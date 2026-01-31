Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, por la final del Australian Open 2026

Este domingo, Melbourne Park será testigo de un choque generacional inolvidable, cuando Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se midan en la final individual masculina del Australian Open 2026. El encuentro, que dará comienzo a las 5.30 (horario argentino) en la Rod Laver Arena, pondrá en juego el primer Grand Slam de la temporada y podrá verse por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Ambos tenistas lograron su boleto a la instancia decisiva batallar cinco sets en semifinales. Alcaraz, N° 1 del ranking ATP, protagonizó un partido maratónico de 5 horas y 27 minutos contra el alemán Alexander Zverev (3°), a quien derrotó por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5, en lo que fue el tercer partido más largo en la historia del certamen. El tenista de 22 años, que ya ostenta dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open, buscará completar el Career Grand Slam (ganar todos los majors) y convertirse en el más joven en lograrlo.

El español Carlos Alcaraz dejó en el camino al alemán Alexander Zverev y jugará la final ante Djokovic MARTIN KEEP� - AFP�

En tanto, Djokovic (4°), a sus 38 años, demostró su inquebrantable resiliencia y un nivel de tenis excelso al superar al italiano Jannik Sinner (2°), bicampeón defensor, en un encuentro épico que duró 4 horas y 10 minutos. El serbio se impuso con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, salvando 16 de 18 puntos de break que tuvo el italiano a su favor. ‘Nole’, quien ganó las 10 finales que disputó en Australia, tiene por delante la oportunidad de alcanzar su 25° Grand Slam para así superar a Margaret Court y consolidarse como el máximo ganador de la historia en solitario teniendo en cuenta ambas ramas.

El historial entre Alcaraz y Djokovic añade un condimento especial a esta final. Aunque el serbio tiene ventaja por una mínima diferencia de cinco triunfos a cuatro, los mano a mano en finales de Grand Slam tienen como dominador a Alcaraz, ya que se impuso en Wimbledon 2023 y Wimbledon 2024. Sin embargo, Djokovic lo venció en la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, entre otros partidos.

Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en las dos finales de Grand Slam que disputaron, ambas en Wimbledon Visionhaus - Getty Images Europe

El camino de Alcaraz hacia la final incluyó victorias contundentes y encuentros más exigentes. En las primeras rondas, superó al australiano Adam Walton (81°), al alemán Yannick Hanfmann (102°) y al francés Corentin Moutet (37°). En octavos de final, venció al estadounidense Tommy Paul (20°), y en cuartos, al australiano Álex De Miñaur (6°), antes de la extenuante semifinal ante Zverev.

Djokovic, por su parte, tuvo un recorrido que incluyó dos triunfos por abandono: en octavos de final ante el checo Jakub Mensik (17°) y en cuartos de final frente al italiano Lorenzo Musetti (5°). Previamente dejó en el camino al español Pedro Martínez (71°), al italiano Francesco Maestrelli (141°) y al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°).