Agresión en el tenis: una promesa francesa le dio un cachetazo al rival luego de perder un partido

Observado en tono jocoso se podría decir que el tenista francés Michael Kouame reaccionó emulando la acción del actor Will Smith contra Chris Rock durante la reciente ceremonia de los premios Oscar. Sin embargo, el hecho no tuvo nada de gracioso, sino todo lo contrario. El jugador junior, de 15 años, no toleró una derrota en el torneo J5 de Accara, en Ghana, y luego del final reaccionó pegándole un cachetazo a su rival, el local Raphael Nii Ankrah (16 años), algo generó indignación y que también desató un pequeño caos en el certamen.

Lo ocurrido fue tras la victoria de Nii Ankrah (1708° del ranking junior) por 6-2, 6-7 (5-7) y 7-6 (7-5) ante Kouame (606°), por la primera ronda del torneo que supervisa la Federación Internacional de Tenis (ITF). Kouame, que partió como el primer cabeza de serie del certamen, perdió ante el local, se acercó a la red para el habitual saludo, dejó la raqueta en la red y cuando Nii Ankrah se aproximó le dio la mano derecha pero con la izquierda le propinó un fortísimo cachetazo. Extrañamente, después de darle el golpe a su rival, Kouame levantó sus manos, como disculpándose.

Claro que la agresión no pasó inadvertida para el público ghanés que estaba presente en la cancha. Es más, varios reaccionaron a los gritos y con enojo. En un segundo video se ve cómo un adulto le pega una trompada desde atrás en la cabeza a Kouame, pero este logra reaccionar y salir corriendo.

Los motivos de la bofetada del tenista francés se desconocen, pero entra en medio de un contexto preocupante en el tenis, con varios jugadores profesionales cruzando la línea del buen comportamiento, tanto por agresiones verbales a los árbitros como por roturas o lanzamientos de la raqueta.

¿Quién es Kouame? Nacido en Sarcelles, una comuna de la región de Isla de Francia, en el departamento de Valle del Oise, es una de las promesas más destacadas del tenis de ese país. Forma parte de la “All-In Academy” de Jo-Wilfried Tsonga (5° del ranking en 2012), un centro de formación y entrenamiento de muy alto nivel ubicado en las afueras de Lyon.

Hasta el momento, ni la ITF ni la Federación francesa de tenis manifestaron si evalúan castigar de cierta forma a Kouame.

ATP advierte de que se tomarán medidas más estrictas

Las autoridades del tenis mundial aprobarán castigos más estrictos en casos de mala conducta sobre el court, advirtió la ATP a los jugadores en una nota interna enviada en las últimas horas, al tiempo que revisará sus reglas para poner freno a los infractores reincidentes.

El extenista italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.

El australiano Nick Kyrgios fue multado con 60.000 dólares por una serie de arrebatos de ira en Indian Wells y Miami, aunque muchos esperaban que fuera descalificado. Lo mismo ocurrió con el alemán Alexander Zverev, expulsado del torneo de Acapulco en febrero después de golpear con su raqueta repetidamente contra la silla del árbitro tras una derrota en dobles, aunque únicamente multado en el aspecto económico.

”Con efecto inmediato, el equipo de árbitros de la ATP ha sido instruido para adoptar una postura más estricta a la hora de juzgar las violaciones del Código de Conducta” , dijo el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, en la nota, según la agencia Reuters. ”Además, también estamos llevando a cabo una revisión del Código, así como de los procesos disciplinarios, para asegurarnos de que proporciona sanciones apropiadas y actualizadas para las violaciones graves y los reincidentes”, agregó.

Nick Kyrgios lanzando su raqueta, en Miami; el australiano es uno de los jugadores de peor comportamiento. MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA