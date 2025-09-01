Djokovic, el lamento por perderse el cumpleaños de su hija y el sueño de ganar otro Grand Slam

“Papá ausente y papá presente es una gran diferencia. Lo sé, pero así es este año...”. Melancólico, pero también orgulloso por lo logrado sobre el cemento neoyorquino del US Open, Novak Djokovic, la leyenda serbia del tenis, anoche se refirió a una situación agridulce que sabía que podía ocurrir. Es más: fue consciente de ello desde la primera rueda de prensa que ofreció, antes de que comenzara el último Grand Slam del año. Este martes, Tara, la hija de Nole y Jelena Ristic, cumplirá ocho años, y Novak no estará con ella para la celebración. Los chicos (también Stefan, de diez años) comenzaron las clases y no se encuentran en la Gran Manzana acompañando a su papá.

La energía de Novak Djokovic, a los 38 años: venció a Jan-Lennard Struff y avanzó a los cuartos de final del US Open CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Este domingo, el balcánico derrotó por 6-3, 6-3 y 6-2 al alemán Jan-Lennard Struff y, con 38 años, rompió otro gran récord (superando a Roger Federer): es el primer hombre en alcanzar los cuartos de final en los cuatro Grand Slams del mismo año en nueve temporadas diferentes. Nole lo logró en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023 y, ahora (este año fue semifinalista en Australia, Roland Garros y Wimbledon). Este martes, en el Arthur Ashe, se medirá con la gran esperanza local, Taylor Fritz (cuarto preclasificado), a quien batió en los diez enfrentamientos previos. Pero la presencia en Nueva York le impedirá estar junto con su familia en Belgrado.

El match point ante Struff

“Es lo que es.. Predijimos que podría pasar. Sí, no le hizo mucha gracia [a Tara] que no estuviera en la fiesta de cumpleaños. No me lo recuerdes, por favor. Pero intentaré ganar si estoy aquí. Al menos intentaré ganar y darle ese tipo de regalo. También le enviaré algunos regalos bonitos, lindas sorpresas para su fiesta de cumpleaños. Ojalá pueda estar contenta con el triunfo”, expresó el máximo campeón de trofeos de Grand Slam, con 24.

La emoción de Djokovic al abrazar a su hija Tara, el año pasado, tras vencer a Carlos Alcaraz en la final olímpica de París Manu Fernández - AP

Séptimo cabeza de serie en Flushing Meadows, el major que ganó cuatro veces (2011, 2015, 2018 y 2023), necesitó menos de dos horas para derrotar a Struff. Ostentó muy buenos registros en el servicio, anotando doce aces, sin cometer dobles faltas, logrando el 65% de primeros saques y ganando el 79% de los puntos con el primer servicio (sólo cedió el saque una vez). Para Nole, servir con efectividad es una solución para otros problemas que se le puedan presentar, como las dificultades físicas. El viernes pasado, ante el británico Cameron Norrie, el exnúmero 1 fue atendido por un dolor de espalda; ante Struff recibió atención médica, pero por dolencias en el cuello y en el brazo derecho. Sin embargo, se sobrepuso para obtener su victoria número 30 del año y la 94° en el US Open.

El lamento de Djokovic

En caso de derrotar a Fritz, Djokovic se medirá en las semifinales del Abierto estadounidense con el español Carlos Alcaraz (2°; si gana el trofeo volverá a la cima del ranking) o el checo Jiri Lehecka (20°).

Claro que Nole está lejos de subestimar a Fritz, que el año pasado perdió la final del US Open con Jannik Sinner. “Creo que con los años ha mejorado mucho su movimiento -dijo-. El revés también es muy sólido y plano. Para ser un jugador grande [1,96m], se mueve muy bien. Creo que se subestima bastante su nivel de movimiento, sobre todo en los últimos dos años, algo que probablemente le faltaba en su juego anterior. Eso es lo que lo llevó a finales y varias semifinales de Grand Slam. Está a punto de llegar. Me gustaría jugar de noche, sería genial, porque he estado jugando muy bien de noche. A ver qué pasa. Sea lo que sea, al final, sé qué tengo que hacer y cómo ejecutar mi plan de juego. Obviamente, eso es algo impredecible en la cancha. Muchas cosas pueden cambiar y afectar cómo te sientes y cómo juegas. Lo que me da mucho ánimo ahora mismo es mi juego de esta noche [por ayer]. Mi mejor actuación del torneo hasta ahora”.

Djokovic había recibido atención médica en el US Open el viernes pasado ante Norrie y, también, anoche tuvo asistencia del fisioterapeuta en el triunfo contra Struff Andres Kudacki� - FR170905 AP�

Con cien trofeos en sus vitrinas (el último, en Ginebra, obtenido en mayo pasado), Djokovic no se conforma. Esa es una de las razones de su éxito longevo. “¿Si sueño con ganar otro Grand Slam? Por supuesto. Sería increíble".