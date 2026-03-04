Franco Colapinto se animó a jugar al cricket en Australia, pero nada salió como esperaba

La cuenta regresiva llegó a su fin. Esta semana comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1, una que ya está dando de qué hablar por el nuevo reglamento, la incorporación de un onceavo equipo y el regreso de dos experimentados pilotos. Pero, además, será la primera vez que Franco Colapinto estará en igualdad de condiciones que el resto de la parrilla, puesto que correrá desde el inicio del calendario. El argentino ya está en Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia, pero, entre los entrenamientos y la puesta a punto del A526, también hubo tiempo para algunas actividades recreativas. Se animó a jugar al cricket, pero no le fue tan bien como hubiese querido.

En la previa del Gran Premio de Australia, Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly jugaron al cricket, un deporte tradicional del país. Estuvieron en el estadio Melbourne Cricket Ground junto a las figuras del deporte Glenn Maxwell y Scott Boland y además fueron desafiados a probar sus habilidades. “Listos para una convocatoria al equipo de Cricket Australia”, comentaron desde las redes de Alpine. Sin embargo, a los pilotos no les fue tan sencillo el manejo del bate y la pelota.

Franco Colapinto jugó al cricket en Australia (Foto: Instagram @alpinef1team)

El argentino se dispuso a realizar el entrenamiento, pero cuando le lanzaron la pelota no pudo pegarle con el bate y su lamento se escuchó fuerte y claro. Aunque Gasly tampoco tuvo suerte, la naturaleza competitiva de ambos les impidió abandonar el desafío. Continuaron ganando confianza con el bate y de a poco fueron encontrando la pelota y, con los consejos y recomendaciones de los profesionales, lograron lanzarla cada vez más lejos. Aunque Colapinto terminó por pegarle varias veces a la red, su risa y la de todos los presentes dieron cuenta de que, aunque lo suyo es el automovilismo, nunca es mala idea aprender un nuevo deporte.

Si bien el argentino puso todo de sí, descubrió que el deporte no era tan sencillo (Foto: Instagram @alpinef1team)

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá en el circuito Albert Park del Gran Premio de Australia. La práctica libre 1 tendrá lugar el jueves 5 de marzo desde las 22.30 (hora argentina), mientras que las prácticas libres 2 y 3 se desarrollarán a las 2 y las 22.30 del viernes 6, respectivamente. La clasificación será el sábado 7 a las 2 y la carrera el domingo 8 a la 1.