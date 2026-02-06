En qué canal pasan Argentina vs. Corea del Sur por la Copa Davis 2026 hoy

La Argentina y Corea del Sur se enfrentan este fin de semana en la primera etapa de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. En el Gijang Gymnasium de Busán, Corea del Sur, el seleccionado que tiene como capitán a Javier Frana buscará un lugar en la segunda ronda de la etapa clasificatoria, en la que ya España ya tiene un lugar asegurado. La serie es al mejor de cinco puntos: cuatro singles y un dobles. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

El plantel argentino lo conforman cinco jugadores que harán su debut en el certamen. Esto se debe a que los mejores tenistas del país decidieron no participar porque la serie se desarrolla antes de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo -que incluye el ATP 250 de Buenos Aires-, un momento del año determinante para el futuro, ya que todos aspiran a sumar varios puntos. La excepción es Sebastián Báez, el de mejor presente al inicio de temporada, que no fue ni siquiera llamado.

Thiago Tirante es la mejor raqueta argentina en la serie ante Corea del Sur y el único en el Top 100 de singles IZHAR KHAN� - AFP�

El orden de juego determinó que primero se dispute el Single 1 entre el N° 1 argentino, Thiago Tirante (95° del ranking ATP), y el 3 alemán, Hyeon Chung (392°), a las 23 de este viernes. A continuación, el Single 2 lo jugarán Marco Trungelliti (134°) y Soonwoo Kwon (343°). La serie continuará el domingo a la 1 con el partido de dobles entre Guido Andreozzi (32°) y Federico Gómez (134°) frente a Jisung Nam y Uisung Park (164° y 224° respectivamente).

Hyeon Chung supo medirse con los mejores y llegó hasta las semifinales de Australian Open en 2018 AP

Cronograma de Argentina vs. Corea del Sur

Viernes a las 23 : Thiago Tirante vs. Hyeon Chung.

: Thiago Tirante vs. Hyeon Chung. A continuación : Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon.

: Marco Trungelliti vs. Soonwoo Kwon. Domingo a la 1 : Guido Andreozzi y Federico Gómez vs. Jisung Nam y Uisung Park.

: Guido Andreozzi y Federico Gómez vs. Jisung Nam y Uisung Park. A continuación (en caso de ser necesario) : Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon.

: Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon. A continuación (en caso de ser necesario): Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cruces definidos para enfrentar a Corea del Sur 🇰🇷por la primera ronda de Qualifiers 2026 de Copa Davis 🏆



Viernes 23:00 hs S1 y S2

Domingo 01:00 hs D, S3 y S4#VamosArgentina pic.twitter.com/3BvdBKgPi3 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 6, 2026

Cómo ver online Argentina vs. Corea del Sur

Toda la serie entre argentinos y surcoreanos se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma de TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal TyC Sports directamente a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Los clientes de DGO también pueden ver la señal exclusiva DSports.