanso 29-0 abajo en el Twickenham Allianz Stadium. Fue una pesadilla lo que vivió el visitante en la primera mitad en la que no pudo aferrarse a nada. Una defensa frágil que retrocede constantemente, un ataque lento y predecible y la indisciplina como factor determinante; a los 21 minutos ya acumulaban diez penales y las amarillas a Nicky Smith y Dewi Lake. Síntomas de desesperación de un equipo sin grandes figuras.

El inglés Jamie George llega al ingoal galés en Twickenham, donde La Rosa llegó a los 12 triunfos consecutivos ADRIAN DENNIS - AFP

Inglaterra tiene el gran objetivo de ser campeón luego de seis temporadas. Necesita un título para consolidar su crecimiento durante el 2025 y en el primer tiempo jugó a su ritmo, aprovechando las facilidades que le otorgó su rival. Buena parte de las mejoras llegaron con la inclusión de George Ford como el diez titular. Dio una clase de cómo liderar a un equipo en ese rol en la última gira por Argentina en julio y a partir de ahí Steve Borthwick le dio las llaves de Inglaterra. Ante Gales lució su habitual frialdad para conducir y hacer jugar a los compañeros que lo rodean. Los dos primeros tries de Arundell llegaron por asistencias del apertura, mientras que el de Ben Earl, la figura de la cancha, tras una gran secuencia colectiva.

Omnipresente en ataque y en defensa, Earl terminó como centro y cumplió el rol del “jugador híbrido” del rugby actual. En la segunda mitad, Inglaterra no aceleró y cuando generó situaciones las desperdició, algo que le puede costar más caro ante rivales de mayor envergadura. El público se levantó con el ingreso del extravagante Henry Pollock, pero la amplia diferencia y la certeza del triunfo no generó demasiado entusiasmo en Londres. Maro Itoje y Tom Curry salieron amonestados al igual que Ben Thomas y Taine Plumtree, en un test accidentado.

Luego del try de Tommy Freeman (izq.), la selección inglesa celebra junto a sus hinchas en el triunfo amplio ante Gales en Twickenham ADRIAN DENNIS - AFP

Inmerso en una crisis institucional, Gales ya no compite ante los grandes y apuntará todos sus cañones a los encuentros ante Escocia (tercera fecha) e Italia (quinta fecha), ambos en Cardiff, para intentar evitar otra cuchara de madera. Los chispazos de Louis Rees-Zammit, que regresó al Seis Naciones luego de su intento fallido de jugar en la NFL, es de lo poco para rescatar de un equipo que no tiene a disposición a Jac Morgan, su mejor jugador y capitán.

Inglaterra cumplió con su cometido en la previa del choque ante Escocia en Edimburgo. Una selección que le trajo dolores de cabeza en las últimas temporadas y siempre da un plus ante su acérrimo rival. Una buena prueba para medir la evolución de la Inglaterra de Steve Borthwick, que cerrará el torneo ante Francia, en París. Hay muchas chances de que ese enfrentamiento defina al campeón.

Tommy Freeman escapa de los jugadores de Gales y se encamina hacia su try, el último del partido en Twickenham, donde Inglaterra vapuleó al Dragón ADRIAN DENNIS - AFP

Puede sonar disparatado, pero Inglaterra lleva más años sin consagrarse campeón que Gales, que en 2021 logró adjudicarse el título en las últimas batallas de la vieja guardia, que hoy ya no está. La Rosa levantó el trofeo en 2020, en una competencia que se dividió en dos partes por la pandemia. Pero la actualidad de uno de los clásicos más fervientes de Europa los tiene en veredas opuestas. Hoy no hay equivalencias y es una lucha desigual.

Lo mejor de Inglaterra - Gales

Síntesis

Inglaterra: Freddie Steward; Tom Roebuck, Tommy Freeman, Fraser Dingwall y Henry Arundell; George Ford y Alex Mitchell; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Ollie Chessum y Alex Coles; Joe Heyes, Jamie George (c) y Ellis Genge.

Cambios: ST: al inicio, Bevan Rodd por Genge, 10´ Luke Cowan-Dickie por George, Trevor Davison por Heyes, Tom Curry por Underhill y Maro Itoje por Coles, 25´ Henry Pollock por Roebuck y Marcus Smith por Steward y 28´ Ben Spencer por Mitchell.

Entrenador: Steve Borthwick.

Gales: Louis Rees-Zammit; Ellis Mee, Eddie James, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards y Tomos Williams, Josh Macleod, Aaron Wainwright y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Archie Griffin, Dewi Lake (c) y Nicky Smith.

Cambios: ST: 10´, Rhys Carre por Smith, Tom Francis por Griffin y Taine Plumtree por Mann; 14´, Harri Deaves por Macleod y Mason Grady por Mee; 28´, Liam Blcher por Lake; 69´, Ben Carter por Beard y 79´Kieran Hardy por Williams.

Entrenador: Steve Tandy.

Primer tiempo: 2´, penal de Ford (I); 7´, gol de Ford por try de Arundell (I); 18´, try de Arundell (I); 23´, gol de Ford por try de Earl (I) y 35´, gol de Ford por try de Arundell (I). Resultado parcial: Inglaterra 29-0 Gales.

Amarillas: 16´, Smith (G) y 17´ Lake (G)

Segundo tiempo: 5´ gol de Ford por try de Roebuck (I), 11´gol de Edwards por try de Adams (G), 67´ try penal (I), 79´ try de Freeman (I). Resultado parcial: Inglaterra 19-7 Gales.

Amarillas: 10´, Itoje (I); 24´, Thomas (G); 27´, Plumtree (G) y 35´, Curry (I).

Árbitro: Pierre Brousset (Francia)

Estadio: Twickenham Allianz Stadium