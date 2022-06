Fue N° 1 del tenis, padeció depresión y ahora apuesta al mundo empresarial y del entretenimiento, apoyada por LeBron James

NUEVA YORK.- Ha sido cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam y es la deportista mejor pagada del mundo, con 57 millones de dólares ganados en 2021, principalmente por patrocinios. Recientemente, Walmart comenzó a vender productos de su empresa de cuidado de la piel, Kinlò, en casi 3000 establecimientos. El mes pasado, creó una agencia de representación deportiva. Y ahora Naomi Osaka está entrando en Hollywood, con la ayuda de LeBron James.

Osaka, de 24 años, ha creado una empresa de medios de comunicación llamada Hana Kuma en colaboración con SpringHill, una empresa de entretenimiento, marketing y productos de rápido crecimiento cofundada por LeBron James. Osaka dijo en una breve entrevista con Zoom que sus ambiciones para Hana Kuma, que significa “oso de las flores” en japonés, incluyen series de televisión con y sin guión, documentales, anime y contenido de marca, que es la programación de entretenimiento que tiene publicidad integrada.

Naomi Osaka durante Roland Garros 2022: perdió en el debut

“Sinceramente, no puedo decir si voy a participar personalmente en algo ahora mismo”, dijo Osaka. “Lo que me entusiasma es poder inspirar a la gente y contar nuevas historias, sobre todo las que hubiera querido ver cuando era niña. Siempre quise ver a alguien como yo”. Osaka es de ascendencia japonesa y haitiana.

Los fans deberían esperar que la defensa de las causas de Osaka sea la base de al menos algunas de las propuestas de Hana Kuma, la mayoría de las cuales están todavía en desarrollo. Osaka ha hablado con franqueza sobre temas que muchas estrellas del deporte de élite tratan de evitar. Fue una de las primeras en apoyar el movimiento Black Lives Matter. El año pasado, inició un debate mundial sobre la salud mental en el deporte cuando se retiró del Abierto de Francia, citando la necesidad de dar prioridad a su propio bienestar. También reveló que había luchado contra la depresión y la ansiedad.

Sus peores momentos: Osaka llora durante una conferencia de prensa en Cincinnati Captura de video

La franqueza de Osaka ha calado en un público que va más allá del deporte, sobre todo en los jóvenes, lo que la ha convertido en un sueño de patrocinio a pesar de sus recientes dificultades en las canchas de tenis. Perdió en la primera ronda del Abierto de Francia el mes pasado. El sábado dijo en una publicación en las redes sociales que no jugaría en Wimbledon debido a una lesión del tendón de Aquiles.

Uno de los proyectos que está desarrollando tiene que ver con la cocina y la comunidad haitiana. “Veo muchos programas relacionados con la comida, concursos de cocina, porque me gusta cocinar”, dijo Osaka riendo. El primer proyecto con créditos de Hana Kuma será un documental del New York Times sobre Patsy Mink, la primera mujer de color elegida para el Congreso. Hana Kuma también está trabajando en un contenido documental no especificado para Epix, un canal de cable premium que ahora es propiedad de Amazon.

SpringHill, de la que LeBron James es cofundador, asistirá a la empresa de Comunicación Hana Kuma, de Osaka, con financiación, operaciones y producción Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

SpringHill, cofundada por Maverick Carter en 2020, servirá como socio de financiación, operaciones y producción para Hana Kuma. SpringHill cuenta con unos 200 empleados y fue valorada en 725 millones de dólares cuando vendió una participación minoritaria para obtener capital el año pasado. Sus operaciones incluyen una consultoría de marketing y una división de medios de comunicación y prendas de vestir dedicada a la potenciación de los deportistas. Otra unidad se centra en la producción de cine y televisión. También hay un equipo de eventos. “Naomi puede conectarse a lo que hemos construido”, dijo Carter.

SpringHill quiere repetir el acuerdo con Hana Kuma con otros atletas que tengan un atractivo global. “Queremos hacer mucho más de esto en el futuro”, dijo el Sr. Carter, señalando que se han iniciado conversaciones con otras estrellas del deporte.

Cabe preguntarse: ¿no es esto un nuevo acuerdo de vanidad? Durante décadas, los antiguos estudios daban a las estrellas favorecidas financiación para crear empresas afiliadas, la mayoría de las cuales nunca llegaban a mucho, aparte de mantener a la estrella contenta. “Con el antiguo sistema, a veces acababan siendo por vanidad”, dijo Carter. “Pero el objetivo aquí es convertir a Hana Kuma en una empresa y una marca reales”. El énfasis de SpringHill en el contenido de marca lo diferencia de los estudios de la vieja guardia, añadió. Hana Kuma ha sido contratada por FTX, una bolsa de criptomonedas, para producir contenido de marca.

Naomi Osaka y sus fans Rebecca Blackwell - AP

LeBron James dijo por teléfono que la “gracia y el poder” de Osaka dentro y fuera de la cancha la hacían un buen partido para SpringHill, “que existe para empoderar a los creadores de atletas”. Y apunta: “La idea es darle una mano a Naomi, para ayudarla a hacer cosas aún más grandes”.

Osaka tiene 12 patrocinadores, entre ellos Nike, MasterCard, Louis Vuitton y Panasonic. Su agente y socio comercial desde hace tiempo, Stuart Duguid, dijo que algunos podrían estar relacionados con el contenido de Hana Kuma, de la cual Duguid es cofundador. “Realmente queremos reducir ese número y tener relaciones más profundas con los que continúan”, sostuvo Duguid, refiriéndose a los patrocinadores corporativos. “Queremos dar mayores saltos y poner en marcha empresas, invertir en empresas, cosas que puedan tener un resultado potencialmente mayor que si haces un trato con McDonald’s y te pagan año a año. ¿Qué es lo que realmente moverá la aguja?”.

La creación de una cartera de negocios -mientras aún está en medio de su carrera como tenista- convierte a Osaka en una especie de pionera entre las mujeres deportistas. Al menos, si tiene éxito.

“No hemos visto a ninguna atleta femenina hacer algo parecido a lo que estamos intentando conseguir”, dijo Duguid. “A Serena le ha ido bien con su negocio de emprendimiento. Pero ella está hacia el final de su carrera, y nosotros estamos en el medio”. Se refería a la leyenda del tenis Serena Williams, cuya empresa de capital riesgo, Serena Ventures, ha recaudado un fondo inaugural de 111 millones de dólares para invertir en fundadores con diversos puntos de vista.

Como sigue jugando al tenis, Osaka no participará en muchas reuniones de producción. “Pero todo lo que sea creativo y estratégico tendrá, obviamente, el sello de Naomi, su estilo y su aporte”, enfatizó Duguid.

The New York Times