Así quedó el cuadro de semifinales del Australian Open 2026

Concluyeron este miércoles los cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 y los cuatro mejores preclasificados del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park avanzaron a las semifinales, algo poco habitual en el circuito de la ATP: Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°) y Novak Djokovic (4°).

El español no tuvo problemas con el representante local, Alex De Miñaur (6°), y lo vapuleó por 7-5, 6-2 y 6-1. Antes, el alemán hizo lo propio ante el estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Los tenistas europeos se cruzarán en la próxima etapa.

El serbio, máximo ganador del campeonato con 10 títulos, se favoreció de que Lorenzo Musetti (5°) abadonó cuando perdía 3-6, 4-6 y 3-1 y su próximo escollo será el campeón defensor, Sinner. El italiano se impuso a Ben Shelton (8°) por 6-3, 6-4 y 6-4. Todos los partidos se disputaron en el Rod Laver Arena.

Resultados de cuartos de final

Cronograma de las semifinales

Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 30 de enero.

Novak Djokovic (4°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes 30 de enero.

El cuadro de semifinales del Australian Open masculino Australian Open

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Australian Open