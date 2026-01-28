Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Australian Open 2026

Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Jessica Pegula y Elena Rybakina se impusieron en los cuartos de final y siguen en carrera por el título
- 3 minutos de lectura'
Los cuartos de final del torneo individual femenino del Australian Open 2026 concluyeron este miércoles con triunfos en sets corridos de Aryna Sabalenka (1ª), Elina Svitolina (12ª), Jessica Pegula (6ª) y Elena Rybakina (5ª), quienes se clasificaron a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.
La bielorrusa, N° 1 del ranking de la WTA y máxima favorita al título, vapuleó a la estadounidense Iva Jovic (29ª) por 6-3 y 6-0, mientras que la ucraniana hizo lo propio frente a Coco Gauff (3ª) por 6-1 y 6-2. Las tenistas europeas se enfrentarán en la siguiente instancia por un lugar en la definición que determinará a una nueva campeona, ya que Madison Keys (9ª) fue eliminada en octavos de final.
En la parte baja del cuadro, Pegula superó a su compatriota estadounidense Amanda Anisimova (4ª) por 6-2 y 7-6 (1) y su siguiente oponente será la tenista kazaja, verduga de Iga Swiatek (2ª) por 7-5 y 6-1. Todos los encuentros se disputaron en el Rod Laver Arena.
Resultados de cuartos de final
- Aryna Sabalenka (1ª) a Iva Jovic (29ª) por 6-3 y 6-0.
- Elina Svitolina (12ª) a Coco Gauff (3ª) por 6-1 y 6-2.
- Jessica Pegula (6ª) a Amanda Anisimova (4ª) por 6-2 y 7-6 (1).
- Elena Rybakina (5ª) a Iga Swiatek (2ª) por 7-5 y 6-1.
Cronograma de las semifinales
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elina Svitolina (12ª) - Jueves 29 de enero a las 5.30 en el Rod Laver Arena.
- Jessica Pegula (6ª) vs. Elena Rybakina (5ª) - Jueves 29 de enero a las 6.40 en el Rod Laver Arena.
Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.
Tabla de campeonas del Australian Open
- Margaret Court (Australia) - 11
- Serena Williams (USA) - 7
- Nancye Wynne Bolton (Australia) - 6
- Daphne Akhurst (Australia) - 5
- Evonne Goolagong Cawley (Australia) / Steffi Graff (Alemania) / Monica Seles (Estados Unidos) - 4
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Australian Open
- 1
“Estrés térmico”: cómo funciona el protocolo de calores extremos en el Australian Open
- 2
Así está el cuadro femenino de cuartos de final del Australian Open 2026
- 3
Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open
- 4
Australian Open: el ataque de ira de Coco Gauff y el ¿chiste? de Alexander Zverev