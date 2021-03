San Lorenzo - Huracán: Diego Dabove hace limpieza e Israel Damonte se juega mucho en el clásico

Horas complicadas y determinaciones importantes. El clásico entre San Lorenzo y Huracán será la cita entre dos equipos que se juegan mucho más que el honor o la historia. Dos proyectos bajo la lupa, dos entrenadores observados, un resultado que puede causar daños. En ese contexto es que Diego Dabove tomó la decisión de hacer limpieza en el equipo, ya que sabe del tamaño de la empresa. Con la presión de un resultado y una serie de lesiones, Israel Damonte sabe que la nueva conducción de Huracán dejó en claro que la continuidad del entrenador dependerá de la cosecha de puntos.

Las heridas de la caída por 4-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero astillan la gestión de Diego Dabove. Las versiones indican que el entrenador “barrerá” parte del equipo titular de San Lorenzo. Los ensayos de este jueves, que contó con la particular presencia del presidente del club, Marcelo Tinelli, mostraron siete cambios respecto del último partido de la Copa de la Liga.

Desazón de los jugadores de San Lorenzo de Almagro, que caen en el Nuevo Gasómetro ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ramiro Gómez / Télam

No le tembló el pulso y las variantes hasta incluyeron cambios en el arco. José Devecchi ocupó el arco en lugar de Fernando Monetti, mientras que en la defensa ingresaron Andrés Herrera, Alejandro Donatti y Gabriel Rojas por Gino Peruzzi, Federico Gattoni y Bruno Pittón, respectivamente.

No se quedó un bloque en especial para dar un golpe, ya que en la mitad de la cancha y en el ataque también quiere otras respuestas: el volante colombiano Yeison Gordillo (debutante) jugaría por Jalil Elías, mientras que en la zona ofensiva Nicolás Fernández y Franco Di Santo ocuparían los lugares de Lucas Melano y Franco Troyanski.

Lo que quedó claro tras la última práctica es que Dabove va a seguir utilizando a los hermanos Romero cuando sea necesario. Lo concreto es que el DT le daría continuidad a Ángel Romero, mientras que Óscar no estaría desde el arranque ante Huracán. Por lo tanto, el equipo formaría con: Devecchi; Herrera, Donatti, Diego Braghieri y Rojas; Diego Rodríguez, Gordillo y Juan Ramírez; A. Romero, Di Santo y Nicolás Fernández.

Damonte: un estilo en duda y varias lesiones complejas

“Sé que el éxito es para los que la luchan y yo la peleo siempre, en ese camino estamos y espero que este fin de semana salga un tiro para el lado de la justicia para el hincha que se lo merece”. Las palabras de Israel Damonte permiten comprender cómo se tomará el entrenador el clásico. No desconoce que un traspié le pondría fin a su ciclo en Huracán.

La inestabilidad en el equipo de Parque de los Patricios no sólo obedece a una racha de resultados negativos (cinco partidos sin ganar, con dos derrotas), sino que desde que asumió como nuevo presidente del club, David Garzón dejó claro que lo apoyarán, pero que los que mandan son los resultados y que el estilo del DT no es el que más lo seduce: “A Israel Damonte le vamos a dar todo el respaldo que necesite, pero personalmente me gusta otro tipo de juego”. Y agregó: “Como todo cargo de técnico, más allá de un proyecto, los resultados mandan, está claro. Y si la cosa no va bien y no nos encarrilamos, habrá que tomar decisiones”.

Andrés Chávez no podrá estar en el clásico, ya que sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda Javier González Toledo / FotoBAIRES

En medio de tanta declaración que resuena por el mundo Huracán, las lesiones también condicionan la tarea de Damonte. Es que en las últimas horas se confirmó que Andrés Chávez no podrá estar en el clásico, ya que sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda en el partido que debió suspenderse por lluvia el lunes, ante Atlético Tucumán, cuando empataban 1-1 y el Globo buscaba el triunfo ante un rival que había sufrido dos expulsiones. Diego Mendoza, el otro hombre de ataque, arrastra un problema en la zona costal derecha y está en duda.

Además, Walter Pérez tiene un esguince en el tobillo izquierdo y tampoco estaría ante San Lorenzo. Con este panorama, lo que está claro es que en el arco seguirá el juvenil Sebastián Meza, quien debutó por la lesión de Facundo Cambeses. En la defensa el único que tendría el puesto asegurado es el lateral derecho Raúl Lozano, mientras que Renato Civelli, Lucas Merolla y el colombiano José Moya (recuperado de una sobrecarga muscular) compiten por ser los centrales. Si no llega Pérez, una posibilidad es volver a utilizar a Ezequiel Bonifacio como lateral izquierdo.

En el mediocampo seguirán Esteban Rolón y Claudio Yacob junto a Franco Cristaldo pero ante la ausencia de Chávez se podría sumar un integrante más. En el ataque está la duda de Mendoza como posible reemplazante de Chávez y estaría acompañado por Norberto Briasco y Nicolás Silva.

Otras opciones para la ofensiva son Juan Fernando Garro y los juveniles Pablo Oro y Agustín Curruhinca. Huracán volverá a entrenarse mañana en La Quemita y allí se empezarán a despejar las dudas de Damonte para afrontar su primer clásico contra San Lorenzo desde que asumió como entrenador en enero de 2020.

