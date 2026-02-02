Copa Davis: se completó el equipo de Argentina en Corea del Sur y empezó a entrenarse para el choque por los Qualifiers

El equipo argentino de Copa Davis con los cinco debutantes que asumieron la responsabilidad de viajar a Corea del Sur para la serie por la primera ronda de los Qualifiers ya está completo en Busan y realizó los primeros entrenamientos en el Gijang Gymnasium, escenario del desafío, que comenzará el próximo viernes de nuestro país (desde las 23; transmisiones de TyC Sports y DSports).

Argentina Corea del Sur Copa Davis 2026 en el Gijang Gymnasium de Busan Frana, Trungelliti, Federico Gómez, Andreozzi, Tirante y Ficovich Prensa AAT

Tras despegar desde Ezeiza y hacer escalas en San Pablo, Addis Ababa y Seúl, el capitán Javier Frana, el subcapitán Eduardo Schwank, el resto del cuerpo técnico y los jugadores Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich (el último en sumarse tras la baja del doblista Andrés Molteni) se instalaron en Busan. Además, Marco Trungelliti llegó desde Andorra, Thiago Tirante desde Baréin y, Federico Gómez, de Vietnam. Por la mañana, los primeros en ensayar fueron Ficovich y Gómez; a continuación, lo hicieron Tirante y Trungelliti. Por la tarde hubo otras combinaciones en las prácticas, que continuaron con ejercicios de recuperación en el Ananti Busan Cove, el hotel donde se aloja la delegación.

El primer entrenamiento de Argentina en Corea del Sur: en la imagen, de frente, Ficovich, entrenándose con Federico Gómez Prensa AAT

Como en cada serie de visitante sobre superficie dura, la primera incógnita pasa por saber cómo responderá el pique de la pelota y la velocidad. La organización informó que la cancha es de Categoría 4 ITF, velocidad 4 media-rápida. A propósito, Frana, que comienza su segundo año como capitán, contó sus primeras sensaciones: “La superficie la estrenamos nosotros, estaba recién pintada, sin uso. El pique es bastante poco, no tiene un pique muy alto, es bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ver con el correr de los días si la pintura va... a veces se va generando un pequeño desgaste que hace que la pelota reaccione más rápido, se agarre menos a la pintura. Pero en general la notamos, sobre todo en los tiros cortos, no te llega, que rebota menos. La tendencia de los piques es baja. Entonces hay que cambiar la posición y los ajustes. Nos iremos acomodando a la situación”.

Sobre el viaje desde Argentina a Busan, Frana describió: “Fue largo, pero dentro de todo los vuelos estuvieron en horario, fueron buenos. Claramente fue un desgaste importante, pasás por varios continentes y por lugares impensados. Yo vine en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, por otra ruta. Ahora me había preparado para un terrible viaje, que lo fue, pero no estuvo mal”. El zurdo rafaelino expresó que la diferencia cultural con el país anfitrión los obligó a tomar más recaudos sobre los aspectos gastronómicos y que también intentarán que los jugadores tengan escasa exposición a las bajas temperaturas de Busan, que en este momento son bajo cero (los partidos, obviamente, son en indoor).

En Busan, el Gijang Gymnasium, escenario de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Corea del Sur Prensa AAT

Sobre su primer contacto con los jugadores que no estaban en la Argentina, Frana apuntó: “Fue un lindo primer encuentro. Con algunos de ellos me encontraba cara a cara por primera vez desde la nominación y sentís esa buena energía. Ves en sus rostros esas ganas y sonrisas. Por otro lado tenemos que ayudarlos a que se acomoden y se sientan cómodos en todos los sentidos”.

Con la actualización del ranking, finalmente, la Argentina sí tendrá un singlista top 100 frente a los coreanos. Tirante subió ocho posiciones y se colocó 95°. Trungelliti, que hace pocos días cumplió 36 años, es 134°; Ficovich, 172°; y Gómez es 197°. Andreozzi, asimismo, se ubica como 32° en dobles.

El platense Thiago Tirante, el singlista número 1 del equipo nacional, charlando con Trungelliti Prensa AAT

El equipo local presenta una alteración en el orden del ranking de sus singlistas, algo importante a la hora de la combinación de los cruces. Desde este lunes, Soonwoo Kwon (28 años) pasó de ser el tercer posicionado a encabezar la lista: ganó el Challenger de Phan Thiet 1 (Vietnam) y subió 143 lugares, hasta el 343°. Luego se encuentran Sanhui Shin (352°), Hyeon Chung (392°) y los doblistas Ji Sung Nam (164° en la especialidad) y Uising Park (224°).

Ante las ausencias de Zeballos y Molteni, Guido Andreozzi es el único doblista actual del equipo argentino: jugaría con Gómez o Trungelliti Prensa AAT

En definitiva, la serie, que pondrá en juego un lugar en la segunda ronda de los Qualifiers, se iniciará el próximo viernes (a partir de las 23 de nuestro país): se jugarán dos singles. Desde la madrugada del domingo 8, a partir de la 1 de la Argentina, continuarán los otros tres puntos (dos de singles y uno de dobles).