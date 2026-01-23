Cerúndolo se sube a la hinchada argentina y sueña con hacer historia en el Australian Open

Francisco Cerúndolo no detiene su ilusión en el Australian Open, a cuatro años de haberse asentado en el circuito ATP. La victoria ante Andrey Rublev en tres sets le permitirá jugar los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada por primera vez en su carrera. Pero el destino le puso un “viejo conocido” en el camino: Alexander Zverev, el N° 3 del mundo, con quien mantiene una rivalidad cargada de declaraciones cruzadas y estilos contrapuestos.

Si bien Cerúndolo ocupa hoy el puesto N° 21 del ranking ATP, para llegar a esta posición debió atravesar un largo camino. Luego de tener un positivo paso por el circuito Challenger, el argentino se vio perjudicado por la pandemia de coronavirus que le impedía situarse dentro del Top 100 dado que los puntos no se eliminaron en su totalidad durante dos años (entre 2020 y 2022).

El revés de Francisco Cerundolo ante Andrey Rublev. al que venció con autoridad IZHAR KHAN - AFP

Sin embargo, un viernes lluvioso de febrero de 2022, la carrera de Cerúndolo se modificaría por completo. El tenista porteño debía enfrentar a Diego Schwartzman por los cuartos de final del Argentina Open, pero la lluvia obligó a posponer la jornada. Esta situación le permitió recibir una exención especial por parte de la ATP para disputar el ATP 500 de Río de Janeiro, donde alcanzó las semifinales que le permitieron tocar el Top 100 por primera vez (alcanzó la 76ª posición) y asegurar su participación en el Masters 1000 de Miami.

A pesar de haber salido del top 100 en marzo (se le descontaban los puntos de la final alcanzada en el Argentina Open 2021), Cerúndolo ya había clasificado al Masters de Miami y tendría una actuación que marcaría su carrera. En su debut en un torneo de esta categoría, alcanzó las semifinales y escaló más de 70 puestos para ubicarse en el Top 60.

Dos años en escala y un paso en falso

Cerúndolo terminó 2022 en la posición N° 30 del Ranking ATP, ganó su primer título en Bastad y derrotó a un Top 10 por primera vez en su carrera (a Andrey Rublev en el ATP 500 de Hamburgo). El 2023 del argentino siguió por la misma senda, tocó el Top 20 (llegó a ubicarse en la 19ª posición), obtuvo el primer campeonato de un argentino sobre césped en casi 30 años y llegó a la segunda semana de un Grand Slam (en Roland Garros).

Tras finalizar en la posición N° 22, el 2024 prometía ser el año donde el argentino tocaría el Top 10 y les daría pelea a los grandes jugadores del circuito. Pensando en ello, contrató a Franco Davín (exentrenador de Juan Martín del Potro y Gastón Gaudio) para poder dar el paso que le faltaba. Sin embargo, no todo saldría como esperaba.

A pesar de su mal 2024, Cerúndolo tuvo la posibilidad de vencer por primera vez a Zverev Clive Brunskill - Getty Images Europe

A pesar de llegar a la segunda ronda del Australian Open, el argentino tuvo una floja gira sudamericana con rápidas eliminaciones en Córdoba, Buenos Aires y Santiago de Chile, que lo hicieron retroceder varias posiciones en el ranking.

“Momento muy difícil, mucha tristeza. Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me siguen empujando para salir adelante. Porque en las buenas están todos, pero cuando empezás a perder un poco parece que no. A seguir trabajando”, llegó a tuitear Cerúndolo, en febrero de 2024, ante las críticas que recibía por su mal comienzo en aquel año.

En 2025, el argentino comenzó en la posición N°30. Ya sin Davín (cortaron su vínculo a mediados del 2024) y con Nicolás Pastor como su nuevo entrenador, Cerúndolo tuvo un gran inicio de año. Llegó a la final del Argentina Open y se metió entre los mejores ocho en tres de los primeros Masters 1000 del año. Otra vez parecía que el tenista se acercaba a la posibilidad de soñar con ser Top 10.

Cerúndolo cayó en la final del Argentina Open pasado ante la revelación del tenis sudamericano, João Fonseca Manuel Cortina - LA NACION

No obstante, una rápida derrota ante Gabriel Diallo en Roland Garros alteró la gran temporada del argentino. En la segunda parte del 2025, el argentino tuvo como mejor resultado los octavos de final del Masters 1000 de Canadá, donde se terminó retirando ante Zverev por una lesión abdominal. A partir de mayo, un saldo de 13 victorias y 15 derrotas desterró las posibilidades de que Cerúndolo pudiese soñar con el Top 10.

¿Será el 2026 el año del despegue?

Este año comenzó de diferente manera para Cerúndolo. Si bien fue derrotado en el ATP 250 de Auckland, el N° 21 del mundo volvió a encontrar su mejor versión en el Australian Open. Por tercera vez en su carrera, se metió en los octavos de final de un Grand Slam y después de seis años logró que un argentino se coloque entre los mejores 16 del primer major de la temporada.

Sus tres victorias en la competencia tuvieron un motor fundamental que le dieron un plus a su gran nivel tenístico: la hinchada argentina. A pesar de la distancia de más de 11 mil kilómetros que separan a ambos países, una multitud de argentinos fueron copando las distintas canchas del Melbourne Park para darle el apoyo a Cerúndolo y gritar por él cuando lo necesitaba.

“Mucha alegría tener tanto apoyo de la gente estando tan lejos de casa. Es una locura, lo que la gente te hace sentir es impresionante. Quiero agradecerles a todos porque sé que es costoso venir acá”, dijo. Y rubricó lo que cantaban los hinchas argentinos en la cámara de TV: “Somos locales otra vez”, escribió.

El festejo del argentino, que accedió a octavos en Australia por primera vez IZHAR KHAN - AFP

Cerúndolo enfrentará en los octavos de final a Alexander Zverev, N° 3 del mundo, que llegó a la final del Australian Open en la última edición. El alemán logró su tercera victoria en cuatro sets en lo que va del certamen (antes superó a Diallo y Müller) totalizando 52 tiros ganadores, 29 errores no forzados y aprovechó seis oportunidades de quiebre durante las dos horas y 46 minutos que duró el compromiso.

El historial entre ambos jugadores lo lidera el argentino 3-2. Sin embargo, Zverev ganó los últimos dos encuentros, que fueron los únicos disputados sobre cemento: en el Masters 1000 de Canadá y en los cuartos de final de la Copa Davis disputada en Bolonia, ambos en 2025.

Cerúndolo apuntará a seguir liderando el historial contra Zverev Manu Fernandez� - AP�

Hace unos meses, el alemán confesó que detestaba jugar contra Cerúndolo: “Para ser honesto, odio jugar contra él. Es el que más me cuesta detrás de (Carlos) Alcaraz y (Jannik) Sinner. No sé cómo jugar contra él. No he encontrado la manera de ganarle, y eso se nota en el historial”.

A pesar de haberle ganado en sus últimos dos enfrentamientos, Zverev aún no disfruta jugar contra el argentino y lo dejó claro de cara al domingo: “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en pista dura. Espero conseguir una más, pero la verdad es que es un rival difícil para mí. Tiene una derecha que me incomoda mucho porque es muy potente y con gran efecto”.

El futuro parece ser prometedor para Cerúndolo. En caso de seguir avanzando, podría acercarse al Top 15 (está a solo 400 puntos), aunque antes debería superar los cuartos de final, una tarea nada sencilla. Entonces, y frente a lo que resta del 2026, ¿será la tercera vez la vencida para que el argentino pueda llegar al Top 10?

Por Pedro J. Alegre