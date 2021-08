Diego Schwartzman dio otro paso adelante en Cincinnati: le ganó a Tiafoe y va en busca de los cuartos de final

Diego Schwartzman dio otro paso exitoso y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, al vencer al estadounidense Frances Tiafoe (51°) por 6-1, 4-6 y 6-4, en 2 horas y 12 minutos de juego. El Peque, 14° del ranking, se enfrentará con el noruego Casper Ruud en la tercera etapa del torneo con sede en Ohio. Este encuentro se jugará este jueves, en el tercer turno de la jornada, no antes de las 15.30 de nuestro país.

Schwartzman marcó amplias distancias en el primer set, que ganó holgadamente en 25 minutos, pero Tiafoe reaccionó y emparejó el duelo a partir del segundo parcial, ya con un desarrollo más igualado, pero en el momento decisivo el argentino se mantuvo atento a aprovechar una de sus posibilidades para quedarse con un triunfo que le permite sumar confianza de cara a un duelo más exigente, ante un rival de similar ranking (11°).

“El primer set fue espectacular de mi parte. Cuando se da un resultado así, como el 6-1, hay un poco de las dos cosas; en los momentos que él me pudo hacer daño, no le salía, y yo estaba con impactos muy buenos para atacar y no tuve tantas defensas pero sí algunos buenos passings, Yo estaba muy prolijo y con margen con mis tiros, y en este tipo de canchas que pica muy rápido, aproveché esa velocidad. Después el mejoró, yo tuve menos impacto, perdí esa adrenalina, ese ida y vuelta rápido que estaba haciendo, él arriesgó más y a jugar mejor... El segundo fue más parejo, pero decidí yo estar tranquilo y esperar mis chances, el tercero fue muy parejo, pero terminó cayendo de mi lado”, analizó el jugador porteño.

Schwartzman superó otro duro escollo en Ohio; este jueves, contra el noruego Ruud MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El número 14 del mundo amplió sobre sus sensaciones: “Desde hace varios meses me estoy sintiendo bien, de volver a encontrarme bien, fresco a la hora de competir en cualquier torneo y eso hace que las cosas salgan mejor. La semana pasada tuve uno de esos partidos de esos que no se dan mucho, de tener tres match-points con el saque y perderlo (con Roberto Bautista Agut, en Toronto), y era para pasar a cuartos de un Masters 1000. Esta semana llegaba golpeado mentalmente por eso, y me dos partidos que por ahí eran un buen examen para ver cómo estaba (contra Daniel Evans y Tiafoe) y seguí jugando bien, haciendo las cosas con la tranquilidad que puedo tener, con confianza en lo que hago. Por ahí, eso hace la diferencia que me hace ganar. Este partido, quizás en abril o mayo, no lo ganaba”.

Schwartzman batalló durante poco más de dos horas para eliminar a Frances Tiafoe MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre su adversario de este jueves, Schwartzman consideró: “Ruud viene con mucha confianza, en un momento en pleno ascenso y es difícil plantearle un partido, porque no duda en los momentos importantes porque está fresco. Yo voy a tener que seguir con mi juego, prolijo. Las veces que jugué con él, quizás Casper necesitaba un poco más de tiempo y con la cancha rápida lo puedo molestar un poco”.

Diego Schwartzman se medirá por sexta vez con Ruud; el argentino domina por 4-1 el historial contra el noruego, que se quedó con el único partido jugado este año, en Montecarlo MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Schwartzman también dio a entender, al igual que Pella, que está dispuesto a jugar la Copa Davis contra Bielorrusia el 18 y 19 del mes próximo, en nuestro país. “Hablé con los dirigentes, con Zabala (Mariano Zabaleta) y (Agustín) Calleri (vicepresidente y presidente de la AAT, respectivamente). Con Cachito (Gustavo Marcaccio), que está en el tour viajando muchas semanas y es el subcapitán y estuvo en Tokio, tuve charlas directamente sobre la Copa Davis y sobre las novedades que hay. En detalle no tengo tanta información, sí sé que va a ser en Buenos Aires, y de la idea de Cachito para jugar. Ahí estaremos si estoy sano y fresco físicamente, y para intentar pasar esa serie y volver a la Copa Davis mundial del próximo año”.

Diego Schwartzman, en busca de llegar a instancias decisivas en el Masters 1000 de Cincinnati MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de Schwartzman, también este jueves jugará otro argentino, en busca de los cuartos de final: Guido Pella obtuvo una gran victoria sobre el italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5. Su adversario de hoy será el alemán Alexander Zverev, 5° del mundo y flamante medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio.

LA NACION