Carlos Alcaraz y todos sus recursos: el gran punto que lo tuvo como protagonista en Cincinnati

Después de estar casi un mes al margen de las canchas, Carlos Alcaraz regresó a la acción este domingo. Y necesitó disputar tres sets para superar su debut en el Masters 1000 de Cincinnati frente al bosnio Damir Dzumhur. El número 2 del ranking, superó el estreno en la segunda ronda con un éxito por 6-1, 2-6 y 6-3, en una hora y 41 minutos sobre el cemento de Ohio.

El español, máximo favorito al título junto al italiano Jannik Sinner, chocará en la siguiente etapa con el serbio Hamad Medjedovic, que se impuso al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-6 (7-3). El duelo frente a Dzumhur fue el primero que Alcaraz disputaba desde la derrota ante Sinner en la final de Wimbledon el pasado 13 de julio.

El desahogo de Carlos Alcaraz, después de un éxito más trabajoso de lo esperado (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La estrella española, que renunció a jugar el Masters 1000 de Canadá para recuperar energías, se impuso en un partido cambiante. Dominó al bosnio a lo largo de un primer set en el que no concedió ni una sola oportunidad de break. Sin embargo, el nivel de Alcaraz comenzó a decaer bajo el fuerte sol que caía sobre la cancha central, con temperaturas superiores a los 30º. El murciano empezó a acumular errores no forzados -terminó con 44- y permitió que la confianza de Dzumhur fuera creciendo hasta cederle en dos ocasiones su servicio.

Con el marcador señalando un set por bando, el murciano disipó cualquier intento de sorpresa al quebrar en el cuarto juego al bosnio y adelantarse 3-1. Algo más liberado, Alcaraz le obsequió al público los mejores golpes de la tarde. Y uno de esos regalos estuvo en el sexto game del último parcial, con el servicio del bosnio, el español buscó ganarlo, primero, con un drop shot. Pero Dzumhur llegó y el dominio cambió de manos, y el balcánico comenzó a exigir a Carlitos, que se defendió muy bien, primero, y realizó la transición defensa-ataque con un approach de derecha; atacó con una volea corta y de nuevo llegó Dzumhur, que devolvió un contradrop cruzado. Y Alcaraz, a pura calidad, esta vez sí consiguió definir con una derecha profunda que pegó casi a ras del piso.

Toda la plasticidad de Carlos Alcaraz (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El español aspira a coronarse campeón por primera vez en Cincinnati, donde fue finalista en 2023, antes de afrontar el último torneo de Grand Slam de la temporada en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará dentro de dos semanas.

En otros encuentros de la segunda rueda, sí hubo un par de sorpresas: el estadounidense Reilly Opelka (73°) eliminó al australiano Alex de Minaur (8°) por 7-6 (8-6) y 6-4, y el australiano Adam Walton (85°) dio cuenta del ruso Daniil Medvedev (15°) por 6-7 (0-7), 6-4 y 6-1. Opelka se enfrentará con el argentino Francisco Comesana, que más temprano se impuso al italiano Luciano Darderi (29) por 6-4, 3-1 y retiro.

Otros resultados: