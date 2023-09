escuchar

La Copa Davis es una competencia diferente a la del circuito ATP. Es el evento tenístico en el que, muchas veces, el ranking no importa tanto y en el que se producen más sorpresas de las habituales. “Jugar por el país” hace que entren en escena otros matices emocionales y no todos los jugadores reaccionan con la misma fortaleza anímica con la que están habituados en el tour . Con esa advertencia pero sin escaparle al favoritismo amplio que ostenta (por la diferencia de jerarquía entre planteles y la superficie seleccionada, polvo de ladrillo), el equipo nacional dirigido por Guillermo Coria comenzó oficialmente los entrenamientos para la serie del sábado y domingo próximos frente a Lituania, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por el repechaje del Grupo Mundial I. El vencedor obtendrá un lugar en los Qualifiers 2024 (la instancia previa a la fase de grupos de las Finales, que suele disputarse en septiembre); el perdedor, asimismo, descenderá a la zona regional.

Sebastián Báez, en el BALTC, en su regreso al equipo de Copa Davis Prensa de la AAT

Los convocados por Coria, más los integrantes de sus equipos (entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, psicólogos) y un puñado de peloteadores, se derramaron al mismo momento en tres canchas del BALTC, tratando de ganarle a la lluvia que llegaría luego del mediodía. Por un lado, los dos mejores singlistas nacionales del ranking: Francisco Cerúndolo (21°) y Sebastián Báez (28°). En el court contiguo, Tomás Etcheverry (35°), que debutará, junto con Luciano Ambrogi, de 19 años y 537°. Más allá, Andrés Molteni y Máximo González , los doblistas del top ten, junto con Ezequiel Monferrer y Juan Estévez, de 20 y 17 años. Leonardo “Yacaré” Mayer (uno de los campeones de la Davis 2016) y Martín “Tero” García, los subcapitanes de Coria, se alternaron entre las canchas siguiendo los movimientos.

Saques, jugadas, cambios de dirección, voleas…, los argentinos se exigieron durante un puñado de horas pensando en los cruces ante Lituania, un equipo -en la previa, débil- que llegó a Buenos Aires con Ricardas Berankis (33 años, actual 231°, 55° en 2016) como máxima referencia. Los adolescentes Vilius Gaubas (476°; 18 años) y Edas Butvilas (532°; 19) completan el grupo.

Ricardas Berankis (33 años, actual 231°, 55° en 2016), la mayor referencia del equipo de Lituania Prensa de la AAT

Sin Diego Schwartzman (31 años) ni Pedro Cachin (28) en esta serie, los singlistas argentinos pertenecen a la nueva generación que transitó, casi a la par, las distintas etapas, desde la formación al profesionalismo. Cerúndolo tiene 25 años; Etcheverry, uno menos; y Báez, 22. “Está buenísimo que coincidamos en la misma serie, pero no nos parece tan raro porque se fue dando como un proceso -apuntó Cerúndolo-. En alguna serie le tocó a Sebita, en otras me tocó a mí, ahora debutará Tommy. Entre Seba y yo fuimos aprendiendo un poco de los demás, no nos tocó ser líderes de entrada, lo cual está bueno. No tenemos mil series de Copa Davis jugadas, pero estamos preparados para asumir el compromiso . Y está bueno que tengamos a Machi (González; 40 años) y a Molto (35) dentro del equipo, que tienen millones de partidos y años en el circuito. Puede dar un poco de presión ser los favoritos, pero ya estamos acostumbrados porque lo vivimos en el tour”.

El porteño Francisco Cerúndolo, el "single 1" del equipo argentino Prensa de la AAT

Tras la frustración de febrero pasado en los Qualifiers ante Finlandia (1-3, de visitante en la ciudad de Espoo), que abrió incógnitas sobre el futuro del Mago Coria como capitán, la Argentina tiene una inmejorable chance para regresar a la misma instancia. En un armado estratégico bastante claro, lo que deberá resolver Coria es qué dos singlistas jugarán el sábado (la acción comenzará desde las 12; el domingo, una hora antes). La elección dependerá de los ensayos de la semana, claro (el viernes se realizará el sorteo del orden de juego), pero más allá de la diferencia de categoría con los rivales europeos, es difícil pensar que Cerúndolo y Báez (de extraordinario presente) no jueguen en la jornada de apertura frente a cinco mil espectadores en la Catedral. Para Etcheverry, cuartofinalista en el último Roland Garros, quizás sea mejor debutar el domingo, con un resultado parcial que pueda ser favorable. Pero es deporte, entran en juego muchos otros aspectos y allí todo puede pasar.

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria FABIAN MARELLI

Días y horarios de los partidos:

Sábado próximo, desde las 12 (se jugarán dos singles)

Domingo, desde las 11 (un dobles, más dos singles)

Los partidos se transmitirán por TyC Sports

Admiración por la vigencia de Djokovic

Fran Cerúndolo no tuvo la chance de medirse con Novak Djokovic , pero comparte la elite con el serbio y lo admira. El porteño observó la final del US Open, en la que el serbio batió a Daniil Medvedev y alcanzó su 24° trofeo individual de Grand Slam. “Me parece una locura. Cada vez que lo veo no puedo creer lo que hace ese hombre -le dijo Cerúndolo a LA NACION-. Jugó una barbaridad. Medvedev jugó un segundo set increíble, lo tuvo ahí..., pero no pudo quebrarlo y en el tercero Nole se lo comió. Sabemos que tenísticamente es un animal, que va incorporando cosas; ayer hizo mucho revés con slice y saque y red, que habitualmente no lo hace. Te impresiona cómo un campeón como él, que ganó todo, siga implementando cosas y adaptando su juego. Es increíble. Por eso son grandes campeones y pueden perdurar tanto en el tiempo. Vos ves al Djokovic anterior, al que ganó sus primeros Grand Slams, y no tiene nada que ver al de hoy. Se adaptó al nuevo tenis y físicamente sigue intacto”.