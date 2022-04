Alcaraz, sus nuevos desafíos y la inevitable comparación con Nadal: “Estoy preparado para ganar un Grand Slam este año”

Partiendo con la certeza de que lo conseguido por uno de los dos protagonistas es prácticamente inigualable, la comparación es difícil de evitar. Es natural que los (precoces e impactantes) logros del español Carlos Alcaraz (que el próximo 5 de mayo cumplirá 19 años) se pongan en la balanza con los obtenidos por el mejor deportista de la historia de ese país, Rafael Nadal. “Estoy preparado para ganar un Grand Slam este año, no tengo miedo a decirlo” , aseveró Alcaraz este domingo, al conquistar el Masters 1000 de Miami. Ese es, precisamente, el próximo (gran) objetivo de Carlitos y de su equipo, liderado por un exlíder del ranking como Juan Carlos Ferrero.

¿Cómo fue el rendimiento de Rafa en los majors teniendo una edad similar a la de Alcaraz? Nadal tenía, apenas, 19 años y 2 días cuando el 5 de junio de 2005, como cuarto preclasificado en Roland Garros, se impuso en la final ante el argentino Mariano Puerta por 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 y 7-5. Aquella tarde el Matador coronó de una forma cinematográfica su debut en el Bois de Boulogne. El español, que no había podido debutar en el Abierto de Francia en 2004 por una lesión en el escafoides del pie izquierdo, desembarcó un año después en París y confirmó lo que todos presumían acerca de su fiereza.

Rafa Nadal, con 19 años y 2 días, cuando el 5 de junio de 2005 logró el trofeo de Roland Garros al batir al argentino Mariano Puerta. Lionel Cironneau - AP

Los títulos de esos meses de 2005 en Costa do Sauipe, Acapulco, Montecarlo, Barcelona y Roma (además de una final perdida en Miami con Roger Federer, por entonces número 1), provocaron una expectativa gigantesca alrededor del mallorquín, que terminó sacudiendo los cimientos del Philippe-Chatrier, cerrando su obra de arte ante un rival (el cordobés Puerta) al que luego le daría positivo un control antidopaje, manchando al deporte argentino. Desde entonces, Nadal no dejó de hacer historia: de hecho, es el jugador con más trofeos individuales de Grand Slam, con 21 (el último, obtenido en enero, en el Australian Open).

Aquel Roland Garros 2005 fue la sexta experiencia de Nadal en un grande. Jugó un Grand Slam por primera vez en Wimbledon 2003, siendo 76° del ranking y cuando habían pasado tres semanas de su 17° cumpleaños. Tenía aspecto de niño y todavía no había adoptado su imagen con pantalones piratas y remeras sin mangas. Cayó en la tercera ronda, ante Paradorn Srichaphan (Tailandia). Luego, llegó a la 2ª ronda del US Open 2003. En 2004 se despidió en la 3ª rueda de Australia y en la 2ª del US Open. En 2005, siendo 56°, perdió en los 8vos de final de Australia, ante Lleyton Hewitt (era 3°). Y después llegó París…

Febrero de 2005, Nadal en el ATP de Buenos Aires: con 18 años y siendo 48° del ranking, cayó con Gastón Gaudio en los cuartos de final. Archivo

Alcaraz, que después de convertirse en el primer español en obtener el trofeo de Miami quedó a un paso del Top Ten (subió dos posiciones y desde este lunes es 11°), también tiene cinco experiencias en cuadros principales de Grand Slam, como Nadal antes del Abierto francés 2005. El jugador nacido en El Palmar, una localidad de 24.000 habitantes del municipio de Murcia, actuó por primera vez en un major en Australia 2021: siendo 141° superó los tres partidos de la clasificación y, tras batir al neerlandés Botic Van de Zandschulp en la primera ronda del main draw, perdió con el sueco Mikael Ymer en su segundo desafío.

En aquel certamen de Melbourne, Alcaraz hizo ruido para la historia del tenis español. Porque con 17 años, ocho meses y ocho días, solamente Nadal y Arantxa Sánchez Vicario (se presentó en Roland Garros 1987 contra la estadounidense Elise Burgin con solamente 15 años) debutaron en Gran Slams teniendo menos edad que Carlitos.

Carlos Alcaraz en enero pasado, durante su derrota en la tercera ronda del Australian Open con el italiano Matteo Berrettini. BSR Agency - Getty Images Europe

¿Qué más hizo Alcaraz en los Grand Slams? Llegó a la tercera ronda de Roland Garros 2021 (también pasó la qualy), perdió en la segunda prueba de Wimbledon 2021 (entró directo al cuadro), tuvo una notable tarea en el US Open 2021 (llegó a los cuartos de final) y en enero pasado alcanzó la tercera rueda de Australia.

