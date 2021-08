Diego Schwartzman: cumpleaños feliz y una victoria trabajosa y muy festejada en el Masters 1000 de Cincinnati

Diego Schwartzman celebró este lunes su 29° cumpleaños. Estuvo cerca de ver frustrado el festejo, porque Daniel Evans hizo todo lo posible para aguarle la fiesta, pero finalmente el argentino consiguió salir airoso, se impuso al británico por 6-2, 4-6 y 6-3, y avanzó a la segunda rueda del Masters 1000 de Cincinnati.

En un día marcado por la lluvia, que obligó a comenzar la acción con un par de horas de demora, y luego provocó una interrupción temporaria en el comienzo del segundo set entre el argentino y el británico, Schwartzman debió trajinar para superar al jugador británico, entrenado por un argentino: Sebastián Prieto, ex coach de Juan Martín del Potro.

Comenzó en gran forma el Peque, con un tenis preciso y sólido que le permitió llevarse con holgura el primer parcial. Sin embargo, la lluvia irrumpió y el partido cambió mucho tras la reanudación. Porque Evans volvió más consistente y decidido en su juego. Tuvo sus chances Schwartzman para recuperarse, con varios break-points en el tramo decisivo del segundo set, pero Evans jugó mejor esos puntos cruciales y llevó el duelo a un tercer set.

Se lo vio frustrado y enojado al Peque en ese comienzo del tercer parcial. Que tampoco empezó de la mejor manera, porque Evans quebró de arranque. Sin embargo, el argentino se recompuso a tiempo, volvió a enfocarse y enseguida capturó el servicio del británico. Ese break le permitió retomar la confianza, y encadenar cuatro games seguidos que le permitieron llegar al momento decisivo con la confianza necesaria para cerrar el triunfo sin más apremios.

Ya instalado en la segunda rueda, el número 14 del ranking espera al ganador del encuentro que este martes disputarán el estadounidense Frances Tiafoe y el francés Ugo Humbert.

Diego Schwartzman debió batallar durante más de dos horas para eliminar al británico Evans Matthew Stockman - Getty Images North America

Tras la victoria, en rueda de prensa, Schwartzman expresó: “Este año, contra los primeros 15 o 20 del mundo había partidos que los tenía y se me iban. Hubo un montón de situaciones en las que estaba ahí, que hubieran generado que estuviera más arriba en el ranking, que me hubieran ayudado a sostenerme en el Top 10. Por ahí estaba agotado por situaciones externas. Pero volví a jugar bien al tenis desde Roland Garros, creo que me siento cada vez mejor”.

“La semana pasada [perdió en Toronto con Bautista Agut tras tener tres match-points] quedé muy golpeado, porque estaba muy cerca de ganarle a quien considero que es uno de los 10 mejores en esta superficie, me faltó un punto y se me escapó. Y por eso el festejo de hoy, un desahogo. Porque gano un primer set bien, como vengo jugando, luego me frena la lluvia, después él vuelve jugando un tenis espectacular, me quiebra de entrada en el tercero, lo pude dar vuelta y ganarlo. Representaba mucho para mí ganarle a un jugador de estas características. Y lo mejor es que me estoy volviendo a sentir muy bien dentro de la cancha”, explicó el Peque.

Con público permitido con capacidad al máximo en Cincinnati, Schwartzman disfruta esta semana de unas libertades fuera del torneo que no experimentaba hace rato: “Hace dos días fuimos a cenar afuera, y eso no me pasaba en un torneo desde el Abierto de Australia. Fueron ocho meses en los que no podíamos salir del hotel por la tarde o noche. Es duro, es difícil eh. Y poder salir a cenar después de tomar unos mates... ya nos habíamos olvidado. Desde que el tenis volvió (en agosto de 2020) los únicos torneos en los que podíamos salir a cenar fue en Kitzbuhel y ën Australia. Creo que este año se fueron dando algunos beneficios a los ya vacunados”.

Más temprano, Federico Delbonis no pudo con Jannik Sinner. El joven italiano, uno de los jugadores con mayor proyección del tour, derrotó al zurdo por 6-2 y 7-5. ¿La curiosidad? Además de Schwartzman, este lunes también fue el cumpleaños de Sinner, que celebró los 20 con un triunfo. También fue eliminada Nadia Podoroska: la rosarina se despidió de Cincinnati con derrota por 6-3 y 6-4 frente a la belga Elise Mertens, 16a del ranking.