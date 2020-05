La confesión de Nick Kyrgios: "Tengo sexo con mis fanáticas todas las semanas"

Fuente: Reuters

El australiano Nick Kyrgios nunca pasa inadvertido. A sus extraordinarias virtudes tenísticas siempre le agrega sus cuotas de humor, polémicas y confesiones que escapan de lo habitual en el mundo del tenis. Se sabe: el oriundo de Canberra no tiene filtros. En las últimas horas, el jugador de 25 años jugó una partida del famoso videojuego Fortnite y sorprendió con la respuesta que le brindó al usuario de Twitch babztv1. Este le preguntó si alguna vez en su vida había mantenido relaciones sexuales con una fanática: "Sí, si no estoy con nadie, tengo relaciones sexuales con fans semanalmente", aseguró Kyrgios.

En sintonía con la charla, el australiano reveló una anécdota que sucedió en la Laver Cup. "Estaba jugando contra Roger Federer, sentí atracción por una chica y pensé: 'Maldición'. Quiero llevarla a tomar un trago'", comentó. En total, el australiano se enfrentó al suizo en este torneo en tres oportunidades (2017, 2018 y 2019) y en todas el helvético fue el vencedor.

En tiempos de pandemia por el coronavirus, Kyrgios se muestra muy activo en las redes sociales. Hace algunos días, además, el australiano explicó que cortaron la relación que tenía con la rusa Anna Kalinskaya. "¿Qué le pasó con Kalinskaya? Nada. Simplemente fuimos por caminos separados. Lamentablemente, las cosas no funcionaron. De todos modos, tenemos algunos recuerdos divertidos", dijo.

Por otro lado, un par de semanas atrás y después de ser noticia por su intensa colaboración para los afectados en los incendios de Australia y por su acción solidaria para ayudar a vecinos de Canberra, Australia, en medio de la pandemia, Kyrgios volvió a suscitar una nueva polémica que lo dejó en el centro de diversas críticas. A través de las redes sociales, realizó un comentario contra el periódico francés L'Equipe con un fuerte insulto incluido.

Todo se disparó a partir de un tuit publicado por el tenista estadounidense Noah Rubin, número 225 del mundo, quien fue incluido en una lista de los 20 personajes más influyentes del mundo del tenis elaborada por L'Equipe hace unos días. "Quiero agradecer por el honor de ser mencionado en la misma página que las otras 19 personas que 'importan más en el tenis'. No es para presumir, pero muestra el esfuerzo que mi equipo y yo le damos al tenis. No me siento digno, pero prometo seguir trabajando hasta que lo haga ... y superar eso", escribió Rubin.

Varios días después, Kyrgios, quien no figura en la lista, decidió realizar un duro comentario sobre el tuit inicial. "¿Por qué no deberías sentirte digno independientemente de entrar en esta lista o no? Haces un gran trabajo. Eres un gran jugador de tenis. Deja de leer esta mierda", escribió el australiano en su perfil de Twitter.