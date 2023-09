escuchar

A la hora de realizar un viaje por un territorio desconocido, las personas suelen marcar actividades que no pueden faltar en su itinerario. El fútbol, como en la Argentina y en el mundo, es un deporte popular, que mueve pasiones y multitudes. En el caso de Julián Apas y su hermano Ignacio, tuvieron la posibilidad de recorrer los Países Bajos y su capital Amsterdam. Al tener un tiempo libre, vieron que en la agenda aparecía el encuentro entre el Ajax y el Feyenoord, un clásico del balompié neerlandés.

Con la intención de asistir a este encuentro que tuvo lugar el último domingo y que se suspendió en el complemento por incidentes de la parcialidad del Ajax que, hasta ese entonces, perdía por 3-0 ante su rival, Julián aplicó la teoría del “perdido por perdido”. Agarró su cuenta de Instagram para enviarles mensajes a Gastón Avila y Gerónimo Rulli, ambos jugadores del Ajax.

Oriundo de Tucumán, Julián buscó a Avila -exjugador de Boca y Rosario Central- y a Rulli -campeón del mundo con la selección argentina- para enviarles un mensaje, aunque, en el fondo, admitió que no esperaba su respuesta: “Lo más lógico era que no nos lean el mensaje”, le deslizó a LA NACION el protagonista de esta historia.

La respuesta de Gerónimo Rulli, quien le envió dos entradas a Julián e Ignacio Foto (Gentileza Julián Apás)

Esta situación se dio el viernes 22 y según su relato, al día siguiente recibió la respuesta del arquero, quien no iba a formar parte del encuentro por una lesión, pero que le estrechó una mano a él y a su hermano.

Gerónimo Rulli, durante el Mundial de Qatar An’bal Greco - La Naci—n

“El sábado estaba caminando por el centro de Amsterdam y cuando saco el celular veo un mensaje de Rulli. Ahí me quedé duro. Cuando les cuento a mi hermana y a mi mamá no lo podían creer. Fue una locura. La mayor sorpresa fue su contestación que no debíamos perdernos este partido y que le pasemos un mail para mandarnos las entradas”, explicó Julián, quien aún no cae en la cuenta del ida y vuelta que tuvo con el exjugador de Estudiantes de La Plata e integrante del equipo campeón del mundo en Qatar.

Sin posibilidad de comprar una reventa, la cual tenía un precio sideral, Julián e Ignacio pudieron acceder a este encuentro que tuvo lugar en el lujoso Amsterdam Arena. “Para mí fue algo inolvidable. Ese domingo fuimos a la cancha, vivimos la previa fuera del estadio y para colmo, la entrada que nos dio Gero tenía un acceso a un sector VIP donde nos daban tragos y algo para comer, así que fue una experiencia completa”, sintetizó sobre el buen gesto del golero platense.

Desde adentro: la fiesta que vivieron Julián e Ignacio en el Amsterdam Arena Foto (Gentileza Julián Apás)

Desde el momento que le llegó el mail con la confirmación de los tickets, Julián vivió un momento único e irrepetible. Sin aún caer en la cuenta que un jugador que se colgó la medalla de oro en el Mundial de Qatar le contestó un mensaje y hasta lo incentivó a que pueda asistir a uno de los partidos más importantes del fútbol holandés, él, junto a su hermano, tuvieron el privilegio de estar en una platea con asientos preferenciales.

“El único bajón fue el desenlace del partido que se suspendió en el segundo tiempo por las bengalas que tiraron a la cancha. Pero desde ya que fue un gusto vivir el clásico desde adentro”, explicó quien aún sigue en el Viejo continente con su familia y volverá en los próximos días al país con una anécdota que recordará para el resto de su vida.