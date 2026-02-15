En qué canal pasan Francisco Cerúndolo vs. Luciano Darderi, por la final del Argentina Open 2026

El encuentro se disputa este domingo desde no antes de las 16 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club; la serie entre sí está igualada 2 a 2
Francisco Cerúndolo (1°) y Luciano Darderi (2°) protagonizan este domingo la final del Argentina Open 2026 para dirmir al nuevo campeón del ATP 250 que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club del barrio porteño de Palermo. El duelo comienza no antes de las 16, luego de la definición del certamen de dobles en la que chocan los argentinos Andrea Collarini y Nicolás Kicker vs. los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.
El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
El mayor de los hermanos Cerúndolo eliminó en semifinales a Tomás Etcheverry (7°) por 6-3 y 7-5 y anhela ganar el torneo por primera vez luego de dos subcampeonatos: en 2021 cayó ante Diego Schwartzman y en 2025 perdió con el brasileño João Fonseca.
Francisco, el argentino mejor rankeado en la ATP, comenzó su participación en la segunda ronda por ser el primer preclasificado y superó al boliviano Hugo Dellien (Q) por 6-0 y 7-6 (6). En cuartos su víctima fue el checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3.
El italiano, por su parte, también inició el campeonato en los octavos de final, en su caso por ser el segundo mejor sembrado. Allí, doblegó al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-3 y, luego, repitió resultado contra Pedro Martínez por 7-5 y 6-1 y Sebastián Báez (4°) por 7-6 (2) y 6-1.
Darderi es ítalo-argentino. Nació en nuestro país y vivió en Villa Gesell hasta los 10 años, cuando se mudó con su familia a Italia. “Si no me iba a Italia cuando tenía 10-12 años, hoy no tendría el ranking que tengo (22°)”, aseguró en la previa del ATP 250 de Buenos Aires. Y agregó: “Por ayuda, por los torneos, por jugar con gente de Europa desde chico. Si vos agarrás a los mejores de la Argentina, de Sub 10 a Sub 16 compiten con las mismas dos o tres personas”.
Un dato para resaltar es que es la séptima vez en la historia que el campeonato porteño lo definen los dos mejores preclasificados. La última vez había sido en 2023 cuando Carlos Alcaraz (1°) se impuso a Cameron Norrie (2°) por 6-3 y 7-5.
Cerúndolo y Darderi se enfrentaron en cuatro oportunidades en el circuito de la ATP con dos victorias por lado. Lo curioso es que todas las veces fue sobre canchas de polvo de ladrillo, como lo hacen este domingo para dirimir el Argentina Open 2026. En las semifinales de Bastad 2025 el europeo festejó por sobre el sudamericano por 6-2, 3-6 y 7-6 (3).
Tabla de campeones del Argentina Open
- David Ferrer (España) - 3
- Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2
- Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) / João Fonseca (Brasil) - 1
Todos los campeones del Argentina Open
- 2025: João Fonseca (Brasil).
- 2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Casper Ruud (Noruega).
- 2021: Diego Schwartzman (Argentina).
- 2020: Casper Ruud (Noruega).
- 2019: Marco Cecchinato (Italia).
- 2018: Dominic Thiem (Austria).
- 2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).
- 2016: Dominic Thiem (Austria).
- 2015: Rafael Nadal (España).
- 2014: David Ferrer (España).
- 2013: David Ferrer (España).
- 2012: David Ferrer (España).
- 2011: Nicolás Almagro (España).
- 2010: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2009: Tomy Robredo (España).
- 2008: David Nalbandian (Argentina).
- 2007: Juan Mónaco (Argentina).
- 2006: Carlos Moyá (España).
- 2005: Gastón Gaudio (Argentina).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2003: Carlos Moyá (España).
- 2002: Nicolás Massú (Chile).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.
- Guillermo Vilas (Argentina) - 8
- Carlos Moyá (España) / David Ferrer (España) - 3
- Guillermo Coria (Argentina) / Franco Squillari (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2
