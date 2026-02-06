LA NACION

En qué canal pasan Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis 2026 hoy

La serie correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers se disputa este fin de semana en el Gijang Gymnasium de Busán; el orden de juego es oficial

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Guido Andreozzi ocupa el 32° puesto del ranking ATP de dobles y jugará junto a Federico Agustín Gómez, 134°
Guido Andreozzi ocupa el 32° puesto del ranking ATP de dobles y jugará junto a Federico Agustín Gómez, 134°COLIN MURTY - AFP

La Argentina y Corea del Sur se enfrentan este fin de semana en la primera etapa de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. En el Gijang Gymnasium de Busán, Corea del Sur, el seleccionado que tiene como capitán a Javier Frana buscará un lugar en la segunda ronda de la etapa clasificatoria, en la que ya España ya tiene un lugar asegurado. La serie es al mejor de cinco puntos: cuatro singles y un dobles. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

El plantel argentino lo conforman cinco jugadores que harán su debut en el certamen. Esto se debe a que los mejores tenistas del país decidieron no participar porque la serie se desarrolla antes de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo -que incluye el ATP 250 de Buenos Aires-, un momento del año determinante para el futuro, ya que todos aspiran a sumar varios puntos. La excepción es Sebastián Báez, el de mejor presente al inicio de temporada, que no fue ni siquiera llamado.

Thiago Tirante es la mejor raqueta argentina en la serie ante Corea del Sur y el único en el Top 100 de singles
Thiago Tirante es la mejor raqueta argentina en la serie ante Corea del Sur y el único en el Top 100 de singlesIZHAR KHAN - AFP

El orden de juego determinó que primero se dispute el Single 1 entre el N° 1 argentino, Thiago Tirante (95° del ranking ATP), y el 3 alemán, Hyeon Chung (392°), a las 23 de este viernes. A continuación, el Single 2 lo jugarán Marco Trungelliti (134°) y Soonwoo Kwon (343°). La serie continuará el domingo a la 1 con el partido de dobles entre Guido Andreozzi (32°) y Federico Gómez (134°) frente a Jisung Nam y Uisung Park (164° y 224° respectivamente).

Hyeon Chung supo medirse con los mejores y llegó hasta las semifinales de Australian Open en 2018
Hyeon Chung supo medirse con los mejores y llegó hasta las semifinales de Australian Open en 2018AP

Cronograma de Argentina vs. Corea del Sur

  • Viernes a las 23: Thiago Tirante vs. Hyeon Chung.
  • A continuación: Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon.
  • Domingo a la 1: Guido Andreozzi y Federico Gómez vs. Jisung Nam y Uisung Park.
  • A continuación (en caso de ser necesario): Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon.
  • A continuación (en caso de ser necesario): Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online Argentina vs. Corea del Sur

Toda la serie entre argentinos y surcoreanos se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma de TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal TyC Sports directamente a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Los clientes de DGO también pueden ver la señal exclusiva DSports.

  • TyC Sports.
  • DSports.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. Horarios de los partidos de Argentina vs. Corea del Sur, por la Copa Davis 2026
    1

    Horarios de los partidos de Argentina vs. Corea del Sur, por la Copa Davis 2026

  2. Copa Davis: con qué se va a encontrar el equipo argentino en la serie ante Corea del Sur en Busan
    2

    Copa Davis: con qué se va a encontrar el equipo argentino en la serie ante Corea del Sur en Busan

  3. Llamados, amenazas y miedo: un tenista español fue amedrentado por apostadores y se retiró de un torneo en Rosario
    3

    Un tenista español recibió amenazas en Rosario, hizo la denuncia, su partido se demoró y luego se retiró

  4. Sacó de abajo para evitar los calambres y enojó a su rival: Juan Manuel Cerúndolo ganó, pero debió pedir disculpas
    4

    Juan Manuel Cerúndolo se impuso en un polémico partido en el Challenger de Rosario: se acalambró, sacó de abajo y su rival se enojó