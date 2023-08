escuchar

Entre las virtudes que llevaron a Diego Schwartzma n a la súper elite del tenis profesional se destacaron el optimismo, la capacidad para luchar, el despliegue físico y el oportunismo en las devoluciones. Hoy, esas cualidades no se observan o sí..., pero en cuentagotas. A los 31 años y afuera del top 100 (114°), el porteño atraviesa por una etapa muy difícil de su carrera. Su presencia en el Abierto de los Estados Unidos , el último Grand Slam de la temporada, duró un suspiro: perdió en su debut frente al francés Arthur Rinderknech (73°) por 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y siete minutos.

Desmoralizado, sin pimienta en sus tiros y cometiendo errores no forzados (27 en total), Schwartzman padeció el partido frente a Rinderknech y se marchó demasiado pronto del torneo al que supo llegar dos veces a los cuartos de final (en 2017 y 2019). Es más: Diego no caía en el debut en un major desde Flushing Meadows 2020. Además, en Nueva York defendía 90 puntos de la tercera ronda del año pasado: es decir que al actualizarse el ranking ATP, el 11 de septiembre, perderá mucho terreno (estará afuera de los 125 mejores del tour por primera vez desde mayo de 2014).

Diego Schwartzman, eliminado en la primera ronda del US Open David Ramos - Getty Images Europe

Si bien contó con el apoyo del público, la padecida en el court número 9 del USTA Billie Jean King National Tennis Center es una derrota muy difícil de digerir para un deportista tan competitivo y que supo integrar el top 10 (8°, en octubre de 2020) como Schwartzman. Sus impactos ya no hacen daño, le quiebran el servicio con frecuencia (Rinderknech lo hizo cuatro veces en once oportunidades) y sus estrategias no marcan diferencia. Pero, sobre todo, y el propio Schwartzman lo reconoce, muestra dificultades anímicas para encarar los partidos y luchar cuando el desafío se presenta espinoso.

En la derrota ante Rinderknech, Schwartzman no anotó aces, cometió cinco doble faltas, logró el 62% de primeros servicios, ganó el 73% de puntos con el primer saque y el 35% con el segundo. Le generó una chance de quiebre al francés, pero no pudo concretarla. Y anotó sólo 17 tiros ganadores.

“Tengo una sensación mala, mala, muy fea, en todo sentido. En la concentración, en la actitud... En Grand Slams debe haber sido, por escándalo, mi peor partido. Pero bueno, viene siendo un año complicado y fue un partido acorde al año. Había levantado el nivel los últimos dos meses, haciendo tercera ronda de Roland Garros, jugando bien en Wimbledon y en Queen’s, y jugando bien también en Toronto y en Cincinnati. Pero volví a caer en el nivel y en un montón de aspectos, sobre todo en la concentración. Cuando los partidos son a cinco sets podés tener chances, incluso, jugando un mal día, pero no estuve en ningún momento en el partido. Es una lástima, pero por la forma en la que jugué merecía tener un score de esa manera”, expresó Schwartzman, dolorido, en Flushing Meadows, charlando con el periodista José Almozny (Radio Continental y Canal 9).

Diego Schwartzman saldrá del top 125 JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entrenado por Juan Ignacio Chela y Mariano Monachesi (se sumó en marzo pasado al grupo), el Peque reonoció: “Estos días me estaban costando, no estaba jugando bien como las semanas anteriores. Y quizás hoy, en un año malo, en el que perdí muchos puestos en el ranking, en el que no quedan muchos torneos en el año y cuando uno tiene la esperanza de volver a sentirse bien, me tocó tener dos sets muy malos. La frustración le ganó a todo el resto. ¿Si hay esperanzas y ganas de seguir? Sí, no sé. La cosa es jugar y competir bien. Irme de la cancha como me fui hoy, es complicado”.

