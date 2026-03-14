Así quedó conformada la final femenina de Indian Wells 2026

Este viernes se disputaron las semifinales del certamen individual femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2026, el tercer torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de mujeres y conocido como “el quinto Grand Slam”. De esta manera, quedaron definidas las dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo este domingo: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. El enfrentamiento, que se repite tras la definición del Australian Open de este año, se disputa en el court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La primera en conseguir su boleto a la final fue la bielorrusa Sabalenka (N° 1 del ranking WTA): lo hizo tras derrotar a la checa Linda Noskova (14°) por 6-3 y 6-4. De consagrarse, sumará un nuevo Masters 1000 a su vitrina que ya tiene tres de Madrid y Wuhan, y uno de Doha, Miami y Cincinnati.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 1 del mundo, festeja luego de vencer a la checa Linda Noskova Mark J. Terrill - AP

Posteriormente, la kazaja Rybakina (3°) venció a la ucraniana Elina Svitolina (9°) por 7-5 y 6-4. Con el mero hecho de meterse entre las dos mejores de esta edición, superó a la polaca Iga Swiatek y, a partir del lunes, quedará segunda en el ranking WTA. Es la única de las cuatro que llegaron a semifinales que ya sabe lo que es coronarse en el Indian Wells, ya que en 2023 derrotó en la final, justamente, a Sabalenka.

El camino de Sabalenka hacia la final

Segunda ronda : 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°)

: 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (136°) Tercera ronda : 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°)

: 6-4 y 6-1 a la rumana Jaqueline Cristian (35°) Octavos de final : 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°)

: 6-2 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (16°) Cuartos de final : 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°)

: 7-6 (0) y 6-4 a la canadiense Victoria Mboko (10°) Semifinal: 6-3 y 6-4 a la checa Linda Noskova (14°)

El camino de Rybakina hacia la final

Segunda ronda : 7-6 (5), 2-6 y 6-2 a la estadounidense Hailey Baptiste (43°)

: 7-6 (5), 2-6 y 6-2 a la estadounidense Hailey Baptiste (43°) Tercera ronda : 6-4 y 6-4 a la ucraniana Marta Kostiuk (28°)

: 6-4 y 6-4 a la ucraniana Marta Kostiuk (28°) Octavos de final : 6-4, 4-3 y abandono a la británica Sonay Kartal (54°)

: 6-4, 4-3 y abandono a la británica Sonay Kartal (54°) Cuartos de final : 6-1 y 7-6 (4) a la estadounidense Jessica Pegula (5°)

: 6-1 y 7-6 (4) a la estadounidense Jessica Pegula (5°) Semifinal: 7-5 y 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina (9°)

El partido entre Sabalenka y Rybakina ya se convirtió en un clásico. Por un lado, la agresividad, efusividad y potencia de la bielorrusa. Por el otro, la mesura, frialdad y prolijidad de la kazaja. La última vez que se vieron las caras fue en la reciente final de Australian Open, disputada el 31 de enero, en la que Rybakina ganó por 6-4, 4-6 y 6-4.

El historial, sin embargo, favorece a Sabalenka, con ocho victorias contra las siete de su rival de turno. De esos cruces, cinco fueron en finales, y ahí la tenista de Kazajistán tiene ventaja, con cuatro triunfos (Masters 1000 de Indian Wells 2023, WTA 500 de Brisbane 2024, WTA Finals 2025 y Australian Open 2026) a uno (Australian Open 2023).

En el último cruce entre Sabalenka y Rybakina, la kazaja ganó y se quedó con el Australian Open 2026 WILLIAM WEST - AFP

Máximas ganadoras del Masters 1000 de Indian Wells