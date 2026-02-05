Juan Manuel Cerúndolo se impuso en un polémico partido en el Challenger de Rosario: se acalambró, sacó de abajo y su rival se enojó

El Challenger de Rosario ha expuesto un alto nivel de tenis por parte de los jugadores argentinos. Sin embargo, una polémica dentro del campo alteró uno de los encuentros de los octavos de final ya que Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Bautista Torres por 3-6, 6-4, 6-3 en dos horas y 40 minutos de juego, pero se vio forzado a sacar de abajo tras exponer algunos problemas físicos en los últimos puntos y generó un fuerte malestar en su rival.

El N° 85 del mundo mostró signos de un problema muscular y tuvo problemas para sacar en el último juego, aunque igualmente pudo cerrar el partido. Cuando sacaba para partido y el game estaba igualado 15-15, el menor de los Cerúndolo se puso adelante con un ace desde abajo que generó cierto fastidio en su rival y sorpresa en el público presente en la ciudad santafesina. Más tarde, ganó el juego y el encuentro, con un 40-30.

Instantes finales del encuentro entre Juan Manuel Cerúndolo y Bautista Torres.mp4

Desde el inicio, el partido no resultó fácil para ‘Juanma’ y cedió el primer set por 6-3 después de que Torres mostrase un juego brillante y dinámico, a pesar de estar ubicado por debajo del Top 300. Asimismo, el nacido en Vicente López logró rápidamente quebrar el servicio de Cerúndolo en el comienzo del partido, adjudicándose una ventaja que mantuvo hasta el final del set.

Sin embargo, la experiencia y jerarquía de Cerúndolo en el circuito fue imponiéndose con el correr de los games. Durante el segundo set, empezó a jugar con más inteligencia, mandando pelotas altas que su rival intentó devolver velozmente. Gracias a esta táctica y a la capacidad de ejecutar un revés decisivo y un saque estratégico, le arrebató el set por 6-4 e igualando el encuentro.

El tercer set fue particularmente tenso, marcado por quiebres mutuos y un emocionante intercambio de puntos. En momentos cruciales, Cerúndolo demostraba su constancia una vez más y logró ponerse en arriba del marcador. Sin embargo, lo que destacó verdaderamente fue el polémico momento del final. En el noveno game, una inesperada lesión en el cuádriceps pareció amenazar su avance en el torneo, aunque su templanza le permitió dar el puntapié hacia los cuartos de final, donde se enfrentará el viernes con el italiano Andrea Pellegrino.

“Fue un poco la tensión y los nervios. Son los primeros partidos en polvo de ladrillo y la pelota está muy lenta. Sobre el final me acalambré y no se me iba, traté de zafar el partido y tuve suerte”, destacó ‘Juanma’ al medio Todo Sobre Tenis tras la finalización del partido.

En ese sentido, Torres no ocultó su malestar por la situación que se vivió en el último game y se lo hizo saber al juez de silla Pablo Barboza antes de retirarse de la cancha: “Tocaba la pelota para hacer tiempo. En ningún momento del partido jugamos con el reloj. Te hace una pregunta para ganar tiempo. Estaba todo acalambrado y no podía sacar. Era un doble warning. Si no era Juanma, le decían algo”.

De igual forma, el menor de los Cerúndolo reconoció la incomodidad que sintió su rival y dejó en claro que buscó disculparse por ello: “Le pedí perdón por el saque de abajo. Somos muy amigos y traté de esconder el tiro para sorprenderlo en la cancha”.

A partir de llegar al top 100, Juan Manuel Cerúndolo podrá jugar todos los torneos de la gira sudamericana Sergio Llamera/Argentina Open

El N° 85 del mundo apunta a consolidarse dentro del Top 100 y tendrá la oportunidad de jugar el ATP 250 de Buenos Aires tras la baja de Lorenzo Musetti por lesión. Será la segunda vez consecutiva que el argentino jugará el torneo y buscará superar la actuación del año pasado, cuando cayó ante su hermano Francisco en octavos de final.