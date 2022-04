“Adopta. No compres!!”. La curiosa y noble iniciativa de Davidovich Fokina, el verdugo de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Montecarlo

Alejandro Davidovich Fokina (22 años, 46° del mundo) logró una hazaña a orillas del mar Mediterráneo, en uno de los estadios de tenis más emblemáticos del tour. El séptimo mejor español del ranking derrumbó, en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, al serbio y número 1, Novak Djokovic. Minutos después de la mejor victoria de su carrera y frente a los ojos del mundo, durante el ritual de la “firma” en el lente de la cámara, escribió: “Adopta. No compres!!” . Algunos no entendieron a qué se refería el mensaje, pero el objetivo fue compartir y difundir una iniciativa que lo enaltece.

"Adopta. No compres!", fue el mensaje de Davidovich Fokina tras vencer a Djokovic en Montecarlo.

Malagueño y campeón junior de Wimbledon en 2017 (venció en la final al argentino Axel Geller, actualmente compitiendo sólo en la liga universitaria de EE.UU.), Davidovich Fokina es amante de los animales, especialmente de los gatos y perros. Pero su pasión no quedó allí: en abril de 2021 lanzó la plataforma adopta.org, para ayudar a los animales en situación de necesidad, abandono o maltrato en España. La iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de dar prioridad a la adopción sobre la compra de mascotas y concienciar a las nuevas generaciones sobre el bienestar animal.

“Cada año se abandonan casi 300.000 animales en España y la cifra no deja de crecer. Adoptas.org es una plataforma de mediación animal que ayuda a las casas protectoras de España a agilizar las adopciones y, al mismo tiempo, a recaudar fondos. Esperamos que muchos refugios se unan a nosotros”, explicó Davidovich Fokina, que en una de las mangas de su camiseta, generalmente destinadas a publicidades, luce el “parche” con el nombre de la plataforma.

El festejo de Alejandro Davidovich Fokina en el duelo ante Djokovic. VALERY HACHE - AFP

“Anunciar esto me pone más nervioso que jugar. Lo hago por amor a los animales y porque me indignan los abandonos. Después del confinamiento por la pandemia ha habido muchos abandonos , un crecimiento brutal del 25%”, explicó el deportista el año pasado, en el diario AS, de España.

¿De dónde le nace el amor por las mascotas al tenista andaluz? “De pequeño, aunque no me dejaron tener animales porque mi madre me decía que me daban alergia, jugaba después del cole durante horas con un perro que venía a mi puerta y lo rascaba. Si veo a un animal abandonado, voy a un supermercado y le compro algo para alimentarlo. Y si está muy mal, llamo a una protectora. No son peluches y no se los puede maltratar. Tengo dos gatos y para mí son como hijos, nunca se me ocurriría abandonarlos o hacerles daño”, amplió Davidovich Fokina, que aprovechó el gran impacto conseguido en el Principado para seguir promoviendo su iniciativa gratuita, con el único fin de luchar contra el maltrato animal.

Diestro, de 1,83m, exnúmero 2 junior, profesional desde 2017 y dos veces campeón en el Challenger Tour, Davidovich Fokina todavía no posee títulos ni finales ATP. Su padre, Eduard Mark Davidovich, era boxeador. Admirador de Roger Federer y Floyd Mayweather, es fanático de Real Madrid y disfruta de cocinar. Open, la biografía de Andre Agassi, es su libro preferido.

Montecarlo sigue convirtiéndose en un lugar mágico para el malagueño. En 2021 obtuvo la primera victoria ante un Top 10 de su carrera, superando al entonces 10°, el italiano Matteo Berrettini. Un éxito que lo impulsó a lograr el mejor Masters 1000 de su vida, escalando hasta los cuartos de final.