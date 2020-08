Sergio Agüero se indignó con los seguidores que le piden que juegue al FIFA. Crédito: captura

Además de una estrella en el campo de juego, el delantero del Manchester City Sergio "Kun" Agüero se convirtió en un referente de las transmisiones en Twitch, la red social que suelen utilizar los gamers para estas actividades.

Por eso, sus seguidores le suelen proponer que juegue a cierto tipo de juegos, pero esta vez uno de los pedidos hizo estallar al Kun. "Para los que ponen FIFA. Ahí hay un boludo que puso FIFA. A ver, escúchenme otra vez, los que ponen FIFA, ¿se los voy a tener que repetir todas las veces que haga stream?", manifestó el argentino a cámara, enojado.

El Kun Agüero se enojó con los usuarios: "¡No tengo la play, no tengo la play!" 00:30

Es que no es la primera vez que le piden a la figura del City que juegue al FIFA y el aclara que no tiene la consola para hacerlo. "¡No tengo la play! ¿No entienden que no tengo la play?", repitió Agüero, a través de su usuario SLAKUN10, unas cuantas veces más para dejar en claro el mensaje y concluyó con un insulto.

En su cuenta de Twitch, el Kun tiene más de un 1.800.000 seguidores. En tal plataforma, hay un chat abierto donde los usuarios pueden enviar comentarios a los que el crack argentino responde muchas veces en vivo, como lo hizo indignado en esta ocasión. De hecho, en su perfil está aclarado que su usuario transmite los juegos "Fall Guys, Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends".

Su equipo, Manchester City, clasificó el viernes a cuartos de final de la Champions League tras ganarle a Real Madrid. El próximo sábado deberá enfrentarse a Lyon para pasar a las semifinales, aunque Agüero no podrá jugar, otra vez, por su lesión.