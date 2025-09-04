Así quedó el cuadro femenino de semifinales del US Open 2025

Concluyeron este miércoles los cuartos de final del US Open 2025 para la rama femenina y se definieron las cuatro tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos: Aryna Sabalenka (1ª) , Jessica Pegula (4ª), Naomi Osaka (23ª) y Amanda Anisimova (8ª).

Los cruces de la parte alta del cuadro se disputaron el martes. La bielorrusa Sabalenka avanzó sin jugar porque Marketa Vondrousova no se presentó mientras que la estadounidense Pegula doblegó a Barbora Krejcikova por un doble 6-3 y será rival de la principal favorita al título. En la parte baja, Anisimova dio el golpe frente a la polaca Iga Swiatek (2ª) con un triunfo contundente por 6-4 y 6-3 y chocará vs. la nipona, que venció a Karolina Muchova (11ª) por 6-4 y 7-6 (3).

Resultados de los cuartos de final del US Open femenino

Aryna Sabalenka (1ª) a Marketa Vondrousova por no presentación.

a Marketa Vondrousova por no presentación. Jessica Pegula (4ª) a Barbora Krejcikova por un doble 6-3.

a Barbora Krejcikova por un doble 6-3. Naomi Osaka (23ª) a Karolina Muchova (11ª) por 6-4 y 7-6 (3).

a Karolina Muchova (11ª) por 6-4 y 7-6 (3). Amanda Anisimova (8ª) a Iga Swiatek (2ª) por 6-4 y 6-3.

Cronograma de las semifinales del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (4ª) - Jueves 4 de septiembre a las 20 en el estadio Arthur Ashe.

Naomi Osaka (23ª) vs. Amanda Anisimova - Jueves 4 de septiembre desde no antes de las 21.30 en el estadio Arthur Ashe.

El cuadro de semifinales del US Open femenino

Los encuentros del US Open 2025 se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor-. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que el usuario sea cliente de alguno de los cableoperadores.

La tabla de campeonas del US Open