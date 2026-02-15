Así quedó la tabla histórica de campeones del Argentina Open, tras el título de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo (1°) se coronó campeón del Argentina Open 2026 al derrotar este domingo en la final al ítalo-argentino Luciano Darderi (2°) por 6-4 y 6-2 y conquistó por primera vez en su carrera el ATP 250 que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del barrio porteño de Palermo, título con el que ingresó a la tabla de ganadores.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, el mejor tenista albiceleste rankeado en la ATP -19°- comenzó su participación en la segunda ronda por ser el primer preclasificado y superó al boliviano Hugo Dellien (Q) por 6-0 y 7-6 (6). En cuartos su víctima fue el checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3 mientras que en semifinales eliminó a Tomás Etcheverry (7°) por 6-3 y 7-5.

Francisco cumplió el sueño de celebrar en el certamen porteño tras dos subcampeonatos: en 2021 cayó ante Diego Schwartzman y en 2025 perdió con el brasileño João Fonseca. Así, se convirtió en el séptimo argentino en quedarse con el trofeo después de Juan Mónaco (2007), David Nalbandian (2008), Guillermo Coria (2004), Gastón Gaudio (2005), Diego Schwartzman (2021) y Facundo Díaz Acosta (2024).

Fue la séptima vez en la historia que el Argentina Open lo definieron los dos mejores preclasificados. La última vez había sido en 2023 cuando Carlos Alcaraz (1°) se impuso a Cameron Norrie (2°) por 6-3 y 7-5. El español es el jugador más joven en alzarse con la corona y su compatriota David Ferrer el que más estatuillas tiene porque gritó campeón tres veces consecutivas en 2012, 2013 y 2014.

Carlos Moyá (España), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) ostentan dos estrellas cada uno. La lista la completan varias tenistas con una alegría, al igual que Cerúndolo. Entre ellos sobresalen todos los argentinos, Gustavo Kuerten, Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero y Nicolás Massú.

Tabla de campeones del Argentina Open

David Ferrer (España) - 3

Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2

Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) / João Fonseca (Brasil) / Francisco Cerúndolo (Argentina) - 1

Facundo Díaz Acosta había sido el último campeón argentino en el certamen porteño Argentina Open

Todos los campeones del Argentina Open

2026: Francisco Cerúndolo (Argentina).

2025: João Fonseca (Brasil).

2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

Carlos Alcaraz es el tenista más joven en ser campeón del Argentina Open, en 2023

El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.