Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Este viernes, en el Principado de Mónaco, se disputaron los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo y de esta manera se definieron los cuatro que avanzaron a las semifinales y que por lo tanto siguen en carrera por el título. Uno de ellos es el campeón defensor y máximo favorito, además de N° 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz.

En el primer turno, el alemán Alexander Zverev (3°) se impuso al brasileño João Fonseca por 7-5, 6-7 (3) y 6-3 y este sábado tendrá cita con el 2 del planeta, el italiano Jannik Sinner, que se impuso sin inconvenientes al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por 6-3 y 6-4.

Luego, Alcaraz, hizo lo propio ante el kazajo Alexander Bublik (8°) por 6-3 y 6-0. El próximo rival de ‘Carlitos’, en semifinales, será el local Valentín Vacherot, quien dio el golpe al derrotar al australiano Alex De Miñaur (5°) por 6-4, 3-6 y 6-3.

Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Alexander Zverev (3°) vs. Jannik Sinner (2°) - Sábado 11 de abril desde las 8.30 en el Court Rainier III.

Carlos Alcaraz (1°) vs. Valentín Vacherot vs. Alex De Miñaur (5°) - Sábado 11 de abril aproximadamente a las 10.30 en el Court Rainier III.

Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

Todos los encuentros del Masters 1000 de Montecarlo se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Guillermo Coria brilló en Montecarlo 2004 y fue el último argentino que se consagró en el Principado Archivo

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000

2000: Cédric Pioline (Francia).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

2002: Juan Carlos Ferrero (España).

2003: Juan Carlos Ferrero (España).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2005: Rafael Nadal (España).

2006: Rafael Nadal (España).

2007: Rafael Nadal (España).

2008: Rafael Nadal (España).

2009: Rafael Nadal (España).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Rafael Nadal (España).

2012: Rafael Nadal (España).

2013: Novak Djokovic (Serbia).

2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

2016: Rafael Nadal (España).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Rafael Nadal (España).

2019: Fabio Fognini (Italia).

2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.

2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).

2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).

2023: Andrey Rublev (Rusia).

2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).

2025: Carlos Alcaraz (España).