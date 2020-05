Osaka, con barbijo, en una imagen de los últimos días Crédito: Instagram personal

La bicampeona japonesa de torneos de Grand Slam, Naomi Osaka, está aprovechando el confinamiento por el coronavirus como un período de autorreflexión para intentar superar su paralizante timidez. La temporada tenística quedó suspendida a principios de marzo por la pandemia y el paréntesis continuará, al menos, hasta mediados de julio, ya que muchos países siguen cerrados para contener el virus.

La actual número 10 del mundo, que se entrena en los Estados Unidos, el país más afectado por el virus, con más de 1,4 millones de infecciones y más de 83.000 muertes, está aprovechando el tiempo para buscar en el interior de su alma. "Creo que la gente me conoce como alguien muy tímida (...) Quiero aprovechar el tiempo de cuarentena para pensar en todo y, en mí, ya que tengo muchos remordimientos cuando me voy a dormir", confesó Osaka en una entrevista con CNN Sport.

"La mayoría de los remordimientos se debe a que no hablo sobre lo que estoy pensando. Siento que si me afirmara tendría la oportunidad de ver qué ocurre", agregó.

Osaka, que se convirtió en la primera japonesa en conquistar el número uno (en enero de 2019), tras ganar el Abierto de Australia '19, cree que el tenis no es la máxima prioridad ahora mismo. "Quiero aprovechar este tiempo para aprender algo nuevo, porque estoy segura de no volveré a tener jamás tanto tiempo libre. No es que vaya a olvidarme de cómo se juega al tenis", agregó la jugadora de 22 años, nacida en Osaka.

En su momento, algunos meses después de alcanzar la cima y lejos de molestarse por perder el número 1 del ranking en manos de la australiana Ashleigh Barty, Osaka admitió que ese cambio de mando le generó alivio. "Mentalmente fue mucha más presión y estrés de lo que podría haberme imaginado. No creo que hubiera habido nada que me preparase para eso. Así que creo que es mejor para mí ahora estar más abajo en el ranking, porque la única cuenta que hay es que si gano el torneo volveré a ser la número uno", confesó la asiática.

Todo el mundo recuerda, además, el desagradable momento que Osaka vivió tras ganar el US Open de 2018. Las discusiones de Serena Williams con el umpire portugués Carlos Ramos fueron sumamente acaloradas y fuera de lugar. Tanto que el foco de atención se dirigió más a Williams que a la flamante campeona, quien lloró durante la premiación.