Sufrió un terrible accidente cuando era un bebé, los médicos pronosticaron lo peor pero se equivocaron: hoy brilla e ilusiona a todos

Bernardo Lopes, un joven futbolista brasileño de tan solo 11 años, fue protagonista de una increíble historia de superación personal al integrar la academia del club Botafogo, cumpliendo un sueño deportivo que parecía imposible tras un accidente doméstico que le quemó una gran parte de su rostro.

Nacido en el barrio Santa Isabel en São Gonçalo, Río de Janeiro, Lopes atravesó una singular situación que lo dejó al borde de la muerte: al año de edad fue víctima de un derrame accidental de agua hirviendo que le provocó quemaduras severas, obligándolo a permanecer siete meses hospitalizado para someterse a múltiples cirugías e injertos.

Bernardo y su tío Rodrigo tras firmar el contrato

El caso, de suma complejidad, sorprendió a los médicos que hicieron todo lo posible para poder recuperar gran parte de la piel que se quemó. La gravedad del asunto llegó a sospechar que el pequeño no iba a poder sobrevivir a toda la cirugía que, finalmente, le salvó la vida.

Uno de los refugios que encontró Lopes fue el fútbol. Con una habilidad innata desde temprana edad, el pequeño, impulsado por su tío Rodrigo, dio sus primeros pasos en la escuela de fútbol CT Menino de Ouro.

El entrenamiento de Bernardo Lopes, la promesa del Botafogo

Su talento no pasó desapercibido y acaparó la atención de una gran cantidad de ojeadores y captadores de talentos. La gran oportunidad surgió durante un torneo celebrado en el estadio Nilton Santos -donde hace las veces de local Botafogo-, donde su excelente desempeño le permitió ingresar en un proceso de selección para la academia del club. Lopes, sin entrar en pánico o sentir presión, brilló durante las pruebas y se aseguró un lugar en el club de Río de Janeiro.

Tras demostrar carácter y valentía a sus 11 años, la comisión directiva del Botafogo decidió asegurarse el futuro de esta joven promesa al hacerle un contrato. Esto no solo le da entidad a la apuesta por el jugador, sino también un aventón emocional al delantero que disputa los torneos de inferiores y sobresale con un talento único.

El niño de 11 años agradeció el apoyo de su familia

Sus primeros pasos en la Academia de Fútbol Sub 11 de Botafogo es una prueba de resiliencia para el joven delantero que comenzó su carrera futbolística con el anhelo de llegar a la Primera División del equipo carioca.

“Hay tantas razones para estar agradecido... Ni siquiera puedo explicar lo feliz y agradecido que estoy con Dios por todo lo que ha sucedido en mi vida estos últimos días. Solo sé una cosa: Dios es bueno todo el tiempo, y sin él, nada de esto sería posible”, subrayó en un posteo de Instagram.

Lopes, a los 11 años, firmó un contrato con el Botafogo

Y, en esa misma línea, cerró: “A mis entrenadores del Botafogo: gracias por creer en mi potencial y mi desarrollo. Tengo mucho que aprender de ustedes, y estoy decidido y abierto a ello”.

Su historia de vida y resiliencia es un tema importante en la agenda deportiva de los medios de comunicación de Brasil. Sin lugar a dudas, Bernardo Lopes, a sus 11 años, rompió todos los esquemas y es por eso que el Botafogo decidió hacerle un contrato especial que contó con la autorización de sus padres.