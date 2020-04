El exdirectivo Sandro Rosell fue acusado de delitos de blanqueo en la contratación de Neymar. Fuente: Archivo

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell relató cómo fueron sus días en la cárcel, donde estuvo casi dos años en prisión preventiva acusado de delitos de blanqueo en la contratación de Neymar Jr , y contó que en la primera noche en Soto del Real , le dieron "cuatro preservativos y bolsitas con vaselina".

"Me preocupé un poquito" , dijo Rosell en diálogo con el diario barcelonés Mundo Deportivo . A su vez, reflexionó que la cárcel lo ayudó a fortalecerse. "O mueres internamente o te haces más fuerte", analizó.

Rosell , de 56 años, salió de prisión el pasado 27 de febrero después de casi dos años de estar encerrado. Sobre este periodo, opinó: "Si no hubiera sido Presidente del Barça no hubiera ido (sic) a la cárcel. De eso no tengo la menor duda".

Alexandre Rosell i Feliu, tal su nombre completo, ocupó el sillón principal del club catalán entre el 1° de julio de 2010 y el 23 de enero de 2014, cuando renunció a su cargo .

A su vez, el expresidente blaugrana compartió que todavía tiene relación con algunos presos: "En la cárcel, lo pasas tan mal, que la solidaridad entre los internos es increíble, y creas unos lazos de amistad que fuera sería difícil de entablar. Sí, me veo con algunos de ellos que ya están fuera".

El exdirectivo comparó la cuarentena por coronavirus con los años que estuvo en prisión y, en ese sentido, dijo que este confinamiento le parece "agua bendita" .

"Tengo mucho más espacio que los 12 metros cuadrados que tenia allí, ahora estoy con mi familia, la comida es buena, tengo mi baño privado y conexión con el mundo, y es imposible que esto dure dos años", reflexionó y continuó: "¿Pero sabes lo que más me ha hecho pensar? Que en la cárcel yo sabía que era inocente estando encerrado y, ahora, no sé si como sociedad somos tan inocentes : nos hemos olvidado del mundo, del planeta, en todos los sentidos de la palabra".

Rosell recordó en la entrevista que durante sus días de estar encerrado lo que más extrañaba era el abrazo de un ser querido. También postuló que el fútbol es una "llave maestra" en situaciones y lugares como ese, ya que "abre momento de libertad".