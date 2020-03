Copa Davis precoz: los chicos de 15 años que representarán a Paraguay

Martín Vergara y Adolfo Vallejo, ambos de camiseta blanca, tras ganar juntos un encuentro en la Copa Davis junior

ASUNCION (AFP) - No es lo usual, dentro de un certamen en el que muchas veces se requiere templanza y experiencia. Pero la Copa Davis suele ofrecer también historias de precocidad. En esta ocasión, la noticia es que dos chicos de 15 años representarán a Paraguay en el partido de playoffs del Grupo Mundial 2 que el equipo guaraní sostendrá frente a Sri Lanka entre el viernes y el sábado en Asunción.

Los adolescentes Martín Vergara y Adolfo Vallejo se enfrentarán a Yashita De Silva y Sharmai Dissanayake, de Sri Lanka, en el court central del Club Internacional de Tenis, en la capital paraguaya. Ramón Delgado, capitán del equipo paraguayo y que en su época de jugador llegó a ser el 52° del ranking mundial, no dudó en confiar en los dos juveniles para estar serie.

Martín Vergara viene de conquistar el Banana Bowl de Rio de Janeiro en singles y dobles, y se clasificó como número 1 por Sudamérica por el Circuito Cosat (Sub 16) para la gira europea en junio.

Por su parte, Adolfo Vallejo llegó a la final del torneo de Porto Alegre (Sub 18) de la Brasil Junior Cup. Además, ambos fueron campeones sudamericanos y disputaron el Mundial Sub 16 -también conocido como Davis Cup Junior- en Orlando. Vallejo viene de realizar una puesta a punto en la Academia de Alto Rendimiento IMG, en Florida, donde aplicó para una beca por dos temporadas. "Tienen un colegio y voy a estudiar, además de entrenar y jugar tenis. Nick Bollettieri es director y él me reclutó", contó Vallejo al diario paraguayo La Nación.

Eso sí: la Copa Davis tiene otros nombres en el récord de participantes más jóvenes. El jugador de menor edad en disputar un encuentro por la Ensaladera fue Marco de Rossi, de San Marino, que tenía 13 años y 319 días en su debut frente a Andorra en 2011, por el Grupo III de la Zona Euro-Africana, una semana menos que Mohammed Akhtar Hossain, de Bangla Desh, tenía 13 años y 326 días cuando disputó un dobles frente a Myanmar por el Grupo 4 de Asia, en junio de 2003.