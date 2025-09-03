US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos, continúa este miércoles con los últimos partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el campeonato de varones, la jornada se abre con el canadiense Felix Auger-Aliassime (25°) vs. el australiano Alex De Miñaur (8°) a las 12.30 en el estadio Arthur Ashe. En el mismo escenario, pero desde no antes de las 21.30, el italiano Jannik Sinner (1°), N° 1 del mundo del ranking ATP y máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, juega vs. su compatriota Lorenzo Musetti (10°).

Los cruces de la parte baja del cuadro se disputaron el martes. El español Carlos Alcaraz (2°) se impuso al checo Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4 mientras que el serbio Novak Djokovic (7°) superó a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del US Open masculino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Lorenzo Musetti (10°) - Miércoles 3 de septiembre desde no antes de las 21.30 en el estadio Arthur Ashe.

Felix Auger-Aliassime (25°) vs. Alex De Miñaur (8°) - Miércoles 3 de septiembre a las 12.30 en el estadio Arthur Ashe.

Semifinales del US Open masculino

Jannik Sinner (1°) o Lorenzo Musetti (10°) vs. Felix Auger-Aliassime (25°) o Alex De Miñaur (8°).

Novak Djokovic (7°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

El cuadro del US Open masculino

En el certamen de mujeres se disputan los dos cruces de la parte baja del cuadro, también en el Arthur Ashe. Desde no antes de las 13 se presentan Amanda Anisimova (8ª) vs. Iga Swiatek (2ª) mientras que a las 20 lo hacen Karolina Muchova (11ª) vs. Naomi Osaka (23ª).

Los cruces de la parte alta se disputaron el martes. Aryna Sabalenka (1ª) avanzó sin jugar porque Marketa Vondrousova no se presentó mientras que Jessica Pegula (4ª) doblegó a Barbora Krejcikova por un doble 6-3.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del US Open femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Amanda Anisimova (8ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Miércoles 3 de septiembre desde no antes de las 13 en el estadio Arthur Ashe.

Semifinales del US Open femenino

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (4ª).

Karolina Muchova (11ª) o Naomi Osaka (23ª) vs. Amanda Anisimova (8ª) vs. Iga Swiatek (2ª).

El cuadro del US Open femenino

Tabla de campeones

Torneo masculino

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino