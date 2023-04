Top 12 de URBA: Hindú, SIC y La Plata se quedaron sin triunfos por penales de último segundo que festejaron Alumni, Belgrano y Newman

escuchar

Quizás no fueron tan partidazos como se esperaba, pero los dos platos fuertes del sábado de rugby local al menos resultaron parejos y cerrados hasta el final. Y ofrecieron sacudones de último minuto. Hindú vs. Alumni y SIC vs. Belgrano concentraron la atención en una época del año en que la temperatura del ambiente empieza a bajar y la del rugby pasa a subir, lentamente. O no tanto, si se mira cómo se definió un 50% de la tercera fecha del Top 12 de URBA: tres de los seis enfrentamientos cambiaron de resultado por penales en el último segundo.

Con la rareza de hacer de local en la cancha de su adversario (para cumplir una suspensión por uso de pirotecnia en la final de 2022), Hindú estaba por ganarle a Alumni, pero el equipo albirrojo forzó un penal en la última jugada y la patada, bastante fácil, de Bautista Canzani reportó el 17-15 definitivo. No hubo festejo para Belisario Agulla, que cumplía su partido 200 como rugbier del Elefante.

Bautista Canzani consigue el único try de Alumni, que será crucial para un triunfo logrado con 17 puntos del apertura; no logra frenarlo Lucas Fernández Miranda. Rodrigo Néspolo

Canzani fue el héroe de Alumni, no sólo porque afrontó la responsabilidad de reemplazar a Santiago González Iglesias en los envíos a los palos, sino porque anotó todos los puntos de su conjunto. Incluido el único try. Con él como principal figura, el ganador aprovechó una inexplicable merma de Hindú, que era más superior en el desarrollo que en el marcador.

Belgrano fue mejor que SIC en el desarrollo, pero necesitó de un penal de Nicolás Spinelli en el cierre para llevarse de Boulogne un empate. Hernán Zenteno

Y en Boulogne sucedió algo similar: con un penal en el cierre. Nicolás Spinelli le dio a Belgrano un empate en un encuentro que mereció ganar, pero que casi perdió porque concedió 18 penales y recibió tres amonestaciones. Y, también, porque enfrente estaba un peso pesado del rugby, que hizo mella con su famoso maul. San Isidro Club fue perdiendo buena parte del tiempo, remontó y se puso al frente, pero el pateador visitante llevó algo de justicia al tanteador. El 25-25 deja conformidades a medias en el duelo de poderosos. Y la copa Alejandro Conti, siempre en juego entre ambos, fue retenida por el local, por haberla ganado en el último cruce.

Aquello fue lo más saliente de la semitemplada y semisoleada tarde del Top 12, que tuvo otros cuatro partidos. Nada mal, por cierto. Estuvo interesante Rosario 31 vs. CUBA 28, cambiante. También lo fue CASI 34 vs. Pucará 29.

Y el que empezó un poco más tarde, La Plata vs. Newman, tuvo un poco menos de goleo pero resultó también vibrante, incierto hasta el final. Lo ganó el Cardenal con una patada en... la última acción: 26-24. Y de paso, quedó primero solo, con dos unidades de ventaja, en la tabla de posiciones. Fue, en efecto, la jornada de los cambios de escena in extremis.

En el restante encuentro de la tarde en que volvió el torneo de URBA luego del descanso de Semana Santa, Buenos Aires Cricket & Rugby superó con claridad a San Luis como local, por 20 a 9.

Los resultados de la 12ª fecha del Top 12

Hindú 15 (B) vs. Alumni 17 (en Alumni)

(B) vs. Alumni (en Alumni) Buenos Aires 20 vs. San Luis 9

vs. San Luis SIC 25 vs. Belgrano 25

vs. Belgrano Rosario 31 vs. CUBA 28 (B)

vs. CUBA (B) CASI 34 vs. Pucará 29 (B)

vs. Pucará (B) La Plata 24 (B) vs. Newman 26

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 13 puntos

, con puntos 2º, Belgrano , con 11

, con 3º, Hindú , con 10

, con 4º, Alumni , con 9

, con 5º, Buenos Aires , con 8

, con 6º, CASI , con 8

, con 7º, CUBA , con 7

, con 8º, SIC , con 7

, con 9º, San Luis , con 5

, con 10º, Rosario , con 4

, con 11º, La Plata , con 2

, con 12º, Pucará, con 1

La próxima jornada (sábado 22/4, 15.30)

CASI vs. Hindú

Pucará vs. Rosario

CUBA vs. La Plata

Newman vs. SIC

Belgrano vs. Buenos Aires

San Luis vs. Alumni

A pesar del empate entre SIC y Belgrano, la copa Alejandro Conti quedó en manos del local, en razón de que es el último ganador del clásico. Hernán Zenteno

Primera A

Los tanteadores de la jornada 4

San Martín vs. Los Tilos

San Albano vs. Lomas

Los Matreros vs. Olivos

Pueyrredón vs. Champagnat

Moreno vs. Regatas Bella Vista

Banco Nación vs. Francesa

Curupaytí vs. San Cirano

La fecha venidera (sábado 22/4)

Francesa vs. Moreno

Regatas vs. Pueyrredón

Champagnat vs. Los Matreros

Olivos vs. San Albano

Lomas vs. San Martín

Los Tilos vs. Curupaytí

San Cirano vs. Banco Nación

Primera B

Los resultados de la 4ª fecha

Hurling vs. GEBA

Liceo Naval vs. CU Quilmes

Manuel Belgrano vs. San Andrés

San Carlos vs. San Fernando

Universitario de La Plata vs. Delta

San Patricio vs. Ciudad de Buenos Aires

SITAS vs. Don Bosco

La jornada próxima (sábado 22/4)

Ciudad vs. Universitario

Delta vs. San Carlos

San Fernando vs. Manuel Belgrano

San Andrés vs. Liceo Naval

CU Quilmes vs. Hurling

GEBA vs. SITAS

Don Bosco vs. San Patricio

