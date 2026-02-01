En qué canal pasan el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por el Australian Open 2026 hoy

Este domingo, desde las 5.30 (horario argentino), Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la final del Australian Open 2026. El encuentro, que será un verdadero duelo generacional, se disputa en la Rod Laver Arena de Melbourke Park y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio del plan premium de la plataforma Disney+.

El N° 1° del ranking ATP se metió en el partido definitorio tras derrotar al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5. Busca convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam: ganar todos los majors (ya tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open). Hasta este año, su mejor actuación en el Abierto de Australia había sido en 2024 y 2025, cuando quedó eliminado en cuartos de final.

Carlos Alcaraz se ilusiona en grande: quiere ganar el Australian Open por primera vez DAVID GRAY� - AFP�

El serbio, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto del escalafón mundial y viene de dejar en el camino nada menos que al italiano Jannik Sinner, bicampeón en ejercicio. Lo derrotó por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 con un nivel de tenis excelso y una resiliencia conmovedora, salvando 16 de 18 puntos de break. Es el máximo ganador del certamen masculino con 10 títulos (y de Grand Slams, con 24) y ganó todas las finales que disputó hasta el momento en Melbourne Park.

Novak Djokovic y "una de las mejores noches de su historia en el Australian Open", según él mismo afirmó IZHAR KHAN� - AFP�

Cómo ver online la final de Australian Open 2026

Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, finaliza este domingo 1° de febrero a las 5.30 (hora argentina) en Melbourne Park. La final masculina se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+. Quienes sean clientes de de Flow, Telecentro Play y DGO pueden sintonizar online el canal deportivo a través de sus plataformas.

ESPN 2.

Disney+ Premium.

El historial entre ambos tiene a Djokovic como dominador por una mínima diferencia, con cinco triunfos contra cuatro de Alcaraz. ‘Nole’ celebró en las semifinales de Roland Garros 2023 y ATP Finals 2023, la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024, y los cuartos de final de Australian Open 2025. ‘Carlitos’, por su parte, lo hizo en la final de Wimbledon 2023 y 2024, y en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2022 y de US Open 2025, en el último enfrentamiento entre ambos.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Carlos Alcaraz corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el Australian Open 2026, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.36 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Novak Djokovic.