Francisco Cerúndolo auténtico: el ídolo Nalbandian, los hinchas argentinos que no conoce y las claves para la semifinal en Miami

Si bien ahora llegó el momento del gran salto en el ranking y, sobre todo, en su nivel de juego, impresiona la tranquilidad con la que Francisco Cerúndolo vive y disfruta su lugar de revelación del Masters 1000 de Miami. Al mirar los sobrevivientes del cuadro masculino, su nombre está a la altura de consagrados como Daniil Medvedev (número 2 del mundo y desde el lunes el líder de la clasificación), Alexander Zverev (número 4), Casper Rudd (8), Hubert Hurcacz (10) y Carlos Alcaraz (16, otra de las sensaciones del torneo).

Con la victoria ante Jannik Sinner en los cuartos de final por abandono del italiano, Cerúndolo será top 50 a partir del lunes y se asegurará el ingreso a los cuadros principales de los torneos Grand Slam que se avecinan: Roland Garros y Wimbledon. ¿Cuál fue la clave de este resultado? Él mismo lo explica: “El tenis lo tenía, pero antes era un jugador muy volátil, me calentaba mucho. Ahora mejoré el aspecto mental, el foco. Esto es lo que más destaco de este comienzo de año, porque los golpes los tengo”.

Esa frescura natural no le impide contestar con soltura las preguntas de la prensa internacional, cada vez más atenta a los movimientos del argentino que ya es señalado como un futuro top 10. “Sueño con ser un mejor jugador y estoy trabajando duro para estar allí, en la elite, pero es algo en lo que no estoy pensando ahora”, dijo Cerúndolo con convicción.

Ésta es la primera participación del mayor de los Cerúndolo en el certamen en un Masters 1000. Está acompañado por su entrenador, Kevin Konfederak; su preparador físico, Mariano Gaute, y su manager, Mariano Ink. Los últimos argentinos en semifinales del Masters 1000 de Miami fueron David Nalbandian (2006), Juan Mónaco (2012) y Juan Martín del Potro (2009 y 2018).

“Jugar en Miami es diferente, es como jugar en la Argentina. Eso me permite dar lo mejor dentro de la cancha. En ningún otro lado, excepto en mi país, me siento como acá, como en casa”, expresó Cerúndolo en la conferencia de prensa posterior al match frustrado frente a Sinner. Es que unos cinco argentinos llamaron la atención en la inmensidad del estadio por sus cantitos futboleros y las camisetas de la selección. Muchos creyeron que se trataba de un grupo de amigos del tenista, pero no: “No eran mis amigos, pero les agradezco mucho, tal vez tenga la oportunidad de conocerlos, pero honestamente no sé quiénes eran”.

Quién sí dijo presente en el Hard Rock Stadium como pasa siempre que juega un compatriota fue Gabriela Sabatini, que minutos después del breve partido se sacó una foto junto al mayor de los Cerúndolo y la publicó en Twitter acompañada de un “Vamooosss @FranCerundolo”.

Para el argentino no todo es el tenis y el ascenso en el ranking. Cursa a distancia una licenciatura en management, economía y finanzas, en Universidad de Palermo. Y queda claro que puede llevar ambas carreras, la tenística y la académica, a la vez: en la misma semana en que rindió exámenes, ganó el Abierto de Split en Croacia e ingresó al top 200 del escalafón internacional de tenistas.

Esta semana de Miami otro argentino sobresale, pero ahora en su rol de coach del serbio Miomir Kecmanović. Es David Nalbandian, el exnúmero 3 del mundo que con un perfil bajísimo aconseja desde el costado de la cancha al tenista que mañana enfrentará a Carlos Alcaraz, la otra sensación del torneo. Justamente Cerúndolo reveló que el de Unquillo siempre fue su referente tenístico: “De chico mi ídolo era David Nalbandian, siempre lo miraba y amaba su manera de jugar. No es que yo juegue como él por supuesto”, bromeó el tenista. “Tengo una excelente relación con él y con otros jugadores top de otra época. Tenemos un grupo de Whatsapp con jugadores de todas las épocas y ahí nos transmiten todas sus experiencias. Es muy agradable recibir esos consejos” , reveló Cerúndolo.

Nacido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1998 (tiene 23 años), Cerúndolo entró al circuito profesional en 2018 y consiguió su mejor posición en el ranking en febrero de este año, gracias a su actuación en el Argentina Open, torneo ATP 250 de la gira sudamericana de canchas lentas en el que alcanzó los cuartos de final (perdió contra Diego Schwartzman en tres sets).

Francisco Cerúndolo sigue su camino triunfal en el Miami Open 2022 Peter Staples - ATP Tour

¿Cómo transcurrió su semana en Miami fuera de lo estrictamente tenístico? “Los primeros días pude pasear un poco, ir al shopping, tuve tiempo de distenderme, pero en estos últimos jugué de noche y me quedó poco tiempo libre”.

El próximo viernes, Cerúndolo -que quedará top 3 argentino detrás de Diego Schwartzman y Federico Delbonis -, irá en busca de la final frente al ganador del partido que disputarán al cierre de la jornada el noruego Rudd y el alemán Zverev. Tener un día de descanso antes de ese match trascendental no le cambia, dice, la rutina porque la historia sigue: “Hoy no voy a enfocarme en el partido del viernes, voy a mirar el que disputen mis potenciales rivales. Mañana voy a entrenar y recién después pensaré con mi entrenador cómo preparar la semifinal, cómo jugarla. De todos modos la clave sigo siendo yo mismo, enfocarme en el objetivo y disfrutar dentro de la cancha, algo que hace que mi juego fluya mucho mejor”.

El sueño continúa y tendrá un nuevo y exigente capítulo, con otro rival de elite.