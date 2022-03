Billie Jean King Cup (ex Fed Cup): el equipo argentino, sin Nadia Podoroska y con el regreso de Paula Ormaechea

Sin la rosarina Nadia Podoroska (actual 108° del ranking), que no compite desde septiembre pasado en el US Open por distintas molestias físicas, la Argentina confirmó a las convocadas para competir en el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), del 13 al 16 de abril próximo , en el Salinas Golf and Tennis Club, de Ecuador, sobre superficie dura.

Paula Ormaechea (156° de la WTA; 29 años), Lourdes Carlé (251°; 22), Jazmín Ortenzi (494°; 20) y las debutantes en la competencia Julia Riera (547°; 19) y Solana Sierra (680°; 17) son las jugadoras seleccionadas por la capitana Mercedes Paz.

Lourdes Carlé, una de las integrantes del equipo argentino de la Billie Jean King Cup. Oscar Roberto Castro

Las ocho naciones participantes se dividirán en dos grupos, que se sortearán el día previo al inicio del certamen. Además de la Argentina, jugarán Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Los dos primeros equipos de cada zona se clasificarán para las semifinales, cuyos ganadores lograrán el ascenso. En tanto que, los terceros y cuartos de cada grupo lucharán por evitar los dos descensos al Grupo II de la Zona Americana.

En cada serie se disputarán tres puntos: dos singles (las primeras singlistas de cada equipo se cruzarán entre sí) y un dobles, siempre en partidos al mejor de tres sets (con tie-break).

El equipo nacional intentará obtener un boleto para volver a los Play-Offs de la competencia, instancia que disputó en abril de 2021 y en la que cayó por 3-2 ante Kazakhstán, en el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club.

En principio, el máximo favorito en Salinas será Brasil. Las tenistas que integrarán el equipo serán Beatriz Haddad Maia (61°), Laura Pigossi (186°), Carolina Alves Meligeni (216°), Gabriela Cé (286°) y Rebeca Pereira (189° en dobles).

El regreso de Podoroska

Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020 y 36° del mundo en julio del año pasado, está inscripta en el Andalucía Open, en Marbella, desde el 28 de marzo al 3 de abril, certamen que se jugará antes del compromiso argentino en la ex Fed Cup, pero de todos modos no jugará en Ecuador.

Luego de una temporada 2020 de ensueño, la argentina no logró sostener su crecimiento dentro del court, las molestias físicas no le permitieron competir con continuidad ni libertad y en 2021 jugó solamente 36 partidos (17 victorias, 19 derrotas).

La rosarina Nadia Podoroska sufre distintas molestias físicas y no compite desde el US Open 2021.

Mecha Paz lamentó la baja de Podoroska, pero celebró el regreso de Ormaechea, a quien definió como “una carta fuerte del equipo, súper copera, con una gran experiencia y que viene jugando muy bien” . La sunchalense, que jugó la BJK Cup por última vez en febrero de 2020 (triunfo 2-0 ante Colombia, en Chile), es la tenista argentina con mejor porcentaje individual en la competencia, con 19 victorias y 11 derrotas.

La capitana, además, explicó: “Con Carlé hemos tenido una gran experiencia el año pasado en Córdoba, defendiendo los colores muy bien; Ortenzi debutó en Colombia y vuelve a ser parte del equipo, y tenemos dos debutantes, Riera, que tuvo una gran performance el año pasado y un buen inicio de 2022; y Sierra, que es una juvenil que viene en ascenso”.

La marplatense Solana Sierra, de 17 años, una de las máximas promesas del tenis argentino. Andrew Ong/USTA - USTAC

La marplatense Sierra, número 23 del ranking mundial junior, es una de las mayores promesas del tenis nacional. En 2021 comenzó a alternar su participación en torneos juveniles y profesionales, donde alcanzó una semifinal y dos cuartos de final en certámenes de 15 mil dólares, además de hacer su debut en el circuito de la WTA, cuando disputó el Argentina Open, donde alcanzó la segunda ronda.