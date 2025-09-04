Así quedó el cuadro de semifinales del US Open 2025

Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz superaron los cuartos de final y siguen en carrera por el título en el último Grand Slam de la temporada
Se cerraron este miércoles los cuartos de final del US Open 2025 y cuatro tenistas avanzaron a las semifinales, por lo que siguen en carrera por el título en el último Grand Slam de la temporada, que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos. Los semifinalistas son: Jannik Sinner (1° del ranking ATP), Felix Auger-Aliassime (25°), Novak Djokovic (7°) y Carlos Alcaraz (2°).
El italiano Sinner, máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, se impuso a su compatriota Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2 y su próximo oponente será el canadiense Auger-Aliassime, verdugo del australiano Alex De Miñaur (8°) por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4). En la parte baja del cuadro, el español Alcaraz se impuso al checo Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4, y su rival en la siguiente instancia será el serbio Djokovic, quien superó al estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.
Resultados de los cuartos de final del US Open masculino
- Jannik Sinner (1°) a Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2.
- Felix Auger-Aliassime (25°) a Alex De Miñaur (8°) por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4).
- Novak Djokovic (7°) a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.
- Carlos Alcaraz (2°) a Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4.
Cronograma de las semifinales del US Open masculino
- Novak Djokovic (7°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Viernes 5 de septiembre a las 16.
- Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (25°) - Viernes 5 de septiembre a las 20.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online US Open 2025
Todos los partidos del US Open 2025 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 12 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).
- ESPN.
- Disney+.
- Flow - ESPN.
- Telecentro Play - ESPN.
- DGO - ESPN.
Tabla de campeones del US Open
Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.
Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).
- Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete cada uno
- Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco cada uno
- Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro cada uno
