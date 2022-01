El escándalo Djokovic: los jugadores piden volver a la normalidad en un Abierto de Australia bajo la sombra del número 1

A pocas horas del comienzo del Abierto de Australia, el Melbourne Park fue escenario del Media Day, la jornada en la que se expresan varias de las figuras del primer Grand Slam de 2022. Suelen ser encuentros en los que los candidatos hablan en forma individual de su actualidad, de sus expectativas, de lo que esperan encontrarse en el Open oceánico. Pero, como era de esperarse, a todos les llegó la consulta sobre la situación de Novak Djokovic. Un tema que, como un manto, parece cubrir por completo la previa del campeonato y parece haber cansado a los colegas del número 1 del mundo.

“Les digo una cosa. Está más que claro que Novak Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda. Pero no hay ningún jugador que sea más importante que un torneo o que el deporte por sí mismo. Los tenistas vienen y van, y después vienen otros jugadores. Ninguno, incluso Roger (Federer), Novak, yo, Björn Borg, que era magnífico en su momento. El tenis sigue. El Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier tenista. Si finalmente juega, okey. Si no, el Open será igual de grande, con o sin él”, expresó Rafael Nadal. Leyenda viva y adversario habitual de Djokovic en las grandes citas, el español fue contundente en su posición.

Y hubo más de parte del zurdo de Manacor, que aspira a ganar en Australia por segunda vez en su historia y, como Djokovic, aspira a ganar su 21er título grande: “Creo que esto ha llegado demasiado lejos, se ha complicado más de la cuenta. La verdad es que estoy cansado de esta situación, porque creo que acá lo importante es hablar de nuestro deporte, de tenis. Hemos tenido y tenemos momentos complicados en todo el mundo con la pandemia. Yo sé que el tenis tiene cero importancia si lo comparamos con lo que enfrentamos, con este virus. Ahora, si hay una solución, y esa solución es la vacuna, adelante. Necesitamos estar vacunados, por el bien de todos. A mí, si termina jugando o no, no me afecta en nada, porque yo estoy centrado en lo mío”.

Nadal, que no es guardarse las cosas, fue directo al hueso: “A Novak lo respeto como jugador y como persona, le deseo lo mejor, tuve una buena relación con él a lo largo de nuestras carreras, hicimos cosas importantes por el circuito, por nuestras fundaciones, por beneficencia. hemos estado juntos en momentos difíciles. Pero en este caso, hay un montón de preguntas que deben tener respuestas. Y espero que todo se clarifique pronto. ¿Su imagen? Bueno, cada uno elige su camino. Yo lo respeto mucho, incluso si no estoy de acuerdo con él en algunas cosas que hizo en las últimas semanas”.

La preparación habitual de decenas de jugadores para el Australian Open se vio alterada por el caso de Djokovic, que se encuentra actualmente detenido, en espera de que la justicia resuelva su situación, con un segundo intento de deportación de parte del gobierno australiano, que ya le canceló su visa por segunda vez y no dudó en considerarlo “una amenaza pública” por su negativa a vacunarse contra el Covid. Llegado a Australia, el serbio evitó en una audiencia judicial un primer intento de deportación, y tuvo unos días para entrenarse, pero este viernes, el gobierno, a través del Ministerio de Inmigración, atacó nuevamente y canceló su visado, dejándolo a las puertas de la deportación.

El australiano Alex de Miñaur, una de las figuras locales, también dejó su opinión: “Toda esta situación nos ha sacado el foco a los competidores. Porque estamos para jugar, estamos listos para competir, esperamos tener dos buenas semanas de tenis. Los australianos han tenido que superar muchas cosas, no es ningún secreto. Lo han tenido muy difícil, han trabajado mucho para protegerse y también sus fronteras. Cuando entrás al país, como cualquier otro tenista. si querés venir, tenés que estar doblemente vacunado. Dependía de él, de sus elecciones, de su criterio”.

A más de uno, como a Nadal, el tema parece haberlo cansado. “Estoy aquí para hablar de tenis. No voy a mentirles. (Novak) Ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación en las últimas semanas. Ha recibido mucha atención. Mucha gente está hablando de eso. Por eso estoy aquí para hablar de tenis, porque no se ha hablado lo suficiente de tenis, y eso es una pena”, evaluó el griego Stefanos Tsitsipas. En todo caso, el número 4 del mundo ya había dicho lo suyo hace un par de días, cuando expresó que “ha jugado con sus propias reglas” y ha hecho “pasar por idiotas a la mayoría” de los jugadores.

El saludo entre Novak Djokovic y Federico Coria, después de la sesión de práctica que realizaron en el Margaret Court Arena este jueves Mark Baker - AP

El ruido que despierta toda la saga de Djokovic llegó también a la rama femenina del Abierto, claro. “Creo que es algo que ya ha llevado mucho, hay que dejarlo atrás, y enfocarse en lo lindo que es empezar un Grand Slam. Es una situación que podría haberse evitado, como lo hicimos casi todos, con estar vacunados, haciendo todo lo que correspondía para venir a Australia. Todos conocían muy bien las reglas, no era algo tan difícil. Y no es un conflicto que ayude a los jugadores. Creo que de por sí ya es bastante difícil hacer un torneo, y que la ATP y la WTA vayan de un lado a otro para generar esta clase de noticias”, remarcó la española Garbiñe Muguruza, campeona del Masters de Guadalajara.

De su lado, la japonesa Naomi Osaka, la defensora del título, señaló: “Creo que es una situación desafortunada. Novak es un gran jugador y es un poco triste que algunas personas lo vean de esta manera. Pero también creo que no es algo que dependa de los jugadores de tenis, sino también del gobierno, de cómo Australia decide manejarlo”.

Otro ex número uno del mundo, el británico Andy Murray, prefirió mantenerse al margen. “No voy a empezar a golpear a Novak cuando ya está por los suelos”, lanzó.