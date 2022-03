Alexander Zverev, en su propio laberinto y eliminado en Indian Wells: “Tengo que hacer un poco de examen de conciencia”

Cinco cabezas de serie quedaron eliminados ayer en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. Pero la mayor sorpresa fue la caída del número 3 del mundo, Alexander Zverev, en su debut en el desierto californiano. El estadounidense Tommy Paul (39°) lo venció por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-2), tras dos horas y 17 minutos, por la segunda ronda. Claro que el prematuro traspié del alemán ya es parte de una cadena de adversidades y obstáculos que lo ponen en el foco de atención, como ocurrió hace dos semanas con su ataque de ira en Acapulco contra un juez de silla. El comportamiento de Zverev no le está permitiendo competir con certezas.

“Tengo que hacer un poco de examen de conciencia y ver cómo puedo dar un poco de vuelta a la temporada. Porque en este momento, creo que todo va en la dirección equivocada. Durante los últimos seis meses del año pasado, todo iba a mi favor, gané todos los partidos excepto aquí contra (Taylor) Fritz. Y este año todo va en mi contra”, reconoció Zverev en Indian Wells.

El saludo entre Tommy Paul y Alexander Zverev en Indian Wells. Mark J. Terrill - AP

En la temporada pasada, el jugador nacido hace 24 años en Hamburgo fue una máquina de ganar: obtuvo seis títulos, entre ellos el oro olímpico en Tokio y la Copa de Maestros en Turín. Sin embargo, este año no está plasmando sobre el court todo lo que desea (en Australia cayó en los 8vos de final y perdió con el kazako Alexander Bublik la final de Montpellier).

“En lo mental estaba relativamente débil. Fui mentalmente fuerte en el sentido de que le di vuelta el partido después de perder el primer set. Pero luego, cuando tuve que rematarlo, fue desastroso” , reconoció Zverev. Y añadió: “Necesito un buen resultado, creo que eso ayudaría”.

Zverev tiene por delante un gran desafío y no es únicamente tenístico. Debe resolver sus problemas de disciplina. Hace dos semanas fue expulsado del ATP 500 de Acapulco por “conducta antideportiva” luego de haber agredido al umpire italiano Alessandro Germani, tras perder el partido de dobles que jugó junto con el brasileño Marcelo Melo. El germano insultó al juez y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del árbitro, quien corrió su pierna para no ser golpeado y luego se retiró del lugar.

El violento episodio protagonizado por Alexander Zverev en el torneo de Acapulco, hace dos semanas.

La ATP abrió una investigación sobre el hecho y terminó aplicándole un castigo muy menor, una sanción “fantasma”. El organismo que maneja al tenis profesional masculino comunicó que Zverev recibió una suspensión de ocho semanas y una multa económica de 25.000 dólares, pero aclaró que ambas sanciones “se retienen con la condición de que, durante un período de prueba que finaliza el 22 de febrero de 2023 (un año después del incidente), el jugador no incurra en una nueva infracción del código”.

La sanción estuvo muy lejos de conformar al mundo de las raquetas. Serena Williams fue categórica en una nota con CNN: “Definitivamente hay una doble moral. Si yo hiciera algo como lo que hizo Zverev, probablemente estaría en la cárcel” , dijo la exnúmero 1. Mats Wilander, asimismo, pidió una sanción ejemplar para el alemán: “Si un jugador rompe su raqueta en la silla del umpire y está a centímetros de golpearle la pierna, no debería volver a la cancha hasta que haya seguido algún tipo de rehabilitación. No me parece justo para los otros jugadores que vuelva a jugar tan rápido”.

Alexander Zverev, número 3 del mundo, debutó y perdió en Indian Wells. Harry How - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vale recordar que Zverev está en el ojo de la tormenta desde hace tiempo, al haber recibido acusaciones en el ámbito privado, más precisamente de su exnovia, la rusa Olga Sharypova, ex tenista, que denunció haber sido víctima de violencia de género por parte del alemán. Desde entonces y en distintos reportajes, Sharypova dio más detalles sobre el supuesto maltrato recibido por parte del último campeón olímpico. Si bien la reacción -al menos pública- llegó más tarde de lo previsto, la ATP anunció entonces estar desarrollando “una investigación” sobre las acusaciones en contra de Zverev. Hasta el momento, no hubo una decisión del ente al respecto.