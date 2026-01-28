Así quedó el cuadro de semifinales del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, los cuatro mejores preclasificados, superaron los cuartos de final y siguen en carrera por el título
Concluyeron este miércoles los cuartos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 y los cuatro mejores preclasificados del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park avanzaron a las semifinales, algo poco habitual en el circuito de la ATP: Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°) y Novak Djokovic (4°).
El español no tuvo problemas con el representante local, Alex De Miñaur (6°), y lo vapuleó por 7-5, 6-2 y 6-1. Antes, el alemán hizo lo propio ante el estadounidense Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3). Los tenistas europeos se cruzarán en la próxima etapa.
El serbio, máximo ganador del campeonato con 10 títulos, se favoreció de que Lorenzo Musetti (5°) abadonó cuando perdía 3-6, 4-6 y 3-1 y su próximo escollo será el campeón defensor, Sinner. El italiano se impuso a Ben Shelton (8°) por 6-3, 6-4 y 6-4. Todos los partidos se disputaron en el Rod Laver Arena.
Resultados de cuartos de final
- Carlos Alcaraz (1°) a Alex De Miñaur (6°) por 7-5, 6-2 y 6-1.
- Alexander Zverev (3°) a Learner Tien (25°) por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3).
- Novak Djokovic (4°) a Lorenzo Musetti (5°) por 3-6, 4-6, 3-1 y abandono.
- Jannik Sinner (2°) a Ben Shelton (8°) por 6-3, 6-4 y 6-4.
Cronograma de las semifinales
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 30 de enero.
- Novak Djokovic (4°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes 30 de enero.
Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Australian Open
- Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.
- Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
- Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.
- John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.
- Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1
