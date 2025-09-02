Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del US Open 2025

Las ocho tenistas que se impusieron en sus respectivos cruces de octavos siguen en carrera por el título en el último Grand Slam de la temporada
Se cerraron este lunes los octavos de final del US Open 2025 para la rama femenina y se definieron las ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos.
En la parte alta del cuadro la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) no tuvo problemas con la española Cristina Bucsa y la superó por 6-1 y 6-4. Su próxima rival será Marketa Vondrousova, verduga de la kazaja Elena Rybakina (9ª) por 6-4, 5-7 y 6-2. Además, la estadounidense Jessica Pegula (4ª) vapuleó a su compatriota Ann Li por 6-1 y 6-2 y jugará vs. Barbora Krejcikova, quien doblegó a Taylor Townsendpor 1-6, 7-6 (13) y 6-3.
En la parte baja, Karolina Muchova (11ª) le ganó a Marta Kostyuk (27ª) por 6-3, 6-7 (0) y 6-3 y si siguiente escollo será quien dio la gran sorpresa en la cuarta ronda y fue la japonesa Naomi Osaka (23ª) con su contundente triunfo sobre Coco Gauff (3ª) por 6-3 y 6-2.
La polaca Iga Swiatek (2ª) no tuvo problemas con Ekaterina Alexandrova (13ª) y la venció 6-3 y 6-1. Su próxima oponente será Amanda Anisimova (8ª), que dejó atrás en el último cruce a la brasileña Beatriz Haddad Maia (18) por un contundente 6-0 y 6-3.
Resultados de los octavos de final
- Aryna Sabalenka (1ª) a Cristina Bucsa por 6-1 y 6-4.
- Marketa Vondrousova a Elena Rybakina (9ª) por 6-4, 5-7 y 6-2.
- Jessica Pegula (4ª) a Ann Li por 6-1 y 6-2.
- Barbora Krejcikova a Taylor Townsendpor 1-6, 7-6 (13) y 6-3.
- Karolina Muchova (11ª) a Marta Kostyuk (27ª) por 6-3, 6-7 (0) y 6-3.
- Naomi Osaka (23ª) a Coco Gauff (3ª) por 6-3 y 6-2.
- Amanda Anisimova (8ª) a Beatriz Haddad Maia (18ª) por 6-0 y 6-3.
- Iga Swiatek (2ª) a Ekaterina Alexandrova (13ª) por 6-3 y 6-1.
Cronograma de los cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Marketa Vondrousova - Martes 2 de septiembre a las 20 en el estadio Arthur Ashe.
- Jessica Pegula (4ª) vs. Barbora Krejcikova - Martes 2 de septiembre a las 12.30 en el estadio Arthur Ashe.
- Karolina Muchova (11ª) vs. Naomi Osaka (23ª) - Miércoles 3 de septiembre.
- Amanda Anisimova (8ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Miércoles 3 de septiembre.
Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
La tabla de campeonas del US Open
- Christ Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
