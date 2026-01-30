Así quedó conformada la final del Australian Open 2026

Este viernes se disputaron las semifinales del certamen individual masculino de Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas del certamen, que se disputarán mano a mano el trofeo este domingo: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El partido, un choque generacional con 16 años de diferencia se disputa en el court central de Melbourne Park, a partir de las 5.30 (horario argentino), con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El primero en conseguir su boleto a la definición fue el español Alcaraz (1° del ranking ATP): lo hizo tras derrotar al alemán Alexander Zverev (3°) en un partido maratónico que duró 5 horas y 27 minutos, convirtiéndose así en el tercer partido más largo de la historia del torneo. El resultado fue de 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 a favor de ‘Carlitos’, que aspira a convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam: ganar todos los majors (ya tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open).

Carlos Alcaraz dejó en el camino a Alexander Zverev, finalista en 2025, y se metió en la definición Dita Alangkara - AP

Posteriormente, el serbo Djokovic (4°) venció al italiano Jannik Sinner (2°) por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en 4 horas y 10 minutos de un encuentro épico. A sus 38 años, mostró un nivel de tenis excelso y una resiliencia conmovedora, salvando 16 de 18 puntos de break ante el bicampeón en ejercicio del Australian Open. “Fue una de las mejores noches en toda mi historia aquí en Australia”, aseguró tras concretarse su victoria. Es el máximo ganador del certamen masculino con 10 títulos (y de Grand Slams, con 24) y posee un récord asombroso, ya que ganó todas las finales que disputó hasta el momento en Melbourne Park.

Novak Djokovic, incrédulo: la emoción del serbio tras derrotar a Jannik Sinner en la semifinal de Australian Open Dita Alangkara� - AP�

El camino de Alcaraz hacia la final

Primera ronda : 6-3, 7-6 (2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81°).

: 6-3, 7-6 (2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81°). Segunda ronda : 7-6 (4), 6-3 y 6-2 al alemán Yannick Hanfmann (102°).

: 7-6 (4), 6-3 y 6-2 al alemán Yannick Hanfmann (102°). Tercera ronda : 6-2, 6-4 y 6-1 al francés Corentin Moutet (37°).

: 6-2, 6-4 y 6-1 al francés Corentin Moutet (37°). Octavos de final : 7-6 (6), 6-4 y 7-5 al estadounidense Tommy Paul (20°).

: 7-6 (6), 6-4 y 7-5 al estadounidense Tommy Paul (20°). Cuartos de final : 7-5, 6-2 y 6-1 al australiano Álex De Miñaur (6°).

: 7-5, 6-2 y 6-1 al australiano Álex De Miñaur (6°). Semifinal: 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 al alemán Alexander Zverev (3°).

El camino de Djokovic hacia la final

Primera ronda : 6-3, 6-2 y 6-2 al español Pedro Martínez (71°).

: 6-3, 6-2 y 6-2 al español Pedro Martínez (71°). Segunda ronda : 6-3, 6-2 y 6-2 al italiano Francesco Maestrelli (141°).

: 6-3, 6-2 y 6-2 al italiano Francesco Maestrelli (141°). Tercera ronda : 6-3, 6-4 y 7-6 (4) al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°).

: 6-3, 6-4 y 7-6 (4) al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°). Octavos de final : Triunfo por abandono del checo Jakub Mensik (17°).

: Triunfo por abandono del checo Jakub Mensik (17°). Cuartos de final : 4-6, 3-6, 3-1 y abandono ante el italiano Lorenzo Musetti (5°)

: 4-6, 3-6, 3-1 y abandono ante el italiano Lorenzo Musetti (5°) Semifinal: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 al italiano Jannik Sinner (2°).

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres.

Femenino