Anoche, en una reducida rueda de prensa con medios españoles tras ganar el tercer trofeo de su carrera (también obtuvo Umag 2021 y Río de Janeiro 2022), ante la pregunta sobre si se ve capacitado para ganar próximamente en Roland Garros, Alcaraz contestó, con el tono de voz firme: “Te diría que sí, estoy preparado. Tengo el nivel, el físico, la confianza y la mentalidad para conseguirlo; a lo mejor no Roland Garros, quién sabe, pero sí me veo preparado para ganar un Grand Slam este año y no tengo miedo a decirlo. Sé que hay muchos grandes jugadores como Rafa (Nadal), Medvedev, Tsitsipas, Zverev o Djokovic, los mejores del mundo, pero no tengo miedo a decir que estoy preparado para ganarlo”.

Alcaraz está siendo cotejado con Nadal desde sus mismísimos primeros pasos. “Me recuerda muchas cosas de cuando yo era un niño de 18 años. Creo que tiene la pasión, el talento y un componente físico genial” , describió Rafa sobre Carlos, a quien enfrentó en dos oportunidades (triunfos del Matador en la segunda ronda de Madrid 2021 y, en tres sets, en las semifinales del último Indian Wells). “Tiene la cabeza bien amueblada para asumir la presión y los halagos que su tenis provoca, así que estoy convencido de que lo veremos ganar algún grande y optar al número uno. Es el relevo natural de Rafael”, aventuró hace un año, sin vueltas, Toni Nadal, tío y formador de Rafa.

Nadal y Alcaraz se enfrentaron por segunda vez el 19 de marzo pasado, en las semifinales de Indian Wells: ganó Rafa por 6-4, 4-6 y 6-3. Icon Sportswire - Icon Sportswire

Los registros los unen y los enfrentan. En febrero de 2018, Alcaraz obtuvo su primer punto de ATP en el Future de Murcia, con 14 años: Nadal lo consiguió con 15 en la Copa Sevilla de 2001. En febrero de 2020, Alcaraz logró, en el ATP 500 de Río y con 16, su primera victoria en el circuito grande, cuando Nadal logró la suya a los 15, en Mallorca 2002. El zurdo de Manacor ingresó en el Top 20 a los 18 años y 10 meses; Carlitos…, a los 18 años y 9 meses (Roger Federer lo consiguió a los 19 años y seis meses).

“Carlos nos impresiona a todos. Tiene una actitud brillante, una derecha letal, un juego de piernas mortífero y una madurez impropia de un chico de su edad. Algo muy importante: domina, le encanta jugar al ataque, transmite alegría, ilusión, pasión por lo que hace, te engancha al verlo jugar. Va a marcar una época. No hay que presionarlo, hay que dejarlo hacer su camino”, sentenció el catalán Alex Corretja, 2° del mundo en 1999, ganador de 17 títulos y dos veces finalista de Roland Garros.

"Los amantes del tenis en España vamos a seguir disfrutando de un jugador increíble que va a luchar por los títulos más importantes por los próximos, no sé…, un montón de años" Rafael Nadal sobre Alcaraz

Nadal, actual 4° y líder del ranking durante 209 semanas, es excepcional; para muchos, el mejor tenista de todos los tiempos. Alcaraz está dando sus primeros pasos en el circuito en forma explosiva y no tiene techo. “Será mejor racionar los adjetivos, templar elogios, atenuar el carácter hiperbólico del relato. No porque el chaval deje de merecerlo, sino porque se presumen ocasiones reiteradas, seguramente de mayor magnitud, para inflamar la narración de sus hazañas”, escribió Javier Martínez, prestigioso periodista del diario español El Mundo y autor del libro Rafael Nadal. Retrato de un mito.

Carlos Alcaraz con el trofeo Butch Buchholz, después de derrotar el domingo a Casper Ruud en la final del Masters 1000 de Miami, en el Hard Rock Stadium. Michael Reaves - Getty Images North America

Alcaraz (diestro, de 1,85m) ostenta un abanico de recursos y eso lo hace todavía más peligroso. Porque muestra el clásico ADN del tenista español -aguerrido, con buenos tiros desde la base y una roca físicamente-, pero también es sumamente ofensivo y aprendió a “leer” los partidos. Visita la red con frecuencia para cerrar el punto con la volea, no especula y busca winners. Ejecuta los drops con precisión y en momentos de tensión. Y todavía tiene mucho margen para seguir evolucionando.

Tras conquistar el cemento del Miami Open, ahora le toca descansar por algunos -pocos- días. Ya está entusiasmado con la gira europea sobre polvo de ladrillo, donde Montecarlo, desde el 10 de este mes, será su primera estación (luego tiene previsto actuar en Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros). Alcaraz no tiene límites y Nadal es su gran referencia. El destino los puso del mismo lado.