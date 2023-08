escuchar

Hay derrotas que dejan huellas. Cimbronazos que duelen mucho más que otros. Sin dudas, eso siente ahora el porteño Francisco Cerúndolo , el mejor tenista latinoamericano del ranking (es 20°), que se despidió en forma angustiante de la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos , uno de los cuatro majors, al caer con un rival de 30 años, que alcanzó su mejor posición hace ocho temporadas (35°) y que ya muestra algunas dificultades físicas y en los desplazamientos, como Jiri Vesely. El checo se impuso por 7-6 (7-5), 6-2, 3-6, 2-6 y 7-6 (10-6), en un extenuante desafío de 4h07m.

Claramente las realidades de Vesely y Fran Cerúndolo son muy distintas. Mientras el europeo es 437° del mundo, jugó el US Open por el beneficio del ranking protegido y esta temporada jugó pocos partidos (la mayoría, a nivel Challenger), el argentino atraviesa por su mejor momento. Pero dentro del court número 12 de Flushing Meadows, al jugador entrenado por Kevin Konfederak le pesó emocionalmente el favoritismo. Arrancó aletargado, desmoralizado; logró elevar el nivel, equiparar el score y hasta tuvo dos veces quiebres en su favor en el último set, pero no sacó bien en los momentos clave, falló y se despidió del último Grand Slam del año con una frustración que no ocultó.

Francisco Cerúndolo expulsando su bronca durante su caída ente el checo Jiri Vesely, en la segunda ronda del US Open Charles Krupa - AP

“Estoy mal. Fui un desastre. Tengo mucha bronca. Jugando muy mal. No tengo nada que decir: fui un desastre” , sentenció Cerúndolo en ESPN, tras la derrota frente a Vesely. Tras alcanzar los octavos de final en Roland Garros y obtener el título sobre el césped de Eastbourne, el mayor de los hermanos Cerúndolo no repitió las buenas actuaciones. De hecho, perdió en la segunda ronda de Wimbledon ante Jiri Lehecka (37°, por un triple 6-2), no pudo defender el título en Bastad (cayó en las semifinales con Andrey Rublev), el alemán Yannick Hanfmann (45°) lo superó en la primera ronda de Hamburgo, hizo un buen partido en la segunda ronda de Toronto pero perdió con Tommy Paul (14°) en tres sets y, antes de llegar a Nueva York, perdió en su debut en Cincinnati ante Dusan Lajovic (66°).

“(Vesely) saca muy bien, lo hizo muy bien por momentos y yo no devolví bien. Jugó y compitió mejor que yo. El saque y el revés cruzado son sus mejores golpes. Jugué muy mal, tuve mis chances, pero jugué mal. A partir de la mitad del tercero me empecé a sentir mejor. En el quinto set tuve muchas chances, estuve con quiebres arriba, pero no me sentía cómodo. Son cosas que pasan. Quizás no tuve la confianza necesaria para cerrarlo. Así y todo tuve chances de ganar y se me escapó. Por eso duele”, reconoció Cerúndolo, de 25 años.

Resumen de la derrota de Cerúndolo

Y prosiguió, frustrado por su falta de pimienta durante el match que le hubiera permitido pasar a la tercera ronda del US Open por primera vez: “El saque no me ayudó nada en esos momentos de quiebre. Me presionó. Él tuvo un buen revés cruzado, venía muy bajita (la pelota), no podía pegarle la derecha paralela, tenía que enroscarla un poco, me salía cruzada y él así jugaba cómodo. Le pegué bien cuando la pelota venía a dos por hora”.

Cuando Cerúndolo logró poner en práctica el “una y una”, es decir variar las direcciones de los tiros, muchas veces Vesely directamente no las corría. Jugador pesado y de 1,98m, se le dificultaba ese desgaste, pero eran limitaciones que resolvía con el saque o los tiros seguros. “Yo sabía que me podía beneficiar el físico. Tuve chances, de hecho. Pero no lo vi que haya bajado. Me sorprendió eso. Siguió sacando fuerte, trajo muchas bolas, obvio que había pelotas que no las corría porque no hacía falta, pero no decayó, no perdió intensidad ni fuerza por haber jugado a cinco sets y también ahora”, explicó Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo, eliminado por Jiri Vesely en el US Open Charles Krupa - AP

¿Cuál será su hoja de ruta en el circuito a partir de ahora? Él mismo todavía no lo sabe. “Es una derrota que me va a durar. Sentí que pude haber ganado. Él es un rival peligroso, que tiene historia y había que tenerle cuidado. Pero era un partido para pasar a tercera ronda, lo tenía controlado. No quiero saber más nada con el tenis por unos días”, sentenció Cerúndolo.

La padecida ante Vesely en Nueva York es, probablemente, la derrota más dura de la temporada para Cerúndolo desde la que sufrió en mayo, en la final del ATP 250 de Lyon: siendo el favorito al trofeo, el argentino cayó con el francés Arthur Fils, por entonces 112°, por 6-3 y 7-5.

La palabra de Cerúndolo

LA NACION